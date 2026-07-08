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Volodimir Zelensky y Karol Nawrocki se reunieron en Ankara tras semanas de tensión entre Ucrania y Polonia

El encuentro se dio durante la cumbre de la OTAN y se extendió por más de una hora, con la memoria histórica y la reciente retirada de la máxima distinción polaca al mandatario ucraniano como temas centrales de la charla

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Zelensky destacó la importancia de mantener la unidad frente a Rusia y afirmó que ambos países acordaron continuar el diálogo (Reuters)
Zelensky destacó la importancia de mantener la unidad frente a Rusia y afirmó que ambos países acordaron continuar el diálogo (Reuters)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky y su par de Polonia, Karol Nawrocki, se reunieron en Ankara, en el primer encuentro entre ambos desde el inicio de la crisis diplomática que tensó la relación bilateral. La conversación, realizada en los márgenes de la cumbre de la OTAN, duró más de una hora y estuvo atravesada por el conflicto en torno a la memoria histórica y la decisión de Varsovia de retirarle al presidente ucraniano la máxima condecoración estatal.

“Fue una conversación importante y necesaria. Hablamos durante más de una hora. Nos enfrentamos a una amenaza común: Rusia. Y es vital que mantengamos el entendimiento mutuo, apoyo y unidad de acción. Nuestros países necesitan únicamente relaciones fuertes. Hemos acordado continuar el diálogo”, aseguró el mandatario ucraniano.

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El encuentro había sido adelantado por el asesor de comunicación de Zelensky, Dmitró Litvin, quien lo definió como “sustancial” y aseguró que ambos líderes abordaron “todo lo que era necesario”.

El homenaje de Ucrania al Ejército Insurgente Ucraniano y el retiro de la distinción polaca profundizaron el distanciamiento, pero ambos líderes buscan sostener la cooperación estratégica (Reuters)
El homenaje de Ucrania al Ejército Insurgente Ucraniano y el retiro de la distinción polaca profundizaron el distanciamiento, pero ambos líderes buscan sostener la cooperación estratégica (Reuters)

Las diferencias entre Kiev y Varsovia escalaron cuando Zelensky decidió homenajear a una unidad militar ucraniana con el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), una organización a la que Polonia responsabiliza por masacres de civiles en la Segunda Guerra Mundial. En respuesta, Nawrocki resolvió retirarle a Zelensky la Orden del Águila Blanca, la mayor distinción del Estado polaco.

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El presidente polaco también dejó en claro los límites del acercamiento: “Para los ucranianos los asuntos relacionados con la UPA y sus símbolos son innegociables, al igual que para los polacos las emociones que suscita el genocidio que cometió esta milicia ultranacionalista en los territorios de Polonia ocupados por la Alemania nazi”.

La charla giró en torno a la memoria histórica y las recientes tensiones bilaterales (Reuters)
La charla giró en torno a la memoria histórica y las recientes tensiones bilaterales (Reuters)

Nawrocki recalcó tras la reunión: “Lo que sin duda no cambió es que Rusia sigue siendo la principal amenaza tanto para Ucrania como para Polonia. En lo que respecta a las amenazas a nuestra independencia, miramos en la misma dirección; eso no cambió”.

El encuentro ocurre en un momento en que ambos gobiernos buscan retomar el diálogo tras semanas de fricciones y gestos de distanciamiento.

Antes de esta cita, hace unos días, Donald Tusk, primer ministro de Polonia, afirmó que su país carga con la responsabilidad principal de proteger la frontera oriental de la Unión Europea y la OTAN, por lo que pidió un trato especial de sus socios, aunque confirmó que Varsovia seguirá apoyando a Ucrania frente a Rusia.

“No porque crea que Ucrania no lo necesite, sino porque creo que Polonia tiene responsabilidades muy importantes con respecto a toda la frontera oriental de la Unión Europea, y todos deben tenerlo en cuenta”, dijo.

“Ya no puede ser que solo Varsovia muestre buena voluntad todo el tiempo. Las buenas relaciones son de interés mutuo, pero requieren la buena voluntad de Kiev”, agregó.

Además, hace poco tiempo, Polonia acusó a Ucrania de no respetar un acuerdo que preveía el intercambio de tecnología de drones por cazas MiG. El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmó que, ante el incumplimiento ucraniano, Varsovia optó por suspender la entrega de los aviones.

(Con información de EFE y Europa Press)

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