Estados Unidos

Residentes y turistas regresan a Midtown Manhattan tras el riesgo de derrumbe en un edificio en construcción

El flujo de personas volvió a la zona luego de más de un día de restricciones mientras continuaban las tareas de reparación y vigilancia en la obra afectada

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Midtown Manhattan reabrió parte de sus calles tras las evacuaciones por riesgo de derrumbe en un edificio en construcción (FDNY/Handout vía REUTERS)
Midtown Manhattan reabrió parte de sus calles tras las evacuaciones por riesgo de derrumbe en un edificio en construcción (FDNY/Handout vía REUTERS)

Los residentes y huéspedes de hoteles empezaron a volver este miércoles a las calles acordonadas de Midtown Manhattan después de que un edificio de apartamentos en construcción sufriera columnas dobladas y pisos hundidos.

El incidente activó evacuaciones masivas y cierres por temor a un derrumbe localizado en una obra que prevé crear 1.600 viviendas en la mayor conversión de oficinas a residencias de la historia de Nueva York, según AP.

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El alcalde Zohran Mamdani informó que no se detectó ningún movimiento adicional desde que la estructura fue declarada estable a última hora del martes. Aun así, cuatro edificios cercanos seguían bajo órdenes de evacuación y las calles del centro que rodean la obra continuaban cerradas.

La emergencia comenzó de madrugada el martes, cuando las autoridades respondieron a llamadas y encontraron dos vigas de soporte destrozadas y pisos hundidos en el piso 21.

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El edificio fue evacuado junto con una amplia zona muy transitada, cerca del centro de transporte Grand Central y del edificio Chrysler.

El operativo de estabilización en los pisos 18 al 23

Las reparaciones de emergencia en el edificio en construcción se concentraron entre los pisos 18 y 23 con apuntalamientos y vigas temporales (FDNY/Handout vía REUTERS)
Las reparaciones de emergencia en el edificio en construcción se concentraron entre los pisos 18 y 23 con apuntalamientos y vigas temporales (FDNY/Handout vía REUTERS)

Las reparaciones de emergencia se concentraron en los pisos 18 al 23, donde se instalaron apuntalamientos y vigas temporales. El alcalde dijo que durante el día se añadirían más soportes mientras los equipos avanzaban hacia la azotea y descendían hasta el noveno piso.

Las autoridades mantuvieron el perímetro de seguridad y sostuvieron las órdenes de evacuación en edificios cercanos, pese a que no se detectó ningún movimiento adicional desde que la estructura fue declarada estable a última hora del martes.

Con el edificio todavía vacío, el acceso quedó limitado a contratistas y personal abocado a las tareas urgentes.

Evacuaciones y cierre del perímetro

Cuatro edificios cercanos seguían evacuados y el perímetro de seguridad continuaba cerrado alrededor de la obra en Midtown Manhattan (FDNY/Handout vía REUTERS)
Cuatro edificios cercanos seguían evacuados y el perímetro de seguridad continuaba cerrado alrededor de la obra en Midtown Manhattan (FDNY/Handout vía REUTERS)

El jefe de bomberos John Esposito explicó que las autoridades no creían que la estructura de acero enfrentara necesariamente un derrumbe completo. “Se trataría más bien de un derrumbe localizado”, dijo.

Tras una inspección piso por piso realizada por funcionarios municipales, se autorizó el reingreso de contratistas para ejecutar las reparaciones de emergencia. El inmueble permanecía vacío, salvo por los trabajadores.

Mamdani sostuvo que, una vez terminadas las tareas urgentes, el Departamento de Edificios de la ciudad realizará una “evaluación” para verificar que los planos y el terreno cumplan por completo con los códigos antes de permitir cualquier trabajo que no sea de emergencia.

El proyecto convirtió una antigua sede de Pfizer en la mayor transformación residencial de la ciudad

Ventanas de un edificio. Dentro, varios trabajadores de construcción con cascos blancos y chalecos naranjas. Estructuras metálicas expuestas
La obra en la antigua sede de Pfizer prevé 1.600 viviendas y fue presentada como la mayor conversión de oficinas a residencias en Nueva York (Freedom NTV)

La obra se desarrolla en el edificio que antes albergaba la sede de Pfizer. El proyecto de renovación fue presentado como la mayor conversión de oficinas a viviendas en la historia de Nueva York: contempla la creación de unas 1.600 unidades mediante la transformación de dos edificios de oficinas, con la adición de más de una docena de pisos sobre una de las torres y el rediseño de la otra.

MetroLoft, la promotora del proyecto, afirmó que el edificio no corre riesgo de derrumbe y que no cayeron escombros. Nathan Berman, fundador de la empresa, reconoció que el peso adicional de la ampliación de unos 15 pisos superiores probablemente causó los daños.

Mientras la causa seguía bajo investigación, trabajadores de la construcción sindicalizados protestaron cerca del lugar y criticaron a los promotores por emplear mano de obra no sindicalizada. La manifestación incluyó una rata inflable gigante.

Anthony Williamson, integrante de la junta directiva del Sindicato Local 79 de Trabajadores de la Construcción y Edificación en General, cuestionó de forma directa a la empresa: “Tenemos suficientes trabajadores cualificados en nuestro sindicato. Esto jamás habría ocurrido en la ciudad de Nueva York si hubieran actuado correctamente”.

Entre los afectados estuvo Elinor Ruskin, de 94 años, a quien la policía desvió cuando intentó cruzar una calle cerrada. “Estas cosas pasan. No sé si se darán cuenta del error o qué harán. esto es Nueva York”, dijo a AP.

Antoine Mouthon, que trabaja cerca en las Naciones Unidas, recordó otro incidente vinculado a la obra. Contó que en agosto pasado vio las consecuencias de la caída de una gran plancha de metal desde el edificio: “Pasó un año entero evitando esa calle. Pensé que habían mejorado”, dijo a AP.

Sally Grant y Margaret Clark, llegadas desde Escocia para ver a Bon Jovi en el Madison Square Garden el martes, esperaban autorización para volver al Hampton Inn del que fueron evacuadas. Según relataron a AP, tuvieron que dejar dentro sus pertenencias, incluidas tarjetas de crédito, pasaportes y medicamentos.

Clark describió así la salida forzada del hotel: “Podrían habernos dado cinco minutos para recoger nuestras pertenencias, ¿sabes?, en lugar de gritar ‘¡Todos fuera, todos fuera!’. Nos hemos quedado sin nada. Dormimos en la calle anoche. La policía no nos ayudó. Ha sido horrible. Sin duda, nos ha arruinado las vacaciones”.

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