Tecno

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

El alcohol isopropílico al 70% es uno de los productos más útiles para limpiar de forma eficaz superficies de dispositivos tecnológicos

Guardar
Google icon
Manos de una persona limpian el teclado negro de una computadora con una toallita blanca. Hay un paquete de toallitas con alcohol y una laptop.
Las toallitas con alcohol son seguras para el teclado si se usan con cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las toallitas con alcohol limpian el teclado de forma segura y efectiva, siempre que se usen con precaución: la clave está en evitar que el líquido se filtre entre las teclas y en no aplicarlas directamente sobre las leyendas impresas, ya que el alcohol puede borrarlas con el uso repetido.

Lejos de ser un riesgo, esta práctica forma parte de las recomendaciones estándar de mantenimiento para cualquier tipo de teclado, ya sea de laptop, escritorio o mecánico.

PUBLICIDAD

Por qué el alcohol es el aliado del teclado

El alcohol isopropílico al 70% es uno de los productos más recomendados para desinfectar superficies tecnológicas, explica HP. Su eficacia se explica por dos razones: elimina bacterias y virus sin dejar residuos visibles, y se evapora con rapidez, lo que reduce el riesgo de que la humedad dañe los componentes internos.

Primer plano de manos de un niño sobre el teclado de un ordenador portátil en una habitación oscura, con la pantalla brillante iluminando ligeramente.
El alcohol isopropílico al 70% o más es ideal para desinfectar superficies tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teclados acumulan más gérmenes de lo que parece. El contacto constante con las manos transfiere aceites, suciedad y microorganismos que se alojan entre las teclas y sobre su superficie.

PUBLICIDAD

Una limpieza mensual con alcohol isopropílico, ya sea en hisopo, paño de microfibra o toallita, mantiene el rendimiento del dispositivo y reduce la carga bacteriana de forma considerable.

Cómo usar las toallitas con alcohol sin dañar el teclado

El método importa tanto como el producto. Antes de limpiar cualquier teclado, apaga el equipo o desconecta el teclado externo. Ese paso no es opcional: protege los componentes electrónicos de cualquier cortocircuito.

Al usar una toallita desinfectante, verifica que no esté empapada. El exceso de líquido es el principal riesgo: si se filtra entre las teclas, puede alcanzar la placa base o los interruptores. Lo correcto es escurrir la toallita antes de pasarla, o presionarla contra un paño seco para reducir la humedad.

Primer plano de una mano presionando la tecla 'Bloq Mayús' en un teclado QWERTY retroiluminado de color negro sobre una mesa de madera.
Apaga o desconecta el equipo antes de limpiarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpia con movimientos suaves sobre la superficie de cada tecla. Para los espacios entre ellas, un hisopo de algodón ligeramente humedecido con alcohol isopropílico ofrece mayor precisión. Deja que el teclado se seque por completo antes de volver a encender el equipo.

Qué evitar al limpiar con alcohol

Aunque el alcohol isopropílico es seguro para la mayoría de las superficies del teclado, tiene una excepción clara: las leyendas impresas sobre las teclas.

En teclados donde las letras y símbolos están serigrafiados y no grabados ni retroiluminados por debajo, el alcohol repetido puede desgastar la tinta con el tiempo.

Tampoco conviene usar alcohol en teclados retroiluminados sin revisar primero las indicaciones del fabricante, ya que algunos componentes de iluminación requieren un cuidado diferente.

Primer plano de dos manos con piel clara escribiendo sobre un teclado de computadora negro. La persona viste una camisa azul oscuro. El fondo está iluminado con luz suave.
Espera a que el teclado esté completamente seco antes de encender el equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, un paño de microfibra ligeramente húmedo con agua es suficiente para la limpieza superficial.

Otros métodos que complementan la limpieza con alcohol

Las toallitas con alcohol no son la única herramienta disponible. Para una rutina de mantenimiento completa, conviene combinarlas con otros recursos:

Aire comprimido: elimina el polvo y los residuos sueltos entre las teclas antes de aplicar cualquier líquido. Se usa en ráfagas cortas y con la lata en posición vertical para evitar que libere propelente líquido.

Paño de microfibra: ideal para limpiezas rápidas diarias sin humedad. Recoge el polvo superficial sin rayar las teclas.

Primer plano de las manos de una persona escribiendo en un teclado de computadora negro. La persona viste una camisa azul clara.
El alcohol isopropílico es seguro en casi todas las superficies, excepto en las letras impresas de las teclas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gel limpiador: una alternativa efectiva para áreas de difícil acceso. Se presiona suavemente sobre las teclas, recoge la suciedad y se levanta sin dejar residuos.

Para teclados mecánicos o de escritorio con teclas extraíbles, la limpieza profunda incluye retirar las teclas con un extractor, remojarlas en agua tibia con jabón durante 30 minutos y secarlas por completo antes de volver a colocarlas. En ese proceso, el alcohol isopropílico se usa sobre la placa expuesta, no sobre las teclas sumergidas.

Con qué frecuencia limpiar el teclado

La frecuencia recomendada es al menos una vez al mes para un mantenimiento estándar. Si el teclado se usa varias horas al día, si se come cerca del equipo o si varias personas lo comparten, la limpieza rápida semanal con una toallita o paño húmedo reduce la acumulación de gérmenes y prolonga la vida útil del dispositivo.

Lavar las manos antes de usar el teclado es el hábito preventivo más simple y efectivo: reduce la transferencia de aceites y bacterias desde el primer contacto.

Temas Relacionados

TecladoComputadorToallitasLimpiezaTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

La función crea un entorno separado con bloqueo propio para guardar archivos y aplicaciones sensibles, ideal para quienes comparten el teléfono o quieren separar vida personal y laboral

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

El delantero noruego sumó 12 millones seguidores en dos semanas gracias a su rendimiento ante Brasil y Costa de Marfil

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV para ver gratis los cuartos de final del Mundial 2026: por qué usar estas páginas son un peligro

Estas páginas pueden esconder estafas, malware y robo de datos personales

Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV para ver gratis los cuartos de final del Mundial 2026: por qué usar estas páginas son un peligro

Las búsquedas en Google alcanzaron un récord histórico con el gol de la victoria de Argentina frente a Egipto

El servicio superó todos sus registros previos luego del cierre del partido que llevó a la Albiceleste a cuartos de final del Mundial 2026

Las búsquedas en Google alcanzaron un récord histórico con el gol de la victoria de Argentina frente a Egipto

Mundial 2026: cómo añadir los partidos de los cuartos de final al calendario de mi celular

La opción más sencilla es descarga una aplicación compatible con iOS y Android, que se actualiza en tiempo real e incluye los resultados

Mundial 2026: cómo añadir los partidos de los cuartos de final al calendario de mi celular

DEPORTES

La semana del Challenger Tour tiene presencia nacional en todo el mundo: todos los resultados de los argentinos

La semana del Challenger Tour tiene presencia nacional en todo el mundo: todos los resultados de los argentinos

La publicación de Wimbledon que comparó a Novak Djokovic con Lionel Messi: “Grandeza”

El alcalde de Nueva York aseguró que Egipto sufrió un “robo” en su eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

El clima extremo, protagonista en Boston para el Francia-Marruecos: qué advierten las autoridades antes del partido de cuartos de final del Mundial

La profunda reflexión de dos periodistas de Brasil que se hizo viral: por qué Argentina recuperó su esencia y la Verdeamarela sufre

TELESHOW

El viaje de Eleonora Wexler a España: turismo histórico, paseos por Mérida y teatro clásico

El viaje de Eleonora Wexler a España: turismo histórico, paseos por Mérida y teatro clásico

Daniela Christiansson frente al partido de Argentina y Suiza en el Mundial: ¿por quién hinchará la esposa de Maxi López?

La emoción de Matías Martin por compartir el Mundial con sus hijos: “El amor de padre y sobredosis de argentinidad”

Santiago del Moro anunció que un participante abandona Gran Hermano: “Así es la vida”

El momento de relax y alivio de Caro Calvagni y Agus Gandolfo luego del épico triunfo de Argentina frente a Egipto

INFOBAE AMÉRICA

Condenan a 45 años de prisión a hombre por asesinar a su padre y madrastra en San Salvador

Condenan a 45 años de prisión a hombre por asesinar a su padre y madrastra en San Salvador

Malaria en Centroamérica: el Caribe nicaragüense como epicentro

¿Qué es la enfermedad del legionario? La infección bacteriana que puso en alerta a una ciudad de Estados Unidos

Un compuesto de la planta amancay podría ser un aliado contra la enfermedad de Chagas

Autoridades panameñas detienen a 19 personas por manipulación del sistema de pago de impuestos