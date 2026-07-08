El Mundial 2026 se juega también en redes: los creadores de EE. UU. que transforman la Copa en contenido viral

La Copa del Mundo 2026 impulsa una disputa por la audiencia en redes sociales entre creadores, presentadores y ex periodistas deportivos (REUTERS/Mike Blake)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 también se disputa por la atención en redes sociales: creadores, presentadores y ex periodistas deportivos usan el torneo para ganar audiencia, conseguir trabajo y acceder a zonas privilegiadas de los estadios.

En paralelo, plataformas como TikTok registran un salto de publicaciones y búsquedas ligado a un campeonato de 48 selecciones repartido en tres países.

Según The Athletic, hasta el 30 de junio la etiqueta “FIFAWorldCup” se había usado 9,4 millones de veces, las publicaciones con el hashtag “WorldCup” crecieron casi 65% y las búsquedas en Estados Unidos con las palabras World Cup subieron 320%.

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Antes del torneo, el director global de deportes de TikTok, Rollo Goldstaub, había anticipado que podía ser “el mayor momento de contenido en todas las categorías, no solo en deportes”.

El Mundial 2026 amplificó en redes sociales contenidos sobre moda, comida, hinchas y culturas distintas junto con los partidos del torneo (REUTERS/Daniel Cole)

Esa expansión digital se refleja dentro y fuera de la cancha. Moda, comida, hinchas y culturas distintas circulan en teléfonos móviles al mismo tiempo que los partidos: aficionados escoceses de fiesta en Boston, seguidores noruegos con su “Viking Row” en Times Square y hasta un pato llamado Merlin con la camiseta de México formaron parte de ese flujo de imágenes.

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Cómo el Mundial impulsa carreras y visibilidad

Elizabeth Pehota, de 32 años, graba una serie diaria llamada “World Cupdates” mientras corre por los estadios y sus alrededores.

La estadounidense, ex animadora y presentadora y reportera del club de la MLS New England Revolution, convirtió la creación de contenido en su trabajo de tiempo completo.

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Elizabeth Pehota convirtió su serie World Cupdates en una plataforma para crecer en Instagram durante la Copa del Mundo 2026 (@pehota)

En su cuenta de Instagram, centrada en running y estilo de vida, reunió casi 50.000 seguidores. Uno de sus videos, grabado mientras corría con un aficionado escocés, alcanzó 177.000 visualizaciones; otro, sobre hinchas de Escocia de fiesta, llegó a 513.000.

Pehota dijo al medio: “Lo que intento hacer con mi serie es combinar mi amor por correr y mi amor por el fútbol”. Completó 17 maratones, incluidas las siete grandes del mundo, y en el pasado tuvo el récord Guinness de la maratonista más rápida con esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el cerebro y la médula espinal.

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La londinense Nimi Mehta, de 35 años, llegó al Mundial sin el trabajo que buscaba en televisión tradicional. Había hecho una prueba de pantalla en Los Ángeles con Fox Sports, pero a 38 días del inicio del torneo publicó un video en redes sociales para decir que estaba buscando empleo.

La grabación superó un millón de visualizaciones en Instagram y le abrió varios puestos durante la competencia. Terminó trabajando como presentadora y creadora de contenido para FIFA, Adidas y el medio británico Mirror Sport, entre otros.

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Mehta, que tiene casi 140.000 seguidores en Instagram, explicó: “Mi objetivo es convertirme en una de las principales presentadoras deportivas del mundo, pero eso ya no es lo que era antes. Hoy casi hay más ojos puestos en el contenido de redes sociales que los que tendrías en una transmisión”.

También agregó: “En la televisión nadie admitiría que fracasó o que no fue elegido para un trabajo, o que hizo una prueba y no quedó. Había cierta vulnerabilidad en eso”. Luego resumió el efecto de esa publicación: “Un video de 60 segundos fue todo lo que hizo falta”.

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Simone Scott también pasó por la televisión antes de cambiar de rumbo. Hace 18 meses montó un estudio en su casa, empezó a publicar videos en TikTok y construyó una comunidad de más de 250.000 personas con explicaciones pensadas para hacer el deporte más accesible para las mujeres.

Simone Scott ingresó a un programa de TikTok y FIFA para 30 creadores tras construir una comunidad de más de 250.000 personas con videos sobre fútbol (@simone_scott)

Mientras hacía fila para almorzar en un restaurante de Atlanta, recibió un correo de TikTok y FIFA que le informaba que había sido elegida para un programa que daba acceso detrás de escena a 30 creadores.

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La FIFA presentó a TikTok como su primera “plataforma preferente”, y la cuenta del organismo en esa red acumuló 437 millones de visualizaciones y más de cinco millones de seguidores.

Scott recordó: “Empecé a leerlo y pensé: ‘Un momento, esto es importante’. Tuve que sentarme, leerlo completo, llamar a mi mamá y leérselo para asegurarme de que lo estaba entendiendo bien”.

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Uno de sus videos desde el estadio MetLife, donde explicó cómo terminó la fase de grupos, rozó el millón de vistas.

Jugadores, selecciones y árbitros ante la lógica del contenido

La publicación describe un cambio que ya no se limita a los creadores externos. Jugadores, selecciones y hasta árbitros empezaron a explotar el valor de mostrar personalidad y acceso informal, una demanda que, según el presentador Josh Denzel, también surgió del público.

Denzel, conductor del programa Lions’ Den para las redes oficiales de Inglaterra en grandes torneos durante siete años, dijo que la idea había sido del ex seleccionador Gareth Southgate.

“Los comentarios que recibíamos eran que era un punto de vista completamente distinto para los aficionados y les daba una mirada que nunca antes habrían tenido”, afirmó.

TikTok registró un salto de publicaciones y búsquedas por el Mundial 2026, con 9,4 millones de usos de FIFAWorldCup y un alza de 320% en Estados Unidos para World Cup (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En este Mundial, el delantero de Noruega y Manchester City Erling Haaland aparece como uno de los casos más visibles. Uno de sus videoblogs del torneo superó 1,7 millones de reproducciones en YouTube y su canal ya tiene más de dos millones de suscriptores.

El impacto en redes también puede alterar la visibilidad de futbolistas poco conocidos. Cuando el creador argentino Valen Scarsini publicó un video sobre el defensor neozelandés Tim Payne, a quien definió como “el menos conocido” del Mundial, su cuenta de Instagram pasó de 4.000 seguidores a seis millones.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, vivió un salto igual de brusco a sus 40 años. Después de mantener su arco en cero ante España en el debut mundialista de su país y de que en una transmisión en vivo de CazéTV en Brasil invitaran a los espectadores a seguirlo, su cuenta alcanzó 25,8 millones de seguidores en Instagram.

Entre los elegidos por el programa de TikTok y FIFA también estuvo el árbitro David Gerson, de 51 años, que se presenta como “gran influencer”.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, vivió su propio Mundial viral: tras su debut histórico y el impulso de los creadores de contenido, sumó más de 25 millones de seguidores en Instagram y se convirtió en una de las sorpresas digitales del torneo (REUTERS/Paul Childs)

En su cuenta Refs Need Love Too, donde suma más de 380.000 seguidores, explica decisiones arbitrales y busca humanizar a los jueces.

Gerson dijo al medio: “Normalmente bajo a mi sótano, enciendo mi aro de luz, tomo mi teléfono y lo coloco. Me siento durante la siguiente hora. Trabajo en la edición, lo publico y eso es todo. Es una experiencia completamente solitaria”.

Durante el torneo pudo grabar a pie de campo y analizar temas como la polémica sobre si el cabello cuenta o no para un fuera de juego en la derrota de Croacia ante Portugal.

Pehota describió la otra cara de esa oportunidad: “Sin duda me cuesta encontrar el equilibrio. Estar en el Mundial significa que quiero mirar y disfrutar el partido, pero también estoy trabajando todo el tiempo e intentando publicar contenido a tiempo”.