Tecno

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

El delantero noruego sumó 12 millones seguidores en dos semanas gracias a su rendimiento ante Brasil y Costa de Marfil

Guardar
Google icon
Erling Haaland se convirtió en el protagonista del Mundial 2026 en Instagram tras sus goles ante Brasil y Costa de Marfil. (Vincent Carchietta-Imagn Images)
Erling Haaland se convirtió en el protagonista del Mundial 2026 en Instagram tras sus goles ante Brasil y Costa de Marfil. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

En el Mundial 2026, Erling Haaland se ha transformado en el protagonista inesperado fuera de la cancha al convertirse en un fenómeno en Instagram. Su doblete ante Brasil en octavos de final y el gol frente a Costa de Marfil en dieciseisavos, lo llevaron a superar el inesperado crecimiento de Vozinha, el arquero de Cabo Verde.

El impacto generado por el delantero noruego se dio a través de un aumento en el número de seguidores y el valor de su marca en redes sociales.

PUBLICIDAD

Cómo Haaland es el nuevo rey de Instagram

Durante la fase eliminatoria del Mundial 2026, correspondiente a los dieciseisavos y octavos de final entre el 28 de junio y el 8 de julio, Erling Haaland encabezó el listado de jugadores que más seguidores ganaron en Instagram.

En apenas dos semanas, sumó 12.910.616 nuevos seguidores, lo que representa un aumento del 29,2% respecto a su base previa. De esta manera, alcanzó un total de 57.057.588 seguidores en la plataforma.

PUBLICIDAD

El delantero noruego sumó 12.910.616 seguidores en Instagram en dos semanas y alcanzó un total de 57.057.588 en la plataforma. (Reuters)
El delantero noruego sumó 12.910.616 seguidores en Instagram en dos semanas y alcanzó un total de 57.057.588 en la plataforma. (Reuters)

Este crecimiento no solo lo posicionó como el jugador con mayor incremento absoluto en ese periodo, sino que también catapultó a la selección noruega al primer lugar en cantidad de seguidores ganados entre todas las selecciones en esa etapa del torneo. Noruega acumuló 13.801.501 nuevos seguidores en su plantilla, cifra impulsada casi en su totalidad por la popularidad de Haaland.

El auge del delantero noruego eclipsó, aunque parcialmente, el avance de Vozinha, quien lideraba el ranking global hasta ese momento. El arquero de Cabo Verde, que había sido el principal fenómeno en las primeras semanas del campeonato, quedó en segundo lugar durante la fase eliminatoria, con 10.787.140 nuevos seguidores y un crecimiento del 62,4%, alcanzando un total de 28.060.921 seguidores.

Cómo el aumento de seguidores afecta el crecimiento económico

El salto de Haaland en Instagram no solo implica popularidad, sino también capacidad de monetización. Con el nuevo volumen de seguidores, sus ganancias estimadas por publicación patrocinada ascienden a $570.576 por post, una cifra que lo ubica en la élite mundial del marketing digital deportivo.

Vozinha, por su parte, pasó de apenas $315 por publicación al inicio del torneo a $280.609 en la actualidad, reflejo del cambio radical en su valor de mercado como influencer.

Vista trasera de un futbolista rubio sentado en el césped, con camiseta roja número 9 "BRAUT HAALAND", en postura de meditación
El crecimiento de Haaland elevó sus ganancias estimadas por publicación patrocinada a 570.576 dólares por post en el marketing digital deportivo. (Instagram/@erling)

Estas cifras redefinen la manera en que los futbolistas y sus equipos gestionan su presencia digital. La posibilidad de capitalizar la atención global a través de contenido personalizado, campañas de patrocinio y colaboraciones con marcas multiplica las fuentes de ingreso y refuerza la imagen pública de los deportistas.

Otros jugadores que crecieron en Instagram gracias al Mundial 2026

Si bien Haaland se convirtió en el referente de la fase eliminatoria por volumen absoluto, en términos de porcentaje de crecimiento destacan casos como el de Orlando Gill (Paraguay), con un aumento del 728,7%, y Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde), con un 643,4%.

Estos jugadores partían de una base mucho más baja de seguidores, lo que permite crecimientos exponenciales. No obstante, el caso de Haaland impresiona por la magnitud de su base inicial: su salto de casi 13 millones de seguidores partió desde más de 44 millones, una cifra sin precedentes para un crecimiento en tan corto plazo.

Orlando Gill, Sidny Lopes Cabral y Gilberto Mora también crecieron en Instagram por el Mundial 2026, mientras Vozinha mantiene el liderazgo del acumulado total del torneo.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Orlando Gill, Sidny Lopes Cabral y Gilberto Mora también crecieron en Instagram por el Mundial 2026, mientras Vozinha mantiene el liderazgo del acumulado total del torneo.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El impacto de las actuaciones en la cancha se traduce directamente en la esfera digital. En el caso de Gilberto Mora (México), durante las rondas eliminatorias experimentó un crecimiento del 172,5% con 3.787.094 nuevos seguidores, lo que evidenció el repunte de la selección mexicana en engagement digital.

En cuanto al torneo completo, desde el 8 de junio al 8 de julio, Vozinha sigue liderando el acumulado total, con 28.029.383 nuevos seguidores y un crecimiento impresionante del +88.875%. Sin embargo, Haaland ha recortado la distancia en términos absolutos y consolidó el segundo puesto general, con 16.413.105 seguidores ganados y una subida del 40,4%.

Temas Relacionados

Erling HaalanMundial 2026VozinhaInstagramNoruegaInstagram de Erling HaalandFútbolRedes socialesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

La función se integra en la pestaña ‘Create’ de la aplicación para ediciones rápidas y creativas

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Un aumento en los anuncios emergentes puede ser una de las primeras señales de infección por malware

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

El alcohol isopropílico al 70% es uno de los productos más útiles para limpiar de forma eficaz superficies de dispositivos tecnológicos

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

La función crea un entorno separado con bloqueo propio para guardar archivos y aplicaciones sensibles, ideal para quienes comparten el teléfono o quieren separar vida personal y laboral

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV para ver gratis los cuartos de final del Mundial 2026: por qué usar estas páginas son un peligro

Estas páginas pueden esconder estafas, malware y robo de datos personales

Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV para ver gratis los cuartos de final del Mundial 2026: por qué usar estas páginas son un peligro

DEPORTES

El incómodo momento que vivió el plantel de Inglaterra con Ed Sheeran: “Aplaudieron porque terminó”

El incómodo momento que vivió el plantel de Inglaterra con Ed Sheeran: “Aplaudieron porque terminó”

El video de la “picardía” de Scaloni como jugador en un Mundial que se hizo viral: el comentario de Bilardo que quedó en el recuerdo

El explosivo cruce de Ricardo Centurión con el presidente de Racing de Córdoba tras ser acusado de no devolver un auto: “Dictador”

La FIFA confirmó a los artistas que estarán en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Los impactantes elogios de una figura de Suiza a Lionel Messi antes de enfrentar a la Argentina en los cuartos del Mundial: “Es un privilegio”

TELESHOW

La emoción de Juli Poggio al ser anunciada como parte de Popstars: “Qué lindo volver a casa”

La emoción de Juli Poggio al ser anunciada como parte de Popstars: “Qué lindo volver a casa”

Evelyn Botto contó cuántos kilos bajó luego de recibir una advertencia de salud: “Pensaba que me iba a morir”

María Becerra recordó la violencia que la rodeó cuando era adolescente: “No le tenía miedo a nada”

El acercamiento de Daniela Celis con Thiago Medina luego de la separación: “Algo hicimos bien”

La sorpresa de Jimena Barón para Momo: un viaje inventado y el divertido rol de Matías Palleiro

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Sobrevivientes de la masacre en Rigores identificaron a los presuntos responsables, confirma la Policía

Honduras: Sobrevivientes de la masacre en Rigores identificaron a los presuntos responsables, confirma la Policía

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

COHEP advierte que violencia contra las mujeres frena el desarrollo económico de Honduras

Desde mamíferos hasta aves y especies marinas: el impacto de los fuegos artificiales en los animales

El Salvador tramita una garantía soberana para un préstamo del Banco Mundial por USD 100 millones