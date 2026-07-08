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Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Medios de propaganda del régimen reportaron explosiones en puntos clave de su costa sur y afirmaron que sus sistemas de defensa respondieron ante lo que calificaron como amenazas externas

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Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz
Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó este miércoles una nueva ofensiva militar contra objetivos iraníes ubicados en las cercanías del estrecho de Ormuz, en una nueva escalada del conflicto entre Washington y Teherán tras el colapso del alto el fuego.

Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, indicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de un comunicado en X.

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De acuerdo con las fuerzas estadounidenses, la operación militar responde a la necesidad de exigir responsabilidades a Irán por lo que calificó como agresiones injustificadas contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que operan en el estrecho de Ormuz.

Medios estatales iraníes informaron de explosiones en las zonas de Konarak y Chabahar, mientras que también se reportaron detonaciones en Sirik y Bandar Abbas, dos puntos clave de la costa sur iraní sobre el golfo Pérsico.

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La agencia Mehr señaló que los sistemas de defensa aérea iraníes fueron activados para hacer frente a “objetivos hostiles” en las inmediaciones de Bandar Abbas, uno de los principales puertos militares y comerciales del país.

Comunicado del CENTCOM informando sobre nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz
Comunicado del CENTCOM informando sobre nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

En medio de la ofensiva, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que las acciones de Washington tendrán consecuencias.

Las recientes acciones de Estados Unidos no quedarán sin respuesta”, afirmó el funcionario, según medios estatales iraníes.

La nueva operación se produce horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara terminado el alto el fuego con Irán y advirtiera que su administración estaba preparada para lanzar nuevos ataques si continuaban las acciones iraníes en la región.

Durante la jornada, Trump sostuvo que ya no estaba interesado en retomar negociaciones con Teherán y amenazó con ampliar la campaña militar contra infraestructura estratégica iraní, mientras más de una veintena de buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente.

Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, aseguró Trump.

“Se están comportando muy mal (los iraníes), como lo han hecho durante 47 años. Los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques”, agregó.

La nueva operación se produce horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara terminado el alto el fuego con Irán (REUTERS)
La nueva operación se produce horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara terminado el alto el fuego con Irán (REUTERS)

Llamados internacionales

Más temprano, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Washington y Teherán retomar el diálogo y resolver las diferencias pendientes mediante canales diplomáticos. El jefe de la ONU instó a ambas partes a buscar una salida negociada y evitar que las tensiones continúen aumentando a través de acciones militares.

El impacto de la crisis también se reflejó en los mercados energéticos. Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte subida ante la preocupación por posibles interrupciones en el tránsito marítimo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de crudo.

El barril de Brent llegó a superar los 78,5 dólares, con un avance superior al 6 %, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) aumentó cerca de un 4,8 %, hasta ubicarse alrededor de los 73,81 dólares.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también se pronunció sobre la situación durante su cumbre en Ankara. Los líderes de la alianza pidieron a Irán garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y reiteraron que Teherán no debe desarrollar capacidades nucleares militares.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Washington y Teherán retomar el diálogo (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Washington y Teherán retomar el diálogo (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó la respuesta estadounidense frente a las acciones iraníes y afirmó que Washington tiene derecho a reaccionar con firmeza ante ataques contra sus intereses y aliados.

Los nuevos bombardeos ocurren en un contexto de creciente tensión en el estrecho de Ormuz, escenario de recientes ataques contra embarcaciones comerciales, represalias militares entre ambos países y un fuerte repunte de los precios internacionales del petróleo debido al riesgo para el tránsito marítimo en la zona.

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