Estados Unidos

El clima extremo, protagonista en Boston para el Francia-Marruecos: qué advierten las autoridades antes del partido de cuartos de final del Mundial

Massachusetts activó recomendaciones por calor y humedad en Foxborough, con índice superior a 32 ℃, más de 30 puntos de agua y protocolos de resguardo ante actividad eléctrica cerca del Gillette Stadium

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El clima en Foxborough para Francia-Marruecos prevé temperaturas cercanas a 30 °C y una sensación térmica superior a 32 °C por la humedad (REUTERS/Dylan Martinez)
El clima en Foxborough para Francia-Marruecos prevé temperaturas cercanas a 30 °C y una sensación térmica superior a 32 °C por la humedad (REUTERS/Dylan Martinez)

Las autoridades de Massachusetts emitieron una advertencia prioritaria para quienes asistan al duelo de cuartos de final entre Francia y Marruecos en el Gillette Stadium de Foxborough.

El foco no solo estará en el fútbol, sino en el desafío que representará el clima para jugadores y público: se anticipa una tarde con temperaturas que rondarán los 30 °C, pero la elevada humedad hará que la sensación térmica supere los 32 °C, según informó The Boston Globe.

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El índice de calor podría ubicarse en los 90 °F (más de 32 °C) durante el encuentro, con condiciones de bochorno poco habituales para un evento de esta magnitud.

El partido, programado para el jueves a las 16:00 hora local, se jugará en un contexto de alta demanda de entradas: al momento de la publicación, quedaban 2.703 boletos disponibles y los precios partían desde 1.074,9 euros, según detalló el diario deportivo español MARCA.

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La expectativa es alta, considerando que el Gillette Stadium ya fue escenario de partidos anteriores del torneo, como el reciente Alemania-Paraguay, cuando se desplegó un operativo de accesos y servicios para más de 60.000 asistentes.

Precauciones y operativos ante el calor y la posible actividad eléctrica

El pronóstico para el Gillette Stadium incluye nubes variables y baja probabilidad de chaparrones o tormentas aisladas durante el partido (REUTERS/Pilar Olivares)
El pronóstico para el Gillette Stadium incluye nubes variables y baja probabilidad de chaparrones o tormentas aisladas durante el partido (REUTERS/Pilar Olivares)

Las autoridades meteorológicas indicaron que el principal riesgo será la combinación de calor y humedad: el punto de rocío alcanzará los 21 °C, lo que intensificará la sensación de sofoco.

El pronóstico contempló nubes variables y la posibilidad de algún chaparrón o tormenta aislada durante la segunda mitad, aunque la actividad meteorológica más fuerte se espera al norte y oeste del estadio.

Si se detectan rayos a menos de 12,9 km del recinto, se activarán protocolos y se solicitará al público trasladarse a zonas interiores del estadio.

Los organizadores recomendaron a los aficionados mantenerse atentos a las indicaciones y priorizar la hidratación, con más de 30 fuentes gratuitas de agua potable distribuidas en el estadio.

Quienes deseen conocer qué pasará con el clima en Foxborough para el Francia-Marruecos deben saber que se esperan temperaturas cercanas a los 30 °C, con sensación térmica superior por la humedad.

El índice de calor podría superar los 32 °C y existe baja probabilidad de chaparrones durante el partido, según los pronósticos oficiales.

Los organizadores recomendaron hidratación y dispusieron más de 30 fuentes gratuitas de agua potable en el Gillette Stadium (REUTERS/Cheney Orr)
Los organizadores recomendaron hidratación y dispusieron más de 30 fuentes gratuitas de agua potable en el Gillette Stadium (REUTERS/Cheney Orr)

Acceso, transporte y servicios dentro del estadio

El evento contará con un operativo especial de movilidad y seguridad, similar al implementado en partidos recientes del Mundial en Boston.

El acceso al estadio exige la compra anticipada de entradas y reserva previa para estacionar, con portones habilitados desde las 12:30 para vehículos y desde las 13:30 para el ingreso peatonal.

Para quienes viajen desde Boston, el tren desde South Station hasta Foxboro Station tiene un costo de USD 80 ida y vuelta, y debe adquirirse mediante la aplicación mTicket del sistema MBTA.

Los autobuses express y servicios privados también estarán disponibles, con boletos que deben comprarse con al menos 24 horas de antelación.

Dentro del estadio, todos los pagos serán sin efectivo y se podrá acceder tanto a bebidas alcohólicas como sin alcohol. El recinto cuenta con zonas accesibles para personas con discapacidad, asistencia multilingüe y transmisión en lenguaje de señas, así como áreas específicas para fumadores y puntos de encuentro para distintos grupos de aficionados.

Massachusetts emitió una advertencia prioritaria por el calor para el partido entre Francia y Marruecos en el Gillette Stadium de Foxborough (REUTERS/Issei Kato)
Massachusetts emitió una advertencia prioritaria por el calor para el partido entre Francia y Marruecos en el Gillette Stadium de Foxborough (REUTERS/Issei Kato)

Recomendaciones para el público y condiciones de ingreso

Dado el esperado flujo masivo de asistentes, las autoridades insistieron en la importancia de planificar el viaje con tiempo, considerar el uso del transporte público y seguir los avisos oficiales.

El tráfico en los alrededores del estadio será intenso, con cierres de arterias principales durante la jornada, y solo se permitirá el ingreso de vehículos con reserva previa.

En Foxborough se espera un clima de alta energía, con hinchas de diversas nacionalidades congregados para un partido que reedita la semifinal de 2022, cuando Francia eliminó a Marruecos.

Los organizadores reforzaron la sugerencia de hidratarse con frecuencia, respetar los protocolos ante cualquier advertencia meteorológica y seguir las indicaciones ante eventuales interrupciones por actividad eléctrica.

Para quienes aún consideren asistir, la compra de entradas se realiza a través de la página oficial del evento, con disponibilidad decreciente ante la alta demanda.

El operativo de seguridad y hospitalidad está diseñado para responder tanto a la afluencia multitudinaria como a las condiciones meteorológicas previstas para el jueves.

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