Presentan plan histórico para autobuses más rápidos en Nueva York: qué barrios se benefician y cuándo comienza

A B41 bus drives in Downtown Brooklyn the morning after Zohran Mamdani’s election day win in New York City, U.S., November 5, 2025. REUTERS/Angelina Katsanis

El alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul presentaron un plan para acelerar los autobuses de Nueva York hasta 20% y recortar los viajes en hasta seis minutos por trayecto. La iniciativa busca corregir una de las mayores debilidades del sistema de transporte de la ciudad: pese a mover 2,75 millones de viajes diarios, sus autobuses son los más lentos entre las grandes urbes de Estados Unidos.

La iniciativa, denominada Next Stop: Fast Buses, Better Service, compromete USD 254 millones en gasto operativo y USD 628 millones en inversión de capital durante cinco ejercicios fiscales. Según The New York Times, el plan también fija metas hasta 2030 para rediseñar corredores, reforzar la fiscalización vial y renovar parte de la flota.

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Qué incluye el plan para acelerar los autobuses

El plan, de 51 páginas, identificó 50 corredores prioritarios en los cinco distritos, donde el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) concentrarán inversiones en las rutas con más retrasos. Las mejoras en esos corredores comenzarán este año.

La primera fase del sistema de autobús rápido abarcará cinco corredores que enlazan a los neoyorquinos con empleos, escuelas, el servicio de metro y destinos clave. Estos son:

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Tremont/Cross Bronx, en el Bronx.

Northern Boulevard, en Queens.

Flatbush Avenue y Utica Avenue, en Brooklyn.

Kensington-JFK, entre Brooklyn y Queens.

A partir de 2026, la ciudad y la MTA impulsarán esos proyectos con carriles exclusivos para autobuses, incluidos tramos protegidos, servicio frecuente durante todo el día y estaciones mejoradas con áreas de espera cubiertas. Algunas de esas rutas incorporarán carriles en el centro de la calzada y prioridad en los semáforos para recortar los tiempos de viaje, precisó The New York Times.

La MTA prevé reforzar la fiabilidad del servicio al completar los trayectos programados, modernizar la operación de las cocheras y fortalecer el mantenimiento de la flota. Dentro de su programa de capital 2025-2029, valorado en USD 68.000 millones, la autoridad comprará alrededor de 2.500 autobuses para reemplazar más del 40% de su flota antigua.

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Otra de las medidas del plan es el embarque por todas las puertas con la transición completa al sistema de pago sin contacto en 2027. La medida busca reducir las demoras en las paradas, donde hoy muchos usuarios deben subir y pagar solo por la puerta delantera, detalló The New York Times.

El NYC DOT y la MTA priorizaron 50 corredores en los cinco distritos para concentrar inversiones en las rutas de autobuses con más retrasos (REUTERS/Angelina Katsanis).

Mejoras para los usuarios y más control sobre los carriles exclusivos

La oficina del alcalde señaló que el plan también busca mejorar el trayecto de los pasajeros desde la parada hasta el destino. Para ello, la ciudad y la MTA ampliarán el programa de accesibilidad hasta llegar a 65 paradas al año hacia 2030.

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Se instalarán 300 nuevas paradas para 2028 y asientos en 875 paradas cada año, con la meta de que toda parada viable tenga asiento en 2035. Además, en 2026 se plantarán 30 árboles en paradas y se pondrán a prueba nuevos diseños de paradas para aliviar el calor extremo.

La información al usuario también forma parte del paquete. La oficina del alcalde indicó que en 2026 se instalarán 90 nuevas pantallas de información en tiempo real y que la red crecerá hasta 2.900 dispositivos en toda la ciudad para 2030.

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La estrategia para despejar los carriles exclusivos se apoya en el control automatizado con cámaras y en una mayor presencia policial. La oficina del alcalde afirmó que ese sistema elevó la velocidad de los autobuses hasta un 30% y redujo las colisiones en un 20%.

Sobre esa base, la ciudad y la MTA ampliarán las cámaras instaladas en autobuses a 25 rutas adicionales por año en 2026 y 2027. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) colocará 200 cámaras fijas más en carriles exclusivos antes de 2027. A su vez, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) extenderá la vigilancia focalizada de 14 a 20 corredores a partir de 2026.

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La MTA planea comprar unos 2.500 autobuses entre 2025 y 2029 para reemplazar más del 40% de su flota antigua y mejorar la fiabilidad del servicio (REUTERS/Angelina Katsanis).

El otro plan de Mamdani: autobuses gratuitos para todos los pasajeros

Entre los planes del alcalde Mamdani figura eliminar la tarifa para todos los pasajeros. La MTA advirtió que un subsidio de ese tipo podría costar mil millones de dólares al año, en un contexto de decisiones presupuestarias complejas para la ciudad. Mamdani, en cambio, sostuvo que el gasto anual estaría más cerca de los USD 700 millones, informó The New York Times.

Janno Lieber, director de la autoridad, no apoyó la propuesta de gratuidad, mientras que el Ayuntamiento se inclinó por destinar fondos a descuentos para usuarios de bajos ingresos.

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Una revisión de la MTA sobre un plan piloto de un año, que Mamdani promovió cuando era asambleísta estatal y que comenzó en 2023, concluyó que suprimir el pago en algunas líneas elevó la cantidad de pasajeros y redujo las agresiones contra conductores. La evaluación también reveló que la medida no aceleró el servicio.