Kansas City vuelve a teñirse de celeste y blanco: fiebre argentina, entradas récord y fiesta latina antes del cruce con Suiza por el Mundial

Kansas City se tiñó de celeste y blanco tras la confirmación del cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham)

Las calles de Kansas City ya muestran los colores de la pasión argentina. Desde la confirmación del cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la fiebre celeste y blanca se adueña de la ciudad.

Los aficionados, muchos de ellos residentes desde hace años, preparan una nueva fiesta latina para acompañar al equipo en el Arrowhead Stadium el sábado 11 de julio.

PUBLICIDAD

La demanda de entradas refleja el clima de euforia: los boletos más baratos para el partido entre Suiza y Argentina superaron los USD 1.700, según distintos reportes, y las ubicaciones en el nivel inferior rondaron los USD 3.000. El interés por el evento colocó a Kansas City en el centro de la atención mundial, con récords en precios y una expectativa sin precedentes para la ciudad.

Argentina selló el pase a esta instancia tras una remontada frente a Egipto. El equipo dio vuelta un 0-2 en el segundo tiempo y, con un gol de Lionel Messi y una definición agónica en el tiempo añadido, se impuso por 3-2.

PUBLICIDAD

Suiza, por su parte, avanzó tras vencer a Colombia en una definición por penales, con el remate decisivo de Ruben Vargas.

Suiza avanzó a los cuartos de final después de imponerse en una definición por penales contra Colombia (REUTERS/Agustin Marcarian)

Para quienes preguntan por el fenómeno argentino en Kansas City, la respuesta es clara: la ciudad se transforma con el regreso de la selección y sus hinchas, que organizan caravanas, banderazos y encuentros para alentar al equipo.

PUBLICIDAD

Las imágenes de seguidores congregándose en hoteles y calles para recibir a los jugadores muestran la magnitud del acompañamiento, que trasciende lo deportivo y se convierte en celebración comunitaria.

Expectativa y movilización de la hinchada

El entusiasmo se vive tanto entre los visitantes como en la comunidad argentina residente en Kansas City. Silvia Herrera, que lleva más de veinte años en la ciudad, expresó la emoción del último partido: “Siempre me pongo muy nerviosa”, confesó a medios locales.

PUBLICIDAD

Su hijo, Nohel Rodriguez, resumió el desenlace: “Todavía me estoy tomando el pulso porque ese partido fue una locura”.

Los festejos no se limitaron al estadio. Tras el triunfo, numerosos hinchas se acercaron al hotel del plantel para agradecer a los jugadores.

La comunidad argentina en Kansas City organizó caravanas, banderazos y encuentros para alentar a la selección durante el Mundial 2026 (KSHB 41)

“Solo queremos mostrar nuestro amor y agradecimiento por estos jugadores que lo dieron todo. Es lo mínimo que podemos hacer”, explicó Rodriguez sobre la movilización espontánea.

PUBLICIDAD

Para Eulogia Juez Perez, presente en la ciudad durante el Mundial, la experiencia resultó casi irreal: “Estábamos en casa, incluso estando tan lejos”. Isolina de la Vega, otra argentina que reside en Kansas City, lo definió como “un sueño”: “Cuando nos mudamos aquí, nunca imaginamos que esto pasaría”.

Fiesta sudamericana y récord en entradas

El partido entre Argentina y Suiza en el Arrowhead Stadium se jugará el sábado 11 de julio con una fuerte movilización de hinchas argentinos (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El partido entre Argentina y Suiza no solo marcó un hito deportivo: también representó un fenómeno social y económico para Kansas City.

Los precios de los boletos se dispararon, con cifras que, según informaron medios estadounidenses, partieron de USD 2.233 para las entradas más accesibles y llegaron a USD 2.953 en el nivel inferior.

PUBLICIDAD

La presencia masiva de argentinos y latinoamericanos en la ciudad convirtió cada partido en una celebración multitudinaria, con banderas, cánticos y actividades culturales en las inmediaciones del Arrowhead Stadium. El objetivo de la hinchada, como sintetizó Juez Perez, fue directo: “Vamos por la copa”.

El calendario del Mundial ya tiene fechas clave: las semifinales se jugarán el 14 y 15 de julio en Arlington y Atlanta, mientras que la final está prevista para el domingo 19 de julio en el estadio MetLife, cerca de Nueva York.

PUBLICIDAD

Las entradas para Argentina vs Suiza en Kansas City superaron los USD 1.700 y alcanzaron cerca de USD 3.000 en el nivel inferior (REUTERS/Bernadett Szabo)

Para ese último partido, las entradas más económicas superaron los USD 10.000 y las de máxima categoría se ubicaron por encima de los USD 21.000, reflejo de la magnitud global de la competencia.

Kansas City, mientras tanto, se prepara para una jornada marcada por la pasión, la esperanza y el colorido sudamericano. La ciudad vuelve a teñirse de celeste y blanco, con la mirada puesta en el sueño mundialista.

PUBLICIDAD