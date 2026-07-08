El clima extremo, protagonista en Boston para el Francia-Marruecos: qué advierten las autoridades antes del partido de cuartos de final del Mundial

El clima en Foxborough para Francia-Marruecos prevé temperaturas cercanas a 30 °C y una sensación térmica superior a 32 °C por la humedad (REUTERS/Dylan Martinez)

Las autoridades de Massachusetts emitieron una advertencia prioritaria para quienes asistan al duelo de cuartos de final entre Francia y Marruecos en el Gillette Stadium de Foxborough.

El foco no solo estará en el fútbol, sino en el desafío que representará el clima para jugadores y público: se anticipa una tarde con temperaturas que rondarán los 30 °C, pero la elevada humedad hará que la sensación térmica supere los 32 °C, según informó The Boston Globe.

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El índice de calor podría ubicarse en los 90 °F (más de 32 °C) durante el encuentro, con condiciones de bochorno poco habituales para un evento de esta magnitud.

El partido, programado para el jueves a las 16:00 hora local, se jugará en un contexto de alta demanda de entradas: al momento de la publicación, quedaban 2.703 boletos disponibles y los precios partían desde 1.074,9 euros, según detalló el diario deportivo español MARCA.

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La expectativa es alta, considerando que el Gillette Stadium ya fue escenario de partidos anteriores del torneo, como el reciente Alemania-Paraguay, cuando se desplegó un operativo de accesos y servicios para más de 60.000 asistentes.

Precauciones y operativos ante el calor y la posible actividad eléctrica

El pronóstico para el Gillette Stadium incluye nubes variables y baja probabilidad de chaparrones o tormentas aisladas durante el partido (REUTERS/Pilar Olivares)

Las autoridades meteorológicas indicaron que el principal riesgo será la combinación de calor y humedad: el punto de rocío alcanzará los 21 °C, lo que intensificará la sensación de sofoco.

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El pronóstico contempló nubes variables y la posibilidad de algún chaparrón o tormenta aislada durante la segunda mitad, aunque la actividad meteorológica más fuerte se espera al norte y oeste del estadio.

Si se detectan rayos a menos de 12,9 km del recinto, se activarán protocolos y se solicitará al público trasladarse a zonas interiores del estadio.

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Los organizadores recomendaron a los aficionados mantenerse atentos a las indicaciones y priorizar la hidratación, con más de 30 fuentes gratuitas de agua potable distribuidas en el estadio.

Quienes deseen conocer qué pasará con el clima en Foxborough para el Francia-Marruecos deben saber que se esperan temperaturas cercanas a los 30 °C, con sensación térmica superior por la humedad.

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El índice de calor podría superar los 32 °C y existe baja probabilidad de chaparrones durante el partido, según los pronósticos oficiales.

Los organizadores recomendaron hidratación y dispusieron más de 30 fuentes gratuitas de agua potable en el Gillette Stadium (REUTERS/Cheney Orr)

Acceso, transporte y servicios dentro del estadio

El evento contará con un operativo especial de movilidad y seguridad, similar al implementado en partidos recientes del Mundial en Boston.

El acceso al estadio exige la compra anticipada de entradas y reserva previa para estacionar, con portones habilitados desde las 12:30 para vehículos y desde las 13:30 para el ingreso peatonal.

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Para quienes viajen desde Boston, el tren desde South Station hasta Foxboro Station tiene un costo de USD 80 ida y vuelta, y debe adquirirse mediante la aplicación mTicket del sistema MBTA.

Los autobuses express y servicios privados también estarán disponibles, con boletos que deben comprarse con al menos 24 horas de antelación.

Dentro del estadio, todos los pagos serán sin efectivo y se podrá acceder tanto a bebidas alcohólicas como sin alcohol. El recinto cuenta con zonas accesibles para personas con discapacidad, asistencia multilingüe y transmisión en lenguaje de señas, así como áreas específicas para fumadores y puntos de encuentro para distintos grupos de aficionados.

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Massachusetts emitió una advertencia prioritaria por el calor para el partido entre Francia y Marruecos en el Gillette Stadium de Foxborough (REUTERS/Issei Kato)

Recomendaciones para el público y condiciones de ingreso

Dado el esperado flujo masivo de asistentes, las autoridades insistieron en la importancia de planificar el viaje con tiempo, considerar el uso del transporte público y seguir los avisos oficiales.

El tráfico en los alrededores del estadio será intenso, con cierres de arterias principales durante la jornada, y solo se permitirá el ingreso de vehículos con reserva previa.

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En Foxborough se espera un clima de alta energía, con hinchas de diversas nacionalidades congregados para un partido que reedita la semifinal de 2022, cuando Francia eliminó a Marruecos.

Los organizadores reforzaron la sugerencia de hidratarse con frecuencia, respetar los protocolos ante cualquier advertencia meteorológica y seguir las indicaciones ante eventuales interrupciones por actividad eléctrica.

Para quienes aún consideren asistir, la compra de entradas se realiza a través de la página oficial del evento, con disponibilidad decreciente ante la alta demanda.

El operativo de seguridad y hospitalidad está diseñado para responder tanto a la afluencia multitudinaria como a las condiciones meteorológicas previstas para el jueves.