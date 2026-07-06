“Mayday, mayday, mayday”: el video que grabó una pasajera de 16 años durante el aterrizaje de emergencia en el East River

Una pasajera de 16 años grabó con su teléfono el momento en que un hidroavión con ocho personas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en el East River, Nueva York.

El video grabado por Khloe Todd a bordo del hidroavión que debió aterrizar de emergencia en el East River se convirtió en el testimonio más directo del episodio ocurrido el domingo en Nueva York.

Las imágenes captaron el instante en que el piloto, ante la inminencia del impacto, lanzó la alarma “Mayday, mayday, mayday”, mientras los pasajeros reaccionaban con visible angustia.

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La aeronave, un Kodiak 100 con ocho ocupantes —seis pasajeros y dos pilotos—, descendió de emergencia poco después del mediodía cerca de la ribera de Brooklyn.

Según confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA), el aterrizaje forzoso provocó la rotura de uno de los puntales de las alas y dejó al avión en posición vertical, con una de sus alas sumergida en el agua.

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El video de Khloe Todd reflejó la tensión de esos segundos: el sonido del aviso del piloto, los instrumentos sonando y los pasajeros sujetándose mientras el avión golpeaba el agua.

El piloto del hidroavión lanzó la alarma “Mayday, mayday, mayday” antes del impacto en el agua del East River

El incidente dejó ocho personas rescatadas y dos asistidas por lesiones leves, de acuerdo con las autoridades de emergencia.

El Departamento de Bomberos de Nueva York desplegó equipos especializados que actuaron con rapidez y evacuaron a todos los ocupantes en minutos, mientras embarcaciones se aproximaban para asegurar el perímetro y asistir el descenso de los pasajeros.

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La rápida evacuación y el despliegue de rescate

“Escuchar el ‘Mayday’ y ver cómo el ala se hundía fue aterrador”, relató la joven tras ser evacuada. La secuencia registrada por Khloe Todd también mostró cómo los rescatistas llegaron al lugar en embarcaciones especializadas, lo que permitió que los pasajeros salieran por sus propios medios o asistidos por los equipos de emergencia, según las condiciones de cada uno.

El portavoz del FDNY confirmó: “Ocho personas fueron rescatadas de la aeronave. Dos de ellas recibieron atención médica por lesiones de carácter leve”.

En el registro se aprecia el clima de confusión posterior al impacto, con pasajeros que miran hacia el ala parcialmente sumergida y tratan de comprender qué ocurrió, mientras el equipo de respuesta coordina la evacuación y controla el entorno en el agua.

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Las imágenes muestran un helicóptero sobrevolando el East River de Nueva York, donde un hidroavión se encuentra parcialmente sumergido

Qué ocurrió en el accidente y el contexto del East River

El incidente se produjo en una zona de tránsito fluvial intenso, a la altura del Bajo Manhattan, donde días antes se habían concentrado embarcaciones militares y veleros históricos por la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos.

En ese marco, el East River había tenido movimiento adicional, lo que aumentó la sensibilidad en torno a cualquier episodio que involucrara maniobras de emergencia sobre el canal.

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La FAA detalló que los controladores de tráfico aéreo no estaban dando servicio a este vuelo y que una investigación ya está en marcha para determinar las causas exactas.

Ese proceso contempla aspectos como la mecánica del avión y las condiciones en ese momento. En el video se percibe el momento crítico en que la nave golpea el agua y el ala queda sumergida, mientras los ocupantes, todavía en shock, intentan descifrar lo sucedido.

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El propio piloto, al notar la situación, intentó mantener el control y evitó consecuencias mayores. Tras el aterrizaje forzoso, las autoridades trasladaron la aeronave a un muelle próximo para su inspección, con el objetivo de preservar evidencia útil para la investigación y facilitar las tareas técnicas posteriores.

El video de Khloe Todd registró el aterrizaje de emergencia de un hidroavión en el East River de Nueva York (Captura ABC News)

Precedentes y preocupación en el East River

No es la primera vez que sucede un incidente similar en el East River. Tres semanas antes, otro hidroavión protagonizó un accidente en el mismo canal, aunque entonces no se reportaron heridos.

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La repetición de episodios en un lapso corto incrementó la preocupación entre quienes utilizan rutas fluviales para transporte o turismo en Nueva York, en especial en sectores donde el tránsito de embarcaciones es constante y las condiciones del agua pueden variar.

El registro en video de Khloe Todd no solo documentó el aterrizaje de emergencia: también expuso la importancia de la respuesta rápida de los servicios de emergencia y la vulnerabilidad de una maniobra de este tipo en una zona de alto tránsito acuático.

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Mientras la FAA avanza en su investigación, el incidente reabrió el debate sobre la seguridad de los vuelos recreativos y la necesidad de medidas preventivas adicionales en el espacio aéreo y fluvial de la ciudad.