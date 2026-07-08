Mundo

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

Desde una cumbre de la OTAN en Turquía, el mandatario dijo que el alto el fuego estaba “terminado” y alertó sobre posibles ataques nocturnos, antes de matizar que no veía una guerra amplia

Guardar
Google icon
El presidente estadounidense Donald Trump conversa con el presidente turco Tayyip Erdogan antes de una sesión de trabajo durante la cumbre de líderes de la OTAN en el Complejo Presidencial de Bestepe en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente estadounidense Donald Trump conversa con el presidente turco Tayyip Erdogan antes de una sesión de trabajo durante la cumbre de líderes de la OTAN en el Complejo Presidencial de Bestepe en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin del acuerdo provisional con Irán sacudieron los mercados financieros globales este miércoles, arrastrando al S&P 500 a la baja y disparando los precios del petróleo, aunque las ganancias en acciones de semiconductores amortiguaron parte del golpe.

Trump habló desde una cumbre de la OTAN en Turquía y afirmó que el cese al fuego estaba “terminado” y que no tenía interés en continuar las negociaciones con Teherán. Añadió que los representantes estadounidenses podían seguir dialogando, “pero creo que están perdiendo el tiempo”, y advirtió sobre la posibilidad de nuevos ataques durante la noche del miércoles. Horas después, matizó que los combates recientes no implicaban un retorno a la guerra a gran escala.

PUBLICIDAD

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 22,57 puntos, o un 0,30%, para cerrar en 7.481,28 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 592,43 puntos, equivalente a un 1,12%, hasta las 52.332,72 unidades. El Nasdaq Composite fue la excepción y avanzó 52,52 puntos, un 0,19%, hasta los 25.868,29 puntos.

En el mercado de materias primas, los futuros del crudo Brent cerraron con una subida del 5,2%, hasta USD 78,02 por barril, y tocaron brevemente los USD 80. El precio se mantiene por debajo del pico registrado al inicio del conflicto, cuando el contrato de mayor negociación rozó los USD 120, pero el repunte genera inquietud dado que las cotizaciones habían regresado a niveles previos a la guerra.

PUBLICIDAD

El principal temor del mercado es que una prolongación del conflicto bloquee el Estrecho de Ormuz e interrumpa el suministro de crudo del Golfo Pérsico hacia el resto del mundo. Esa eventualidad podría agravar la inflación y presionar a la Reserva Federal y otros bancos centrales a elevar las tasas de interés, lo que frenaría la economía y deprimiría el valor de todo tipo de activos.

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel
Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Rob Haworth, estratega principal de inversiones de U.S. Bank Wealth Management, planteó la pregunta central que ronda a los inversionistas: “La duración es la clave aquí. ¿Cuánto va a durar esto?” Haworth advirtió que si se producen daños en la infraestructura iraní, “es probable que Irán tome represalias”, lo que obligaría al mercado a reaccionar con mayor seriedad.

Las acciones del sector inmobiliario encabezaron las pérdidas en Wall Street. Builders FirstSource, proveedor de materiales de construcción, cayó un 5,4%. Las constructoras de viviendas PulteGroup y D.R. Horton retrocedieron un 5,4% y un 4,6%, respectivamente, afectadas por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que presagia tasas hipotecarias más elevadas.

Las empresas con grandes costos de combustible también acusaron el golpe. American Airlines perdió un 4% y la operadora de cruceros Carnival cedió un 3,9%. En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años rozó el 4,60% antes de retroceder al 4,57%, frente al 4,55% del martes y muy por encima del 3,97% previo al inicio de la guerra con Irán.

FOTO DE ARCHIVO: Operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon/Archivo

En sentido contrario, las acciones de semiconductores ofrecieron un contrapeso parcial. Broadcom avanzó un 4,8% tras el anuncio de Apple de un acuerdo multianual en el que Broadcom diseñará y fabricará componentes personalizados para sus productos, con un valor que podría superar los USD 30.000 millones.

Art Hogan, estratega jefe de mercados de B. Riley Wealth, subrayó el peso del acuerdo: “Siempre que Apple anuncia que va a usar tu equipo, es algo bastante positivo”, especialmente considerando que hay 2.500 millones de dispositivos de Apple en manos de usuarios en todo el mundo.

Nvidia subió un 3,7% y fue el principal impulsor alcista del S&P 500 —al ser la acción de mayor capitalización en Wall Street— después de que The Information informara que China tiene previsto permitir a sus principales empresas de inteligencia artificial adquirir un número limitado de sus chips H200.

Las bolsas europeas viraron con fuerza a la baja tras las declaraciones de Trump. El DAX alemán perdió un 2,2%, al igual que el CAC 40 francés. En Asia, el Kospi de Corea del Sur desplomó un 5,3%, prolongando sus oscilaciones bruscas en torno a las acciones de inteligencia artificial que dominan ese mercado.

El índice Hang Seng de Hong Kong fue la excepción regional y subió un 3%, impulsado en parte por las acciones de la empresa china de inteligencia artificial Zhipu, que avanzaron un 13,4% y acumulan una revalorización superior al 1.300% desde su debut bursátil en enero.

Temas Relacionados

Donald TrumpIránS&P 500Petróleo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Los ataques con drones, el racionamiento de combustible y los rumores de una nueva convocatoria militar empujan la ansiedad al alza, mientras una encuesta cercana al Kremlin registra un fuerte deterioro del clima social

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

La iniciativa Deep Precision Strike, impulsada por el Reino Unido, sumó a países como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumanía, España, Suecia y Turquía, que se alinearon en un acuerdo conjunto para fortalecer la capacidad militar de la Alianza Atlántica

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Una misión del Consejo Supremo de Antigüedades halló en el oasis de Dajla un asentamiento con urbanismo planificado, hornos de pan, monedas de oro y casi 200 fragmentos escritos en copto y griego que retratan la vida cotidiana de sus habitantes

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Medios de propaganda del régimen reportaron explosiones en puntos clave de su costa sur y afirmaron que sus sistemas de defensa respondieron ante lo que calificaron como amenazas externas

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

La referencia del mar del Norte terminó en 78,02 dólares por barril y llegó a rebasar los 80 durante la sesión, en un mercado pendiente de una posible escalada militar en el Golfo Pérsico

Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tormenta negra llega a 5 estados de México este miércoles 8 de julio: estas serán las entidades afectadas con lluvia y granizo

Tormenta negra llega a 5 estados de México este miércoles 8 de julio: estas serán las entidades afectadas con lluvia y granizo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de julio: maestros y padres de familia retiran bloqueo de la autopista México-Puebla

Canciller designado Omar Bula criticó la gestión anterior y el modelo de pasaportes del Gobierno Petro: “Desastre”

Las reservas del Banco Central disminuyeron USD 800 millones por el pago de un vencimiento de deuda clave

Shakira habla en ‘La Revuelta’ sobre su pausa tras el Mundial y sus 12 conciertos en Madrid: “Voy a tirar la casa por la ventana”

INFOBAE AMÉRICA

Empresario dominicano fue condenado por sustraer energía de forma ilegal

Empresario dominicano fue condenado por sustraer energía de forma ilegal

Honduras: Sobrevivientes de la masacre en Rigores identificaron a los presuntos responsables, confirma la Policía

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

COHEP advierte que violencia contra las mujeres frena el desarrollo económico de Honduras

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

ENTRETENIMIENTO

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

‘La casa de la pradera’: fecha de estreno y todo sobre la nueva versión de ‘La familia Ingalls’ de Netflix

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira