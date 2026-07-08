“No me importa fracasar”, la filosofía con la que Flea volvió a la trompeta a los 63 años

Flea repasó su trayectoria musical en Fashion Neurosis y contó por qué volvió a la trompeta para grabar Honora

Flea repasó su trayectoria musical en el pódcast Fashion Neurosis y explicó cómo tomó la decisión de volver a la trompeta para grabar Honora, además de contar cómo surgieron las colaboraciones con Nick Cave y Thom Yorke.

En la conversación con Fashion Neurosis, el músico de los Red Hot Chili Peppers dijo que retomó la trompeta con la idea de hacer un disco de jazz, aunque podía fallar, y que de ese proceso nacieron las participaciones de Nick Cave, Thom Yorke y Warren Ellis.

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También habló de su formación en el jazz, de su paso al punk y el rock, de su amistad con Anthony Kiedis y de su presente a los 63 años. Ante Bella Freud, Flea definió esa etapa desde la prueba y el aprendizaje. “No me importa fracasar”, dijo sobre su decisión de retomar la trompeta y hacer un disco de jazz.

“Intento mucho ser bueno, pero siempre siento que soy un estudiante y que todos los demás son maestros”, añadió Flea en Fashion Neurosis. También describió el proyecto como una experiencia distinta de liderazgo: “Fue hermoso ser líder de una banda”.

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Cómo surgieron las colaboraciones de Honora

Flea dijo en Fashion Neurosis que retomó la trompeta para hacer un disco de jazz y asumió la posibilidad de fracasar (REUTERS/Daniel Cole)

Al contar el origen de las voces invitadas en Honora, Flea se detuvo primero en Nick Cave, a quien presentó como una admiración de muchos años. “No tenía ninguna intención de que hubiera un cantante. Solo quería hacerlo como una pieza instrumental”, dijo sobre Wichita Lineman.

Según relató en Fashion Neurosis, cambió de idea cuando la canción le hizo pensar una y otra vez en Cave. “Respondió en media hora desde que se la envié”, recordó sobre el mensaje que mandó a través de Susie Cave.

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Flea precisó que el cantante aceptó aunque la canción lo intimidaba y que poco después recibió la toma vocal por correo electrónico. “La escuché y lloré de inmediato”, dijo sobre la grabación que le llegó mientras él estaba en Los Ángeles y Cave se encontraba en el Reino Unido.

El músico también recordó su admiración por Warren Ellis, de quien dijo que toca en el disco, y luego explicó cómo convocó a Thom Yorke. “Grabé la pista, la escuché y me encantó su ritmo, y se me ocurrió que ese sería un ritmo que a él le encantaría”, contó.

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Flea situó el origen de su relación con la música en su padrastro, un contrabajista de jazz, antes de pasar del jazz al punk y el rock (REUTERS/Caitlin Ochs)

Sobre el desenlace, Flea lo resumió así: “Dijo que sí, y lo hizo”. Añadió que Yorke quiso interpretarla en vivo. El sentido de esas alianzas, dijo, va más allá del resultado final. “Yo vivo por esa conexión. Vivo por ella”, señaló en Fashion Neurosis al hablar de la creación compartida con otros músicos.

Del jazz de su infancia al punk y el rock

Al volver sobre sus primeros años, Flea situó el origen de su relación con la música en su padrastro, un contrabajista de jazz. Recordó el impacto de ver a varios músicos tocar bebop cuando era niño: “Era como si esto fuera Dios. Y es real”.

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Ese descubrimiento no vino acompañado de enseñanza directa. “Nunca, ni una sola vez, me dio una lección”, afirmó sobre su padrastro.

Flea insistió en que ni siquiera le explicó lo más básico cuando empezó a tocar el bajo. “Ni siquiera me dijo: ‘Esta es una cuerda re. Esta es una cuerda la’”. Esa mezcla de fascinación y rechazo también lo empujó hacia otra escena. En Fashion Neurosis, Flea dijo que quiso tocar punk rock como reacción a “ese elitismo del jazz”.

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El músico de Red Hot Chili Peppers contó en Fashion Neurosis que retomó la trompeta con la idea de hacer un disco de jazz (Kirby Lee-USA TODAY Sports via Reuters)

Después resumió el cambio de rumbo con otra imagen de sus comienzos: “Lo siguiente que pasó es que estaba en una furgoneta viajando por todo el país, durmiendo en ella y tocando en clubes”.

Anthony Kiedis y el impulso de hacer una banda

Cuando habló de Anthony Kiedis, Flea lo presentó como alguien parecido a él “de una manera completamente distinta”. Dijo que los dos compartían el deseo de aventura y de romper con todo lo que tenían alrededor.

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Esa alianza tomó forma muy temprano. “Nos hicimos mejores amigos cuando teníamos 15 años”, recordó Flea.

También resumió el impulso de aquellos años con una frase tajante: “No había otra cosa”. Según contó en Fashion Neurosis, los dos sintieron que debían hacer esa banda y seguir ese camino.

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Flea dijo que Anthony Kiedis compartía con él el deseo de aventura y de romper con todo lo que tenían alrededor (AP/Fernando Llano)

Flea también atribuyó a Kiedis una influencia decisiva fuera del escenario. Recordó que su amigo le dijo que debía usar ropa que nadie más en la escuela se pondría.

Esa observación, contó, lo empujó a buscar prendas de segunda mano, probar combinaciones extrañas y hasta ponerse ropa de su madre. “Anthony hizo eso por mí también”, dijo sobre una apertura que, según explicó, alcanzó la música, la forma de mirar y la creación compartida.

En el tramo final de la conversación, Flea volvió sobre el presente de Honora y sobre el equipo que reunió para sacarlo adelante, con mención especial a Josh Johnson. Dijo que temía trabajar con músicos de jazz, pero que encontró personas afectuosas y dispuestas a respaldar su idea.

Esa experiencia, explicó Fashion Neurosis, no reemplaza su lugar en Red Hot Chili Peppers, sino que le dio otra forma de expresión.