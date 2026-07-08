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El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

La presentación encabezada por el artista puertorriqueño superó el récord que mantenía el show de Lady Gaga desde 2017

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Bad Bunny hace historia con nueve nominaciones al Emmy por su show del Super Bowl. (REUTERS/Mike Blake)
Bad Bunny hace historia con nueve nominaciones al Emmy por su show del Super Bowl. (REUTERS/Mike Blake)

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny recibió nueve nominaciones a los Premios Primetime Emmy 2026, convirtiéndose en el show de medio tiempo con más candidaturas en la historia de estos galardones.

Las nominaciones fueron anunciadas el miércoles 8 de julio y superan el récord de seis postulaciones que obtuvo el espectáculo encabezado por Lady Gaga durante el Super Bowl LI en 2017.

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El “Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny”, transmitido por NBC, figura entre los nominados en la categoría de Especial de variedades sobresaliente (en vivo), una distinción en la que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del puertorriqueño, aparece acreditado tanto como intérprete principal como productor.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl participa en la categoría de "Especial de variedades sobresaliente (en vivo)". (EFE/ Chris Torres)
El show de Bad Bunny en el Super Bowl participa en la categoría de "Especial de variedades sobresaliente (en vivo)". (EFE/ Chris Torres)

Hasta ahora, el único espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que ha obtenido el Emmy en esta categoría fue el encabezado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent en 2022.

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Además de Bad Bunny, la nominación como productores incluye a Shawn Carter (Jay-Z), Desiree Perez, Jesse Collins, Noah Assad, Dave Meyers, Jody Kolozsvari, Jana Fleishman, Darren Pfeffer, Chelsea Gonnering y John Kilgore.

Con esta candidatura, el espectáculo de Bad Bunny se convierte en el séptimo show consecutivo del medio tiempo del Super Bowl en ser nominado en la categoría de Especial de variedades sobresaliente (en vivo).

Antes fueron reconocidas las presentaciones encabezadas por Jennifer Lopez y Shakira, The Weeknd, el espectáculo colectivo de hip hop de 2022, Rihanna, Usher y Kendrick Lamar.

Jennifer Lopez y Shakira también fueron reconocidas por su presentación en el Super Bowl LIV. (AFP)
Jennifer Lopez y Shakira también fueron reconocidas por su presentación en el Super Bowl LIV. (AFP)

El espectáculo de Bad Bunny se realizó el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el Super Bowl LX. La presentación estuvo centrada en referencias a Puerto Rico, lugar de origen del artista, y recreó elementos inspirados en la residencia musical que el reguetonero realizó en la isla.

Durante el espectáculo, el cantante interpretó un repertorio que incluyó algunos de sus mayores éxitos, comenzando con “Tití Me Preguntó”. Posteriormente interpretó “Yo Perreo Sola”, “Safaera”, “Party” y “Voy a Llevarte Pa’ PR”, mientras se desplazaba sobre un escenario diseñado con la apariencia de una casa tradicional puertorriqueña.

La presentación también incorporó referencias a otros artistas de Puerto Rico mediante fragmentos de “Pa’ Que Retozen”, de Tego Calderón, y “Dale Don Dale”, de Don Omar.

Bad Bunny incluyó varias referencias de su natal Puerto Rico en su presentación. (AP/Mark J. Terrill)
Bad Bunny incluyó varias referencias de su natal Puerto Rico en su presentación. (AP/Mark J. Terrill)

En la parte final del espectáculo, Bad Bunny interpretó “CAFé CON RON” y “DtMF”, canciones pertenecientes a su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, producción que este año obtuvo el Grammy al Álbum del Año y al Mejor Álbum de Música Urbana.

La canción “EoO”, incluida en ese mismo disco, también recibió el premio a Mejor Interpretación de Música Global.

El espectáculo contó además con la participación especial de Pedro Pascal, Cardi B, Lady Gaga y Ricky Martin, quienes aparecieron durante distintos momentos de la presentación.

Lady Gaga fue una de las invitadas especiales de Bad Bunny en su show del Super Bowl. (AP/Lynne Sladky)
Lady Gaga fue una de las invitadas especiales de Bad Bunny en su show del Super Bowl. (AP/Lynne Sladky)

Uno de los mensajes proyectados durante el show decía “The only thing more powerful than hate is love”. Al finalizar su actuación, Bad Bunny lanzó un balón de fútbol americano con la frase “Together, We Are America” y expresó en español: “Mi patria, Puerto Rico, seguimos aquí”.

Los Premios Primetime Emmy 2026 se celebrarán el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia será transmitida por NBC y estará disponible en la plataforma Peacock.

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