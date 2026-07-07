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Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El conjunto helvético accede a la siguiente ronda tras un partido sin goles y una prórroga con opciones para ambos equipos

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Mundial 2026 - Suiza 0 (4) - Colombia 0 (3) - ES

Suiza ha eliminado a Colombia en los octavos del Mundial tras imponerse 4-3 en la tanda de penaltis después de un 0-0 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, un desenlace que cita a los helvéticos con Argentina en cuartos y pone fin al recorrido del equipo de Néstor Lorenzo.

El pase suizo iguala su mejor resultado histórico en una Copa del Mundo, alcanzado en 1934, 1938 y 1954. La selección europea se medirá ahora a la Argentina de Leo Messi, que llega a esa ronda como la única superviviente de la Conmebol en el torneo.

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El penalti definitivo lo ha convertido Rubén Vargas, cuyo disparo no ha podido detener Camilo Vargas. La tanda ha tenido además como una de sus figuras al guardameta suizo Gregor Köbel, el gran protagonista del desenlace.

Colombia ha llevado el peso del primer tiempo con presión alta, control del balón y más llegadas al área rival. La ocasión más clara de ese tramo ha llegado en el minuto 21, con un disparo de Gustavo Puerta desde dentro del área que ha desviado el portero suizo.

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Equilibrio y pocas ocasiones

La réplica helvética más seria antes del descanso ha aparecido en el minuto 30, cuando Fabian Rieder ha exigido una intervención de mérito de Vargas en el estadio de Vancouver, muy poblado por aficionados colombianos. Suiza apenas encontraba salida por los costados, pero ha sostenido el empate en un partido de márgenes mínimos.

Gregor Kobel realiza una parada (IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin)
Gregor Kobel realiza una parada (IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin)

La segunda parte ha mantenido ese equilibrio con fases de dominio alterno y muy poca precisión en los metros finales. Rieder ha vuelto a amenazar a balón parado en los primeros compases, mientras Colombia ha respondido con una acción individual de Suárez tras robar en campo rival, aunque sin acierto en la definición.

El factor logístico no ha condicionado de forma visible al conjunto cafetero, pese a su ajustado tiempo de preparación y a ser el único equipo obligado a desplazarse por los tres países del campeonato. Ese contexto no ha impedido que Colombia sostuviera la presión arriba incluso cuando el cansancio ya empezaba a notarse.

James Rodriguez en disputa con Granit Xhaka (IMAGN IMAGES via Reuters/Simon Fearn)
James Rodriguez en disputa con Granit Xhaka (IMAGN IMAGES via Reuters/Simon Fearn)

La salida de James Rodríguez ha dado paso a un tramo en el que Suárez ha concentrado buena parte del peligro colombiano. Suiza, por su parte, ha rozado el gol en los últimos compases del tiempo reglamentario con un remate de Dan Ndoye que ha pasado muy cerca de la portería.

Ocasiones al límite antes de un desenlace por penaltis

La prórroga ha concentrado algunas de las oportunidades más claras del encuentro. En el minuto 98, Jhon Lucumí ha cabeceado al travesaño tras un córner y, poco después, Zeki Amdouni ha encontrado la respuesta de Vargas en un disparo a bocajarro.

En el segundo tiempo de la prórroga se ha producido otra ocasión de máxima claridad para Suiza, con un remate de Campazo a apenas cinco metros de la portería. Entre las últimas opciones colombianas ha aparecido un control de pecho de Daniel Muñoz que ha terminado por encima del portero y no ha evitado que el cruce se resolviera desde los once metros.

El choque, uno de los más equilibrados de estos octavos, también estaba marcado por los antecedentes de ambos equipos. Colombia aspiraba a igualar los cuartos de final de Brasil 2014, mientras Suiza buscaba regresar a una cota histórica que no alcanzaba desde 1954.

Rubén Vargas anotó el penalti que clasifica a Suiza (REUTERS/Albert Gea)
Rubén Vargas anotó el penalti que clasifica a Suiza (REUTERS/Albert Gea)

En el lado suizo, el equipo había afrontado además la baja de Manzambi por una lesión en el entrenamiento previo al partido. Ni ese contratiempo ni el mayor empuje colombiano han alterado un guion que ha terminado en los penaltis y que ha dejado a Argentina como siguiente rival de Suiza en cuartos de final.

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