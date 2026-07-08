Estados Unidos

El alcalde de Nueva York aseguró que Egipto sufrió un “robo” en su eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

El mandatario Zohran Mamdani interrumpió un acto sobre mejoras en el servicio de autobuses para aludir al 3-2 del Mundial 2026 y sumarse a las críticas por un gol anulado tras el VAR

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Zohran Mamdani opinó sobre la polémica arbitral en el Mundial

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se apartó del guión durante un acto oficial de transporte público este miércoles para declarar que Egipto fue “robado” en su eliminación ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, con una derrota por 3-2 que desató una oleada de controversia en el mundo del fútbol.

Mamdani presentaba el plan “Next Stop: Better Buses, Faster Service”, un programa destinado a agilizar el servicio de autobuses de la ciudad. En medio de su discurso, el alcalde intercaló una referencia directa al partido disputado el martes, según el video que circula en redes sociales.

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Argentina remontó un marcador adverso de 0-2 para imponerse 3-2 en los minutos finales, con goles clave de Lionel Messi y sus compañeros. El punto de mayor tensión llegó cuando el árbitro anuló un tanto del delantero egipcio Mostafa Zico tras revisar el VAR, que detectó una falta cometida más de 20 segundos antes de que el balón entrara en la red. Egipto anotó un segundo gol poco después, pero Argentina cerró la remontada en los últimos 15 minutos.

La polémica arbitral ya había encendido el vestuario egipcio: tanto el seleccionador Hossam Hassan como el propio Zico habían señalado en rueda de prensa que el Mundial estaba “arreglado”. Las palabras de Mamdani se sumaron a ese coro de cuestionamientos desde una tribuna inesperada.

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“Si vas al trabajo en autobús, el ahorro es considerable. En seis meses, habrás pasado 24 horas menos en el autobús. Al cabo de un año, habrás ahorrado más de dos días de desplazamiento. Eso significa desayunar con tu familia. Significa llegar a casa a tiempo para la hora de acostarse. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer“, declaró el alcalde ante la audiencia.

El egipcio Mohamed Salah protesta ante el árbitro François Letexier después de que Enzo Fernández, de Argentina, anotara el tercer gol. Reuters/Dale Zanine
El egipcio Mohamed Salah protesta ante el árbitro François Letexier después de que Enzo Fernández, de Argentina, anotara el tercer gol. Reuters/Dale Zanine

Mamdani, nacido en Kampala, Uganda, es el primer mandatario de Nueva York de origen inmigrante y de confesión musulmana.

Egipto presentó una queja formal por el arbitraje

La Federación Egipcia de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA exigiendo una investigación contra el árbitro francés François Letexier y su equipo de asistentes, incluidos los encargados del videoarbitraje (VAR). Según el comunicado de la federación, el cuerpo arbitral cometió “errores graves” y aplicó un “doble rasero” durante el partido de octavos de final disputado el martes.

Lionel Messi, de Argentina, celebra el segundo gol de su equipo. Reuters/Nathan Ray Seebeck
Lionel Messi, de Argentina, celebra el segundo gol de su equipo. Reuters/Nathan Ray Seebeck

El presidente federativo Hany Aburida solicitó además la exclusión inmediata de todo el equipo arbitral de la competencia, una vez que la investigación “pruebe el crimen de discriminación contra la selección nacional egipcia”, según reza el texto oficial.

La primera controversia surgió cuando Letexier anuló un gol de Mostafa Ziko con Egipto en ventaja 1-0, tras la intervención del VAR, que detectó una falta sobre Lisandro Martínez en una fase anterior de la jugada. Minutos después, Ziko anotó de nuevo para poner el marcador 2-0 y colocar a los Faraones a un paso de los cuartos de final por primera vez en su historia.

Cristian Romero y Lionel Messi igualaron para Argentina en el tiempo añadido, antes de que Enzo Fernández sentenciara el 3-2. En la jugada del gol de Fernández, Egipto reclamó un penalti por un jalón de Alexis Mac Allister sobre Hamdy Fathy, que el árbitro no señaló ni el VAR revisó. La federación califica esa omisión como una de las “blatantes errores” del equipo arbitral y como prueba de que “no se revisaron algunas imágenes que consideramos favorables a la selección nacional”.

El seleccionador Hossam Hassan fue aún más directo en la rueda de prensa posterior al partido. “No quiero suavizarlo y hablar de mala suerte. Hoy nos han engañado injustamente, hemos sufrido una injusticia”, declaró ante los periodistas. En declaraciones a la cadena BeIN Sports, apuntó a una posible intención de mantener a los campeones del mundo en la competencia: “Quizás querían que Messi siguiera en carrera”, afirmó.

“En el fútbol hay a veces factores externos que van más allá de lo técnico. Los campeones del mundo recibieron apoyo en todos los niveles”, agregó Hassan.

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