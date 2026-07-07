Pitones birmanas invasoras bajo la lupa: científicos extraen huevos para salvar el ecosistema de los Everglades en Florida

La extracción de huevos es una medida clave que permite frenar la reproducción descontrolada de reptiles exóticos en Florida (USGS)

Un grupo de especialistas de la Universidad de Florida realizó la extracción de una puesta de huevos de pitón birmana en los Everglades el 30 de junio de 2026.

La acción, informada por el Miami Herald, tuvo como objetivo impedir la eclosión de decenas de serpientes invasoras y obtener datos clave sobre la reproducción, selección de nidos y comportamiento de esta especie, considerada una amenaza grave para el ecosistema local.

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La operación se llevó a cabo cerca de Weston, en el sur de Florida. Participaron científicos del programa Croc Docs y del South Florida Water Management District.

Las especies invasoras alteran la dinámica de los ecosistemas y complican los esfuerzos de conservación en áreas protegidas (AP Foto/Lynne Sladky, Archivo)

Tecnología y rastreo, el núcleo de la estrategia

El éxito del operativo dependió de un rastreador GPS implantado previamente en la hembra. Desde que el programa de monitoreo comenzó en 2022, el equipo confió en la tecnología para localizar nidos en zonas inaccesibles, una táctica que transformó la gestión de esta plaga.

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Brandon Welty, biólogo y coordinador de investigación sobre especies invasoras, relató que el nido no se distinguía entre la vegetación, pero el dispositivo permitió al equipo llegar justo al sitio necesario.

La expedición involucró a Jenna Cole, científica del South Florida Water Management District, y a su pasante Sophia Buller.

El rastreo por GPS facilita la localización de nidos y la toma de decisiones estratégicas en el manejo de fauna invasora (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission/Andy Wraithmell)

El acceso no fue sencillo: sin senderos, los investigadores avanzaron entre árboles bajos y matorrales, siguiendo únicamente las coordenadas del rastreador.

Una vez localizado el nido, procedieron a extraer la puesta para su estudio en laboratorio y posterior eliminación, con el fin de evitar que la población de pitones siga creciendo de manera descontrolada.

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Welty detalló que “el seguimiento nos permite saber cuándo una hembra llega al sitio y estimar con precisión cuándo depositó los huevos. Retiramos la puesta antes de que eclosione y así obtenemos datos ambientales y reproductivos que ayudan a entender las condiciones que favorecen la expansión de la especie”.

El crecimiento sostenido de la población de pitones demanda respuestas continuas y coordinadas de los equipos científicos (Ian Bartoszek/Conservancy of Southwest Florida/Archivo)

Ciencia aplicada para frenar la invasión

La pitón birmana, originaria del sudeste asiático, alteró gravemente la cadena alimentaria de los Everglades tras décadas de expansión.

Su reproducción acelerada y la falta de depredadores naturales en la región facilitaron su proliferación. El trabajo de campo de la Universidad de Florida aspira a detener este avance y a la vez generar información útil para futuras políticas públicas.

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Eric Suarez, coordinador del programa Croc Docs, afirmó que la captura manual sigue siendo el método más eficiente para retirar estos reptiles. El uso de rastreadores y la recolección de datos ambientales permite a cazadores y agencias perfeccionar sus intervenciones.

El desarrollo de investigaciones en campo refuerza las acciones para controlar y mitigar el avance de especies no nativas (Ian Bartoszek/Conservancy of Southwest Florida/Archivo)

A esta labor se sumó la toma de muestras de sangre de la hembra, una línea de investigación destinada a analizar la presencia de microplásticos en las pitones, según publicó el Miami Herald.

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El rastreo implementado en la serpiente posibilita observar patrones de apareamiento, movimientos y conducta, información esencial para anticipar la expansión de la invasora.

Welty reconoció que uno de los puntos de sutura del rastreador se soltó durante la revisión, pero optó por no intervenir de inmediato, considerando el estado de la serpiente tras la incubación: “Están deshidratadas y con el sistema inmunitario debilitado, así que preferimos dejarla y que cicatrice por sí sola”.

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El monitoreo constante ayuda a anticipar zonas vulnerables y a priorizar acciones frente a la expansión de serpientes invasoras (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Objetivos y resultados del procedimiento

El operativo no contempló el sacrificio de la serpiente madre. Tal y como explicó Welty, la hembra fue devuelta a su hábitat tras el retiro de la puesta. De acuerdo con Miami Herald, las imágenes del procedimiento muestran todas las etapas: extracción del nido, toma de muestras y liberación del animal.

La intervención perseguía dos metas principales: impedir el nacimiento de nuevos ejemplares y aportar información relevante para el diseño de estrategias de manejo ambiental en Florida.

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El análisis de los huevos y las condiciones del nido permitirá identificar factores que favorecen la reproducción y supervivencia de la pitón birmana. El programa Croc Docs perfeccionó el uso de rastreadores y técnicas de captura desde 2022, consolidando estos métodos como herramientas esenciales en la lucha contra una de las especies invasoras más problemáticas del estado.

La puesta retirada representa un paso concreto para frenar el aumento de la pitón birmana en los Everglades, una de las reservas naturales más emblemáticas de Estados Unidos. El trabajo científico continúa, con el propósito de desarrollar medidas más precisas y eficaces para restaurar el equilibrio ecológico de la región.

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