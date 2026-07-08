Estados Unidos removerá a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo

Trump y Al-Sharaa durante su encuentro bilateral en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. 8 de julio de 2026. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Estados Unidos retirará a Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo, en una decisión anunciada este miércoles por Donald Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara, donde se reunió con el presidente de transición sirio, Ahmed al-Sharaa.

La designación que el país árabe carga desde diciembre de 1979, cuando fue el primer Estado en integrarla, fue notificada formalmente por Marco Rubio al Congreso. El retiro entrará en vigor en 45 días, a menos que los legisladores lo bloqueen, algo que se considera poco probable.

PUBLICIDAD

El anuncio se produjo durante el encuentro entre ambos mandatarios ante los medios. “Creo que lo haré. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ha hecho un gran trabajo”, dijo Trump, quien se dirigió a Rubio para consultarle si habría algún inconveniente. “Sí, lo haré”, confirmó.

Durante décadas, esa etiqueta bloqueó la inversión extranjera y generó riesgos legales para las empresas que operan en Siria, en especial para las estadounidenses o aquellas con transacciones vinculadas a la economía norteamericana.

PUBLICIDAD

Ahmed al-Sharaa llegó a la presidencia de transición tras el derrocamiento de la familia Assad en 2024 y buscó proyectarse como una figura unificadora. (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

“El levantamiento de las sanciones impulsará el comercio y la inversión internacionales, le dará a Siria la oportunidad de reconstruirse y abrirá un nuevo capítulo para el pueblo sirio”, señaló Rubio en un comunicado. Trump, por su parte, indicó que la retirada de sanciones decretada en mayo del año pasado ya supuso “un gran impulso” para la recuperación del país.

En esa línea, elogió al líder sirio y destacó que “ha unificado el país en un período de tiempo muy corto”, a pesar de que “desde el principio fue un verdadero desastre.” Lo describió como “un gran líder, respetado por todos” y calificó la estabilización del país de “asombrosa.”

PUBLICIDAD

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, saluda a Al-Sharaa durante el encuentro bilateral en la cumbre de la OTAN en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Reuters)

Al-Sharaa es un ex yihadista que llegó a la presidencia de transición tras el derrocamiento de la familia Assad en 2024, que gobernó con mano de hierro durante medio siglo. Desde entonces ha buscado proyectarse como figura unificadora.

El acercamiento entre Washington y Damasco se concretó pese a las objeciones de Israel, que ha lanzado repetidos ataques aéreos en territorio sirio. Trump había presionado al gobierno de Al-Sharaa para que hiciera las paces con el Estado hebreo, pero avanzó con la decisión sin progresos concretos en ese frente.

PUBLICIDAD

Turquía y Arabia Saudita alentaron a Estados Unidos a aproximarse al país hace aproximadamente un año, cuando comenzó el proceso de levantamiento de sanciones. Rubio concluyó que “una Siria estable y unificada, en paz consigo misma y con sus vecinos, beneficia no solo a la región, sino al mundo entero”.

(Con información de AFP, Europa Press y Reuters)