Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

FOTO DE ARCHIVO: Bombas de extracción de petróleo y depósitos se ven en el campo de un agricultor cerca de Kindersley, Saskatchewan, Canadá, el 5 de septiembre de 2024. REUTERS/Todd Korol/Archivo

El precio del petróleo Brent cerró este miércoles con una subida del 5,21%, hasta 78,02 dólares el barril, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció el fin del alto el fuego con Irán y advirtió sobre nuevos ataques contra el país persa. Durante la sesión, el crudo del mar del Norte llegó a superar los 80 dólares, nivel que no alcanzaba desde hacía más de dos semanas.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cerró con una ganancia del 4,37%, a 73,52 dólares el barril para entrega en agosto, tras tocar los 76 dólares en el punto álgido de la jornada. Los contratos de futuros sumaron 3,08 dólares respecto al cierre del martes.

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Trump realizó sus declaraciones en los márgenes de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara, Turquía, donde calificó el acuerdo de alto el fuego de “acabado” y tachó de “pérdida de tiempo” negociar con los emisarios iraníes. El mandatario divulgó que fuerzas estadounidenses bombardearon la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, y afirmó que los ataques contra numerosos objetivos iraníes tuvieron un “impacto tremendo”.

Según Trump, la ofensiva se produjo después de que Washington garantizara a Teherán un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Khamenéi, quien murió durante los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado. “Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo”, declaró el presidente estadounidense, según recogió la AFP.

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La escalada se desencadenó tras los ataques iraníes a tres embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que llevó al Departamento del Tesoro a revocar el martes la licencia temporal de venta de crudo que había concedido a Irán tres semanas atrás. Irán, por su parte, amenazó con bloquear el estrecho y responder militarmente, de acuerdo con el medio estatal iraní PressTV.

Los petroleros Erietta Latsi y Parnassos permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, durante el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

El estrecho de Ormuz concentra el tránsito habitual del 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial, según expertos consultados por la AFP. El alto el fuego alcanzado el mes pasado había reabierto esa vía al transporte marítimo comercial tras meses de interrupción; su nuevo cierre de facto agrava los temores sobre el abastecimiento global.

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“El tráfico de cargueros a través del estrecho de Ormuz esencialmente se ha parado, lo que dice mucho más sobre la percepción del riesgo ahora mismo que cualquier declaración de Washington o Teherán”, señaló Jorge León, analista de Rystad Energy, en una nota difundida este miércoles. Los ataques contra buques reportados a comienzos de semana “han elevado el nivel de riesgo a un grado inaceptable para los transportistas y las aseguradoras”, agregó John Kilduff, de Again Capital, en declaraciones a la AFP.

León advirtió que los enfrentamientos “erosionan seriamente la confianza en que la actual tregua de 60 días pueda desembocar aún en un acuerdo de paz permanente”, y señaló que los precios del crudo han reaccionado en consecuencia. Para el analista de mercados de Forex.com Fawad Razaqzada, las declaraciones de Trump “aumentan el riesgo” de una nueva escalada y de mayor presión sobre la oferta si Irán decide volver a cerrar el paso estratégico.

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Kilduff matizó que, pese a la tensión, el ciclo podría ser breve: “Es cierto que circula mucha retórica belicista, pero con el presidente Trump, la tensión en este tipo de situaciones se dispara y puede caer igual de rápido”. Trump, aunque afirmó que ya no quería “tener trato” con los dirigentes iraníes, indicó que sus emisarios podían continuar sus conversaciones, y descartó que el conflicto derive en una guerra total.