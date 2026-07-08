Economía

Cuánto cuesta viajar a EEUU para alentar a la Selección contra Suiza en cuartos de final del Mundial 2026

Tras la épica remontada contra Egipto, el equipo de Scaloni enfrentará a Suiza en Kansas City, el próximo sábado a las 22 horas

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Algunas aerolíneas incorporaron vuelos especiales para los Cuartos de Final. (Reuters)
Algunas aerolíneas incorporaron vuelos especiales para los Cuartos de Final. (Reuters)

La Selección argentina clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 y, una vez más, miles de hinchas evalúan la posibilidad de cruzar el continente para acompañar al equipo desde las tribunas. El partido contra Suiza, que se impuso por penales ante Colombia, se disputará el sábado 11 de julio, a las 22 horas, en el Estadio Kansas City.

De cara a este nuevo compromiso, quienes deseen viajar cuentan con distintas alternativas, que van desde armar el itinerario por cuenta propia hasta contratar paquetes turísticos con agencias especializadas.

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La alternativa más económica combina dos tramos: uno hasta Miami y otro hasta Kansas City. El pasaje de ida en Aerolíneas Argentinas desde Ezeiza hacia Miami, previsto para el 8 de julio, tiene un valor de $1.205.116, mientras que el regreso, el 12 de julio, cuesta $867.918. Avianca, en tanto, ofrece el tramo ida y vuelta a Miami, con las mismas fechas, por $2.339.217, según la información de Despegar.

Para el tramo entre Miami y Kansas City, Frontier Airlines presenta la tarifa más baja, con salida el 9 de julio y regreso el 12, por $1.755.360. De esta manera, combinando el vuelo más económico de Aerolíneas Argentinas hasta Miami con el de la firma estadounidense hasta Kansas City, el costo total del pasaje asciende a $3.828.394 por persona.

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Ahora bien, quienes prefieran evitar la escala pueden optar por un vuelo directo entre Buenos Aires y Kansas City. La tarifa más económica para este trayecto la ofrece United Airlines, con salida el 9 de julio y regreso el 12, a un costo de $11.541.720 por persona, valor que casi triplica al de la alternativa con escala en Miami.

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria Messi hinchas
La hinchada argentina ha sido local en todos los partidos del Mundial.

A esto se suma el hospedaje. La opción más accesible relevada para tres noches en Kansas City corresponde a KCI Lodge, con un valor de $474.095 por persona.

De esta manera, sumando vuelos y hospedaje, los argentinos deben pensar en gastar desde $4.302.489 por persona. A eso se le debe sumar el precio de las entradas, que en la reventa parten de los USD 1.400 por el momento.

Vuelos especiales para el Mundial

Aerolíneas Argentinas anunció una programación especial pensada para quienes viajen a alentar al equipo en esta instancia del Mundial. La empresa informó que dispone de seis vuelos a Miami entre el miércoles 8 y el viernes 10 de julio, operados con aviones Airbus A330.

La programación contempla dos frecuencias diarias entre Ezeiza y Miami. El vuelo AR1304 sale a las 00:30 y llega a las 08:45, mientras que el AR1302 despega a las 22:45 y arriba a destino a las 07:00 del día siguiente. Este esquema se repite de manera idéntica los tres días habilitados, es decir, el miércoles 8, el jueves 9 y el viernes 10 de julio. Los pasajes para estos vuelos ya se encuentran disponibles a través de agencias de viajes y en el sitio web de la aerolínea.

Los paquetes que ofrecen las agencias de turismo

Como alternativa a organizar el viaje por cuenta propia, distintas agencias de turismo ofrecen paquetes que incluyen alojamiento, entrada al estadio y, en algunos casos, traslados y vuelos.

Vuela Experiencias Únicas incluye tres noches de alojamiento en un hotel tres estrellas de Kansas, entrada categoría 3, traslados entre el hotel y el estadio, y vuelos de ida y vuelta. El costo es de USD 10.900 ($16.513.500) por persona en base doble.

Vista trasera de siete aficionados argentinos abrazados en un estadio de fútbol, vistiendo camisetas albicelestes y una bandera, mirando el campo de juego.
El viaje más económico cuesta casi $5 millones, más el valor de la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modovuela propone tres noches de alojamiento en un hotel tres estrellas, entrada categoría 3 y traslados entre el hotel y el estadio, sin especificar si el paquete incluye los vuelos. El precio es de USD 10.900, equivalente a $16.513.500 considerando la cotización del Banco Nación, de $1.510.

Otra agencia ofrece alojamiento en el Holiday Inn Kansas City Downtown, también de categoría tres estrellas, con entrada categoría 3 y vuelos de ida y vuelta con escalas incluidos en el paquete. El precio es de USD 8.300 ($12.574.500) y la agencia no aclara si incluye traslados internos.

De esta manera, entre las opciones armadas por cuenta propia y los paquetes cerrados que ofrecen las agencias, los hinchas que quieran acompañar a la Selección en Kansas City cuentan con un abanico de alternativas que combinan de distinta forma vuelos, hospedaje, traslados y entrada al estadio.

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