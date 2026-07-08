Estados Unidos

Nueva información revela el pasado de la madre y testimonios inéditos sobre los 16 hermanos hallados en condiciones extremas en Ohio

Documentos judiciales y testimonios familiares suman datos inéditos sobre Elizabeth Siders, mientras avanza la causa contra cuatro adultos imputados tras el hallazgo de 16 menores confinados y sin escolaridad

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Elizabeth Siders dio a luz en 2022 a gemelas unidas por el tórax que murieron el mismo día en un hospital de Columbus (Southeastern Ohio Regional Jail)
Elizabeth Siders dio a luz en 2022 a gemelas unidas por el tórax que murieron el mismo día en un hospital de Columbus (Southeastern Ohio Regional Jail)

La reciente investigación sobre la familia Siders en Ohio sacó a la luz detalles desconocidos sobre el pasado de la madre, Elizabeth Siders, y una serie de testimonios inéditos que amplían la comprensión de cómo 16 hermanos permanecieron ocultos en condiciones extremas durante años.

Según documentos oficiales, Elizabeth, de 33 años, dio a luz en 2022 a unas gemelas unidas por el tórax, que murieron el mismo día del nacimiento en un hospital de Columbus.

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Ese hecho, apenas conocido fuera del círculo familiar, se sumó a una historia marcada por la precariedad y el aislamiento, mientras avanzó el proceso penal contra ella, su esposo Gary Siders Jr. y los abuelos paternos.

Hasta el momento, las autoridades imputaron a los cuatro adultos por 16 cargos de poner en peligro a menores. De ser hallados culpables por todos los cargos, cada uno podría enfrentar una condena de hasta 192 años de prisión.

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Los detenidos permanecieron bajo fianza de USD 300.000 y todos se declararon no culpables, según los registros judiciales. Además, renunciaron recientemente a su derecho a audiencia preliminar.

Vehículos de la policía, camionetas del sheriff y una unidad de escena del crimen frente a una casa. Agentes de policía en la entrada. Vías de tren
La investigación sobre la familia Siders en Ohio reveló que 16 hermanos permanecieron aislados durante años en una vivienda de Hamden (WSYX)

Condiciones de aislamiento y consecuencias para los menores

Los 16 niños, con edades entre 18 meses y 18 años, fueron hallados confinados en una única habitación de poco más de 13 metros cuadrados, entre desechos humanos y sin escolarización. Siete de ellos necesitaron hospitalización inmediata y al menos uno ingresó en estado crítico.

La intervención policial permitió trasladar a los menores a hospitales de distintas zonas, mientras que los servicios de bienestar infantil asumieron su custodia temporal.

Las autoridades detallaron que el aislamiento era tal que varios de los niños apenas podían hablar y que la hija mayor, de 18 años, no sabía escribir su nombre.

De acuerdo con declaraciones oficiales, la familia habría adoptado un estilo de vida itinerante en el sur de Ohio durante dos décadas, con la intención de evitar cualquier registro médico o gubernamental que pudiera alertar a las autoridades.

La vivienda, ubicada en una zona rural y semioculta, era visible desde la carretera, pero permaneció fuera del radar oficial hasta la reciente denuncia.

Una pantalla de ordenador muestra una videollamada judicial con dos mujeres en uniformes naranjas y una mujer en un juzgado con bandera estadounidense
Las autoridades imputaron a Elizabeth Siders, Gary Siders Jr. y los abuelos paternos por 16 cargos de poner en peligro a menores (USA TODAY Network via Reuters Connect)

La respuesta a qué sucedió con los menores de la familia Siders en Ohio es que permanecieron aislados durante años en condiciones insalubres, sin acceso a educación ni atención médica regular.

El caso, descubierto tras una intervención policial, derivó en la hospitalización de varios niños y en el procesamiento judicial de los adultos responsables, que ahora enfrentan cargos graves y posibles condenas muy elevadas.

Testimonios familiares y repercusiones sociales

Uno de los testimonios inéditos surgió de Ronnie Fletcher, familiar lejano de los Siders, quien relató que tanto él como su esposa desconocían la magnitud de la situación.

Fletcher afirmó: “Si hubiéramos sabido que en esa casa se vivía así, habríamos hecho algo, aunque solo hubiera sido ir hasta allí y llevarnos a los niños nosotros mismos o darles dinero”.

La repercusión del caso no solo alcanzó a los involucrados directos, sino que también generó amenazas y hostigamiento hacia parientes lejanos.

Cuatro retratos frontales de dos mujeres y dos hombres, todos de distintas edades y con fondo gris
Los cuatro adultos arrestados, identificados como Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Elizabeth Siders y Christina Siders, enfrentan 16 cargos cada uno por poner en peligro a menores (WSYX)

Fletcher describió que su familia recibió amenazas de muerte y se vio obligada a eliminar redes sociales y cambiar rutinas por temor a represalias.

Nos han amenazado de muerte; nos han dicho que deberían ponernos frente a una línea de fusiles y matarnos y quemarnos”, compartió.

El impacto social se extendió a la economía doméstica de esos parientes, que debieron modificar su vida cotidiana y laboral por el temor generado tras la difusión del caso.

El pasado de la madre y dudas sobre su papel

El matrimonio temprano de Elizabeth Siders también salió a la luz: según documentos oficiales, se casó a los 15 años con Gary Siders Jr., entonces de 18, con consentimiento parental. El primer hijo nació apenas dos meses después de la boda, seguido del segundo cuando ella tenía 16 años.

Mientras los defensores de Elizabeth pusieron en duda si ella misma podría ser víctima de una dinámica familiar coercitiva, otros miembros de la familia sostuvieron que la joven no tuvo una infancia estable y que su entorno ya presentaba vulnerabilidades desde antes del matrimonio.

Una camioneta pickup blanca de aplicación de la ley con luces de emergencia en el techo, un escudo de Ohio y dos agentes uniformados
Siete menores de la familia Siders requirieron hospitalización inmediata y al menos uno ingresó en estado crítico tras la intervención policial (WSYX)

La investigación aún no permite determinar si Elizabeth y Gary Siders Jr. son padres biológicos de todos los niños. Las autoridades tampoco aclararon el estado actual de cada menor ni los planes de largo plazo para su custodia.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, calificó el caso de “intrafamiliar” y lo describió como “terrible”, mientras que el sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, afirmó que “el ganado era mantenido en mejores condiciones que los menores”.

La causa permanece bajo secreto de sumario y las autoridades continúan recopilando declaraciones y pruebas para esclarecer por completo lo sucedido en la vivienda de Hamden, Ohio.

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