Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira

La FIFA anunció que Justin Bieber compartirá escenario con algunas de las figuras más importantes de la música internacional.(Créditos: Instagram/REUTERS)

Justin Bieber será una de las grandes estrellas de la final de la Copa del Mundo 2026. La FIFA anunció este 8 de julio que el cantante canadiense se suma al histórico espectáculo de medio tiempo que acompañará el partido decisivo del torneo, una propuesta inspirada en el formato del Super Bowl y que reunirá a varios de los artistas más reconocidos de la música internacional.

Con esta confirmación, Bieber compartirá escenario con Madonna, Shakira y BTS, quienes ya habían sido anunciados como los principales protagonistas del show. A ellos también se unirán el nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, un coro integrado por estudiantes de primaria de Staten Island, Nueva York, que actuará junto a Coldplay. La dirección artística de todo el espectáculo estará a cargo de Chris Martin, vocalista de la banda británica.

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La final del Mundial se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Los organizadores decidieron que se inserte una presentación artística de 11 minutos durante el entretiempo, la primera de este tipo en una final de la Copa del Mundo. En otros grandes torneos de fútbol, las actuaciones suelen realizarse antes del silbatazo que da inicio al partido.

La FIFA confirmó que el artista canadiense formará parte de un elenco internacional que reunirá a algunas de las mayores estrellas de la música.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La Copa del Mundo de la FIFA reúne al mundo de una manera que nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este espectáculo de medio tiempo y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, afirmó Justin Bieber en la nota de prensa que confirmó su actuación en el show.

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El canadiense hace alusión al propósito humanitario enlazado al Mundial 2026. Según informó The Hollywood Reporter, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso de niños de todo el mundo a la educación y al fútbol.

A eso se suman compromisos financieros anunciados por el primer ministro de Canadá y el primer ministro de Portugal.

La producción del espectáculo estará a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted. El espectáculo también contará con la aparición de Kermit, Miss Piggy y otros personajes de The Muppets, quienes reforzarán el mensaje educativo de la presentación.

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El intérprete de "Peaches" será uno de los protagonistas del primer show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo.

La actuación en la final del Mundial también implica el regreso de Justin Bieber a un evento de gran exposición internacional tras sus comentadas presentaciones como artista principal de Coachella 2026.

Aquellos conciertos generaron una fuerte repercusión entre sus seguidores y posteriormente fueron publicados de manera permanente en su canal oficial de YouTube.

Su actuación en dicho festival se transformó además en dos álbumes en vivo: SWAG LIVE FROM COACHELLA (Weekend I) y SWAG LIVE FROM COACHELLA (Weekend II) que ya están disponibles en las principales plataformas de música.

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Un Mundial con grandes figuras de la música

La presencia de Bieber se suma a la lista de estrellas que colaboraron con la FIFA en el Mundial 2026, torneo que por primera vez fue organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá; y tuvo tres ceremonias de apertura.

En la inauguración celebrada en Ciudad de México, Shakira y Burna Boy interpretaron “Dai Dai”, la canción oficial del campeonato. El evento también contó con las actuaciones de EJAE, Andrea Boccelli, Maná, J Balvin, Ryan Castro, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules, entre otros.

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Tras las ceremonias inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos, la final del Mundial reunirá a un nuevo grupo de artistas para cerrar el torneo con un show inédito (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En Toronto, el espectáculo principal estuvo encabezado por Michael Bublé junto a The Sole Power Choir, acompañado por artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez. Mientras tanto, la ceremonia de Los Ángeles tuvo como figura principal a Katy Perry y reunió además a Future, Tyla, Lisa, integrante de BLACKPINK, Anitta y Rema.