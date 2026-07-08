Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

Erling Haaland se convirtió en el protagonista del Mundial 2026 en Instagram tras sus goles ante Brasil y Costa de Marfil. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

En el Mundial 2026, Erling Haaland se ha transformado en el protagonista inesperado fuera de la cancha al convertirse en un fenómeno en Instagram. Su doblete ante Brasil en octavos de final y el gol frente a Costa de Marfil en dieciseisavos, lo llevaron a superar el inesperado crecimiento de Vozinha, el arquero de Cabo Verde.

El impacto generado por el delantero noruego se dio a través de un aumento en el número de seguidores y el valor de su marca en redes sociales.

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Cómo Haaland es el nuevo rey de Instagram

Durante la fase eliminatoria del Mundial 2026, correspondiente a los dieciseisavos y octavos de final entre el 28 de junio y el 8 de julio, Erling Haaland encabezó el listado de jugadores que más seguidores ganaron en Instagram.

En apenas dos semanas, sumó 12.910.616 nuevos seguidores, lo que representa un aumento del 29,2% respecto a su base previa. De esta manera, alcanzó un total de 57.057.588 seguidores en la plataforma.

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El delantero noruego sumó 12.910.616 seguidores en Instagram en dos semanas y alcanzó un total de 57.057.588 en la plataforma. (Reuters)

Este crecimiento no solo lo posicionó como el jugador con mayor incremento absoluto en ese periodo, sino que también catapultó a la selección noruega al primer lugar en cantidad de seguidores ganados entre todas las selecciones en esa etapa del torneo. Noruega acumuló 13.801.501 nuevos seguidores en su plantilla, cifra impulsada casi en su totalidad por la popularidad de Haaland.

El auge del delantero noruego eclipsó, aunque parcialmente, el avance de Vozinha, quien lideraba el ranking global hasta ese momento. El arquero de Cabo Verde, que había sido el principal fenómeno en las primeras semanas del campeonato, quedó en segundo lugar durante la fase eliminatoria, con 10.787.140 nuevos seguidores y un crecimiento del 62,4%, alcanzando un total de 28.060.921 seguidores.

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Cómo el aumento de seguidores afecta el crecimiento económico

El salto de Haaland en Instagram no solo implica popularidad, sino también capacidad de monetización. Con el nuevo volumen de seguidores, sus ganancias estimadas por publicación patrocinada ascienden a $570.576 por post, una cifra que lo ubica en la élite mundial del marketing digital deportivo.

Vozinha, por su parte, pasó de apenas $315 por publicación al inicio del torneo a $280.609 en la actualidad, reflejo del cambio radical en su valor de mercado como influencer.

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El crecimiento de Haaland elevó sus ganancias estimadas por publicación patrocinada a 570.576 dólares por post en el marketing digital deportivo. (Instagram/@erling)

Estas cifras redefinen la manera en que los futbolistas y sus equipos gestionan su presencia digital. La posibilidad de capitalizar la atención global a través de contenido personalizado, campañas de patrocinio y colaboraciones con marcas multiplica las fuentes de ingreso y refuerza la imagen pública de los deportistas.

Otros jugadores que crecieron en Instagram gracias al Mundial 2026

Si bien Haaland se convirtió en el referente de la fase eliminatoria por volumen absoluto, en términos de porcentaje de crecimiento destacan casos como el de Orlando Gill (Paraguay), con un aumento del 728,7%, y Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde), con un 643,4%.

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Estos jugadores partían de una base mucho más baja de seguidores, lo que permite crecimientos exponenciales. No obstante, el caso de Haaland impresiona por la magnitud de su base inicial: su salto de casi 13 millones de seguidores partió desde más de 44 millones, una cifra sin precedentes para un crecimiento en tan corto plazo.

Orlando Gill, Sidny Lopes Cabral y Gilberto Mora también crecieron en Instagram por el Mundial 2026, mientras Vozinha mantiene el liderazgo del acumulado total del torneo.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El impacto de las actuaciones en la cancha se traduce directamente en la esfera digital. En el caso de Gilberto Mora (México), durante las rondas eliminatorias experimentó un crecimiento del 172,5% con 3.787.094 nuevos seguidores, lo que evidenció el repunte de la selección mexicana en engagement digital.

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En cuanto al torneo completo, desde el 8 de junio al 8 de julio, Vozinha sigue liderando el acumulado total, con 28.029.383 nuevos seguidores y un crecimiento impresionante del +88.875%. Sin embargo, Haaland ha recortado la distancia en términos absolutos y consolidó el segundo puesto general, con 16.413.105 seguidores ganados y una subida del 40,4%.