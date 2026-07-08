Estados Unidos

Estados Unidos removerá a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo

La decisión, anunciada por Donald Trump y formalizada por Marco Rubio, elimina una designación vigente desde 1979 que durante décadas frenó la inversión extranjera y elevó los riesgos legales para compañías vinculadas al país

Guardar
Trump y Al-Sharaa durante su encuentro bilateral en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. 8 de julio de 2026. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Trump y Al-Sharaa durante su encuentro bilateral en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. 8 de julio de 2026. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Estados Unidos retirará a Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo, en una decisión anunciada este miércoles por Donald Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara, donde se reunió con el presidente de transición sirio, Ahmed al-Sharaa.

La designación que el país árabe carga desde diciembre de 1979, cuando fue el primer Estado en integrarla, fue notificada formalmente por Marco Rubio al Congreso. El retiro entrará en vigor en 45 días, a menos que los legisladores lo bloqueen, algo que se considera poco probable.

PUBLICIDAD

El anuncio se produjo durante el encuentro entre ambos mandatarios ante los medios. “Creo que lo haré. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ha hecho un gran trabajo”, dijo Trump, quien se dirigió a Rubio para consultarle si habría algún inconveniente. “Sí, lo haré”, confirmó.

Durante décadas, esa etiqueta bloqueó la inversión extranjera y generó riesgos legales para las empresas que operan en Siria, en especial para las estadounidenses o aquellas con transacciones vinculadas a la economía norteamericana.

PUBLICIDAD

Ahmed al-Sharaa llegó a la presidencia de transición tras el derrocamiento de la familia Assad en 2024 y buscó proyectarse como una figura unificadora. (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
Ahmed al-Sharaa llegó a la presidencia de transición tras el derrocamiento de la familia Assad en 2024 y buscó proyectarse como una figura unificadora. (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

“El levantamiento de las sanciones impulsará el comercio y la inversión internacionales, le dará a Siria la oportunidad de reconstruirse y abrirá un nuevo capítulo para el pueblo sirio”, señaló Rubio en un comunicado. Trump, por su parte, indicó que la retirada de sanciones decretada en mayo del año pasado ya supuso “un gran impulso” para la recuperación del país.

En esa línea, elogió al líder sirio y destacó que “ha unificado el país en un período de tiempo muy corto”, a pesar de que “desde el principio fue un verdadero desastre.” Lo describió como “un gran líder, respetado por todos” y calificó la estabilización del país de “asombrosa.”

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, saluda a Al-Sharaa durante el encuentro bilateral en la cumbre de la OTAN en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Reuters)
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, saluda a Al-Sharaa durante el encuentro bilateral en la cumbre de la OTAN en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Reuters)

Al-Sharaa es un ex yihadista que llegó a la presidencia de transición tras el derrocamiento de la familia Assad en 2024, que gobernó con mano de hierro durante medio siglo. Desde entonces ha buscado proyectarse como figura unificadora.

El acercamiento entre Washington y Damasco se concretó pese a las objeciones de Israel, que ha lanzado repetidos ataques aéreos en territorio sirio. Trump había presionado al gobierno de Al-Sharaa para que hiciera las paces con el Estado hebreo, pero avanzó con la decisión sin progresos concretos en ese frente.

Turquía y Arabia Saudita alentaron a Estados Unidos a aproximarse al país hace aproximadamente un año, cuando comenzó el proceso de levantamiento de sanciones. Rubio concluyó que “una Siria estable y unificada, en paz consigo misma y con sus vecinos, beneficia no solo a la región, sino al mundo entero”.

(Con información de AFP, Europa Press y Reuters)

Temas Relacionados

SiriaDonald TrumpOTANSancionesAhmed al-Sharaa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva información revela el pasado de la madre y testimonios inéditos sobre los 16 hermanos hallados en condiciones extremas en Ohio

Documentos judiciales y testimonios familiares suman datos inéditos sobre Elizabeth Siders, mientras avanza la causa contra cuatro adultos imputados tras el hallazgo de 16 menores confinados y sin escolaridad

Nueva información revela el pasado de la madre y testimonios inéditos sobre los 16 hermanos hallados en condiciones extremas en Ohio

El Departamento de Justicia de EE. UU. amenaza con sanciones penales a los estados que permitan votar a no ciudadanos

Los responsables electorales tienen cinco días para informar cómo garantizan la exclusión de extranjeros en los padrones federales

El Departamento de Justicia de EE. UU. amenaza con sanciones penales a los estados que permitan votar a no ciudadanos

Jueces rechazan restituir el nombre de Trump al Kennedy Center en medio de una disputa legal

Un tribunal de apelaciones sostuvo que la junta del establecimiento no demostró “perjuicio irreparable” y que tampoco aportó hechos ni pruebas concretas sobre eventuales efectos negativos en su recaudación de fondos

Jueces rechazan restituir el nombre de Trump al Kennedy Center en medio de una disputa legal

El alcalde de Nueva York aseguró que Egipto sufrió un “robo” en su eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

El mandatario Zohran Mamdani interrumpió un acto sobre mejoras en el servicio de autobuses para aludir al 3-2 del Mundial 2026 y sumarse a las críticas por un gol anulado tras el VAR

El alcalde de Nueva York aseguró que Egipto sufrió un “robo” en su eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

El clima extremo, protagonista en Boston para el Francia-Marruecos: qué advierten las autoridades antes del partido de cuartos de final del Mundial

Massachusetts activó recomendaciones por calor y humedad en Foxborough, con índice superior a 32 ℃, más de 30 puntos de agua y protocolos de resguardo ante actividad eléctrica cerca del Gillette Stadium

El clima extremo, protagonista en Boston para el Francia-Marruecos: qué advierten las autoridades antes del partido de cuartos de final del Mundial

TECNO

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV para ver gratis los cuartos de final del Mundial 2026: por qué usar estas páginas son un peligro

ENTRETENIMIENTO

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira

“No me importa fracasar”, la filosofía con la que Flea volvió a la trompeta a los 63 años

Timothée Chalamet enfrenta las consecuencias del poder en el nuevo tráiler de ‘Dune: Part Three’

El percance de vestuario de Harry Styles ante 90 mil personas en su último show en Wembley

Descontrol y muerte: las últimas horas de Connor Murphy, el influencer fitness que se ahogó en un lago de Tailandia

MUNDO

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

Volodimir Zelensky y Karol Nawrocki se reunieron en Ankara tras semanas de tensión entre Ucrania y Polonia

Canarias lanza una tasa turística voluntaria para financiar proyectos ambientales