Estados Unidos

Récord mundial: estadounidense cruza de California a Hawái remando más de 3.700 kilómetros

Kelsey Pfendler llegó a Honolulu el 3 de julio tras completar la ruta en menos de 44 días a bordo del bote Lily, y la Sociedad Internacional de Remo Oceánico sostuvo que su tiempo supera las marcas previas femenina y masculina

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Reflejo de una persona sonriente con gorra tomando un selfi en el espejo de un mástil. Incluye el agua, un bote, remos, cielo nublado, sol y un anemómetro
Kelsey Pfendler completó el cruce en solitario entre California y Hawái el 3 de julio tras recorrer más de 3.860 kilómetros hasta Honolulu (@kelseypfendler)

El cruce en solitario de Kelsey Pfendler entre California y Hawái concluyó el 3 de julio en Honolulu: recorrió más de 3.860 kilómetros en menos de 44 días a bordo del bote Lily y, según la Sociedad Internacional de Remo Oceánico, superó las marcas previas femenina y masculina para ese trayecto.

Pfendler, a bordo de su bote de remos de 6,4 metros llamado Lily, zarpó en mayo desde Monterey con la ambición de convertirse en la primera mujer estadounidense en remar sola entre California y Hawái. También buscó romper los récords de la más joven y la más rápida en completar la ruta.

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Según la Sociedad Internacional de Remo Oceánico, su tiempo quedó por debajo de los 86 días de la anterior marca femenina y también superó los 52 días del récord masculino reconocido por la entidad y Guinness World Records.

La travesía y la vida a bordo

El reto de Pfendler fue seguido por cientos de miles de personas en redes sociales, donde compartió videos diarios que mostraron tanto el aislamiento como la logística de supervivencia en alta mar.

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En esas publicaciones, relató la rutina de remar durante semanas, lidiar con ampollas en las manos, la falta de sueño provocada por los vientos y el desgaste físico y mental.

Persona en bote de remo blanco y colorido, con paneles solares, remando en el mar. Cielo nublado y línea de costa distante
Pfendler zarpó desde Monterey en mayo con el objetivo de ser la primera mujer estadounidense en remar sola entre California y Hawái (@kelseypfendler)

Durante la travesía, la deportista documentó cómo preparaba sus alimentos, producía agua potable en el bote y lavaba su ropa. También mostró estrategias para protegerse del sol y mantener la motivación frente a la soledad del océano.

En algunos momentos, Pfendler se quebró al compartir su experiencia; en otros, recurrió al humor, con bromas sobre la marca de su sombrero en la frente bronceada o su dependencia de las pastillas de cafeína.

Los récords y su trayectoria previa

El logro de Pfendler incluyó dos récords: la marca femenina y la masculina más rápida en la travesía entre California y Hawái. Sus menos de 44 días en el mar representaron un avance respecto de los registros anteriores.

La organización responsable de homologar estos logros para Guinness World Records no confirmó de inmediato el estatus oficial.

Aun así, la remera difundió durante el trayecto relatos de los obstáculos y mensajes de optimismo, mientras sus seguidores conocían detalles de la vida a bordo y de los desafíos mentales de enfrentar el océano sin compañía.

Mujer con gorra y gafas de sol asa hamburguesas con queso en una parrilla de carbón; hay sillas plegables, rocas y vegetación
Durante la travesía entre California y Hawái, Pfendler documentó cómo preparaba alimentos, producía agua potable y se protegía del sol en alta mar (kelseypfendler)

Pfendler lleva años dedicada a la vida al aire libre. Desde los 18 trabaja como guía profesional de rafting y durante los últimos ocho años guió excursiones por el río Colorado en el Gran Cañón. Esa experiencia formó parte de la preparación que le permitió resistir las adversidades del cruce oceánico.

Los mensajes que compartió antes de llegar

En los días previos a su llegada a Oahu, Pfendler grabó un video en el que reflexionó sobre el sentido de la travesía.

Afirmó que el valor de la experiencia iba más allá de los récords alcanzados: “Si alguna parte de esto hizo que al menos una persona se sintiera un poquito más poderosa en su propia piel, no podría pedir nada más y estoy feliz”, expresó la remera.

Pfendler alentó a quienes siguieron su historia a buscar su propio desafío, por más grande o aterrador que les parezca. Explicó que no es necesario sentirse completamente preparado para empezar y que la fortaleza para terminar se descubre en el camino: “Yo voy a terminar mi cosa grande, difícil y aterradora”, resumió en uno de sus mensajes.

Mujer con cabello rubio, gorra y chaqueta gris, sentada descalza en un bote blanco con rojo, con remos, un teléfono y un chaleco rojo. Marina con barcos y árboles
Kelsey Pfendler llegó a Honolulu el 3 de julio tras completar la ruta en menos de 44 días a bordo del bote Lily, y la Sociedad Internacional de Remo Oceánico sostuvo que su tiempo supera las marcas previas femenina y masculina (kelseypfendler)

La llegada a Honolulu

Su llegada fue recibida por cientos de personas. El arribo a Honolulu también convocó a la comunidad local y a seguidores del remo y la aventura.

Hasta el cierre de la cobertura no se había concretado una entrevista con la prensa. El testimonio que publicó en redes sociales reunió el relato de casi un mes y medio en el mar.

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