Estados Unidos

Por qué aumentan los ataques de tiburones en las costas de EE. UU. y qué recomiendan los expertos para reducir los riesgos

Un video de National Geographic vincula el aumento de mordeduras a más coincidencias entre tiburones, presas y actividad humana en aguas poco profundas, con focas, tortugas o cardúmenes cerca de la orilla y más gente en el mar

Guardar
Un gran tiburón blanco nada en aguas azules, con un dispositivo de seguimiento adosado a su aleta dorsal
La mayor presencia de tiburones cerca de las playas de Estados Unidos se explica por más alimento, más personas en el agua y condiciones costeras que favorecen los encuentros (Captura National Geographic)

Más tiburones cerca de las playas de Estados Unidos responde a una combinación de más alimento, más personas en el agua y condiciones costeras que favorecen encuentros más frecuentes, según un video de National Geographic.

Hay más tiburones visibles cerca de varias playas de Estados Unidos porque en algunos litorales regresaron sus presas, como focas y tortugas; en otros abundan los peces junto a la costa; y, además, cada vez hay más bañistas, surfistas y pescadores en el mar, según expone National Geographic.

PUBLICIDAD

El patrón general, según científicos y especialistas citados por National Geographic, no apunta a una expansión uniforme ni a una sola especie. En muchos casos, lo que aumenta es la coincidencia entre depredador, presa y actividad humana en aguas someras.

Ese aumento de ataques o mordeduras tampoco implica por sí mismo una explosión de tiburones. En varios estados, los expertos lo vinculan a más oportunidades de contacto, al uso intensivo de las playas y a hábitats donde los tiburones cazan más cerca de la orilla.

PUBLICIDAD

Cape Cod y el regreso de las focas

En Cape Cod, Massachusetts, el caso más citado es el del tiburón blanco. Greg Skomal explicó a National Geographic que la zona se volvió un área estacional de concentración por el crecimiento de la población de focas.

Un grupo de focas peleteras de pelaje marrón claro y oscuro reposa sobre rocas grises, con una foca en primer plano y otras al fondo
En California, el crecimiento de la población de focas y las condiciones del Pacífico se asocian con más observaciones de tiburón blanco y con 29 ataques en 10 años (Captura National Geographic)

La recuperación empezó tras la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 1972. Después de casi 50 años, las focas volvieron a niveles probablemente históricos y, con ellas, regresó su principal depredador.

El video sitúa entre 30.000 y 50.000 las focas grises de la zona. También indica que se identificaron 350 tiburones blancos a lo largo de 40 millas de costa y que el equipo de Skomal marcó 203 ejemplares.

Antes, la caza y la sobrepesca habían alejado a los tiburones blancos de esas playas. Cuando faltó su presa favorita, se desplazaron mar adentro, pero la recuperación de las focas revirtió ese proceso.

Skomal sostiene que Cape Cod es un área de agregación y que allí hay una densidad de tiburones blancos probablemente mayor que en cualquier otro punto de la costa este de Estados Unidos. También advirtió que, aunque la probabilidad de ataque sigue siendo baja, hoy es mayor que hace 20 o 50 años.

En la última década hubo varios incidentes en esa zona. El video menciona mordeduras a nadadores, un kayak mordido, una tabla de surf mordida y el ataque mortal de 2018 contra un joven que practicaba boogie board.

Dos tiburones blancos nadan bajo el agua. Uno en primer plano tiene el lomo oscuro y el vientre blanco, con luz filtrándose desde arriba
Los especialistas citados por National Geographic sostienen que el aumento de mordeduras no prueba una explosión de tiburones, sino una mayor coincidencia entre depredadores, presas y actividad humana (Captura National Geographic)

El material añade otro factor: los tiburones de Cape Cod, Massachusetts, se adaptaron a cazar focas en aguas someras.

En vez de depender solo de ataques desde profundidad, patrullan a pocos metros de la orilla y usan aceleraciones cortas y un giro rápido de cabeza para capturar presas.

Qué pasa en otras costas de Estados Unidos

En California, el video describe una relación entre el número de focas y el de tiburones blancos observados, con referencias a Farallon Islands y a zonas como el llamado Red Triangle. Allí se registraron 29 ataques en 10 años y dos de ellos fueron mortales.

Los especialistas explican que la costa del Pacífico ofrece canales profundos y bosques de kelp que favorecen ataques desde abajo.

A eso se suma que la población de focas en California se triplicó en las últimas cinco décadas y ya supera los 250.000 ejemplares.

Un lobo marino gris y blanco con aletas visibles nada hacia la superficie en un entorno submarino azul oscuro con pequeñas burbujas
La recuperación de las focas impulsa la concentración estacional de tiburones blancos en Cape Cod (Captura National Geographic)

En Carolina del Norte, el foco está en los tiburones giradores, que se acercan en primavera y verano para alimentarse de cardúmenes.

El video atribuye a esa especie 16 ataques a humanos en siete años y sitúa en 34 los ataques de la última década en ese estado.

En esa costa, National Geographic también indica que solo se registró una muerte relacionada con tiburones en 50 años. Los expertos recomiendan observar el agua antes de entrar, nadar de día, hacerlo en grupo, buscar agua clara y evitar áreas con peces que se alimentan.

En Carolina del Sur, los estuarios productivos ofrecen refugio y alimento a los tiburones. Allí hubo 46 ataques no provocados en 10 años, y el video subraya que la turbidez del agua puede confundir al animal y empujarlo a depender más del oído, el olfato y las vibraciones.

Ese estado también ilustra cómo el chapoteo y los movimientos rápidos pueden atraer atención no deseada. El material apunta sobre todo al tiburón de puntas negras como posible responsable de muchas mordeduras en poca profundidad, que suelen ser de ataque y liberación.

Primer plano de un tiburón blanco nadando de frente bajo el agua. El animal muestra la boca ligeramente abierta y aletas pectorales extendidas
Cape Cod concentra una alta densidad de tiburón blanco y registró incidentes en la última década, incluido el ataque mortal de 2018 contra un joven que practicaba boogie board (Captura National Geographic)

En Hawái, donde el tiburón tigre domina la costa, el video recoge 72 ataques registrados en 10 años. También plantea una hipótesis: el aumento de tortugas protegidas podría estar relacionado con una mayor presencia de tiburones, aunque lo presenta como teoría y no como una conclusión cerrada.

En Florida, el volumen de encuentros se explica por varios factores a la vez: aguas cálidas, casi 1.200 millas de costa, especies costeras abundantes y un uso humano muy alto del mar. El video señala 236 ataques en la última década, más que en los otros estados mencionados en conjunto.

Un especialista citado por National Geographic atribuye esa cifra a la coincidencia entre tiburones y personas, más que a un alza proporcional de escualos.

También destaca la presencia cercana a la playa de grupos de tiburones de puntas negras de miles de ejemplares y de otras especies como el tiburón toro.

Por qué suben los encuentros con personas

El video identifica varios factores de riesgo repetidos en distintas costas: agua turbia, presencia de focas, tortugas o peces activos, horarios de alimentación y movimientos que un tiburón puede interpretar como los de una presa. En varios testimonios, las mordeduras ocurrieron en poca profundidad y con visibilidad reducida.

Gran ola espumosa rompiendo en la orilla del mar. Acantilados rocosos, playa de arena y rocas en la distancia
En Florida, los 236 ataques de la última década se vinculan a aguas cálidas, una extensa costa, especies costeras abundantes y una alta coincidencia entre tiburones y personas (Captura National Geographic)

Los especialistas también insisten en que los humanos no forman parte natural de la dieta de los tiburones. Muchas mordeduras responden a errores de identificación o a reacciones en entornos donde el animal percibe vibraciones, olor o siluetas compatibles con alimento.

Aun con más incidentes, National Geographic remarca que el riesgo sigue siendo bajo frente al número total de personas que entran al mar.

Lo que cambia en muchas playas no es solo la fauna, sino la frecuencia con que bañistas y tiburones ocupan el mismo espacio al mismo tiempo.

Temas Relacionados

tiburón blancoTiburonesMassachusettsEstados UnidosPlayasCostaCaliforniaEstados Unidos NoticiasCarolina del SurCarolina del Norte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Récord mundial: estadounidense cruza de California a Hawái remando más de 3.700 kilómetros

Kelsey Pfendler llegó a Honolulu el 3 de julio tras completar la ruta en menos de 44 días a bordo del bote Lily, y la Sociedad Internacional de Remo Oceánico sostuvo que su tiempo supera las marcas previas femenina y masculina

Récord mundial: estadounidense cruza de California a Hawái remando más de 3.700 kilómetros

Más allá del Campamento Mystic, los supervivientes de las inundaciones de Texas luchan por salir adelante

Tras la tragedia que dejó al menos 137 muertos, la región intenta sostener el turismo mientras persisten campamentos cerrados, demandas, pérdidas materiales y la búsqueda de una niña que aún no termina

Más allá del Campamento Mystic, los supervivientes de las inundaciones de Texas luchan por salir adelante

Quiénes recibirán el pago del Seguro Social este miércoles y por qué el monto puede llegar a USD 5.181 según la SSA

El cronograma de julio deposita la primera tanda a quienes cumplen con el criterio de fecha de nacimiento y se incorporaron al esquema posterior a 1997; la cifra tope solo aplica a trayectorias con aportes prolongados y retiro a los 70

Quiénes recibirán el pago del Seguro Social este miércoles y por qué el monto puede llegar a USD 5.181 según la SSA

“No vi nada más que tristeza y destrucción”: el testimonio de los rescatistas de Miami tras los terremotos en Venezuela

El capitán German Leal, de Miami-Dade Fire Rescue y oriundo de Caraballeda, contó el impacto de volver a su lugar de crianza reducido a escombros, mientras su unidad buscaba sobrevivientes en edificaciones colapsadas

“No vi nada más que tristeza y destrucción”: el testimonio de los rescatistas de Miami tras los terremotos en Venezuela

“Mayday, mayday, mayday”: el video que grabó una pasajera de 16 años durante el aterrizaje de emergencia en el East River

La filmación muestra el aviso de socorro en cabina, la tensión de los ocupantes y el descenso sobre el agua cerca de Brooklyn; los rescatistas evacuaron a ocho personas en minutos y dos recibieron asistencia por heridas leves

“Mayday, mayday, mayday”: el video que grabó una pasajera de 16 años durante el aterrizaje de emergencia en el East River

TECNO

Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

Tomb Raider, Mafia III y más: los 15 juegos de Amazon Prime Gaming m[as buscados

Steam ofrece gratis un título inspirado en Metroid y Ninja Gaiden: así lo puedes añadir a tu PC

El reto de la IA en América Latina: Por qué el 90% de los proyectos no superan la prueba de concepto

Cinco dispositivos que no debes comprar fácil en Amazon y Temu: muchos no funcionan

ENTRETENIMIENTO

La nueva etapa de Will Smith y Jada Pinkett Smith: así habría cambiado su convivencia

La nueva etapa de Will Smith y Jada Pinkett Smith: así habría cambiado su convivencia

“Lo que sea por Larry David”, dijo Kaley Cuoco al aceptar la nueva serie de época sobre la Gran Depresión

Danny McBride sobre su paso por Alien: Covenant: “Después de trabajar con Ridley Scott dije: ya lo hice”

La nueva vida de Sofía Reyes entre fuertes cambios, música y el sueño de actuar: “Quiero ser la antagonista de una serie”

El niño que apareció en ‘Tiburón’ de Steven Spielberg revela cuántos ataques de tiburones ha sufrido en la vida

MUNDO

Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el lanzamiento de prueba de un misil con capacidad nuclear por parte de China

Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el lanzamiento de prueba de un misil con capacidad nuclear por parte de China

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

China intensificó las compras de petróleo de Medio Oriente

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Las fotos del último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales