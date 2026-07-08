El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump conversa con el presidente turco Tayyip Erdogan antes de una sesión de trabajo durante la cumbre de líderes de la OTAN en el Complejo Presidencial de Bestepe en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin del acuerdo provisional con Irán sacudieron los mercados financieros globales este miércoles, arrastrando al S&P 500 a la baja y disparando los precios del petróleo, aunque las ganancias en acciones de semiconductores amortiguaron parte del golpe.

Trump habló desde una cumbre de la OTAN en Turquía y afirmó que el cese al fuego estaba “terminado” y que no tenía interés en continuar las negociaciones con Teherán. Añadió que los representantes estadounidenses podían seguir dialogando, “pero creo que están perdiendo el tiempo”, y advirtió sobre la posibilidad de nuevos ataques durante la noche del miércoles. Horas después, matizó que los combates recientes no implicaban un retorno a la guerra a gran escala.

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Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 22,57 puntos, o un 0,30%, para cerrar en 7.481,28 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 592,43 puntos, equivalente a un 1,12%, hasta las 52.332,72 unidades. El Nasdaq Composite fue la excepción y avanzó 52,52 puntos, un 0,19%, hasta los 25.868,29 puntos.

En el mercado de materias primas, los futuros del crudo Brent cerraron con una subida del 5,2%, hasta USD 78,02 por barril, y tocaron brevemente los USD 80. El precio se mantiene por debajo del pico registrado al inicio del conflicto, cuando el contrato de mayor negociación rozó los USD 120, pero el repunte genera inquietud dado que las cotizaciones habían regresado a niveles previos a la guerra.

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El principal temor del mercado es que una prolongación del conflicto bloquee el Estrecho de Ormuz e interrumpa el suministro de crudo del Golfo Pérsico hacia el resto del mundo. Esa eventualidad podría agravar la inflación y presionar a la Reserva Federal y otros bancos centrales a elevar las tasas de interés, lo que frenaría la economía y deprimiría el valor de todo tipo de activos.

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Rob Haworth, estratega principal de inversiones de U.S. Bank Wealth Management, planteó la pregunta central que ronda a los inversionistas: “La duración es la clave aquí. ¿Cuánto va a durar esto?” Haworth advirtió que si se producen daños en la infraestructura iraní, “es probable que Irán tome represalias”, lo que obligaría al mercado a reaccionar con mayor seriedad.

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Las acciones del sector inmobiliario encabezaron las pérdidas en Wall Street. Builders FirstSource, proveedor de materiales de construcción, cayó un 5,4%. Las constructoras de viviendas PulteGroup y D.R. Horton retrocedieron un 5,4% y un 4,6%, respectivamente, afectadas por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que presagia tasas hipotecarias más elevadas.

Las empresas con grandes costos de combustible también acusaron el golpe. American Airlines perdió un 4% y la operadora de cruceros Carnival cedió un 3,9%. En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años rozó el 4,60% antes de retroceder al 4,57%, frente al 4,55% del martes y muy por encima del 3,97% previo al inicio de la guerra con Irán.

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FOTO DE ARCHIVO: Operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Jeenah Moon/Archivo

En sentido contrario, las acciones de semiconductores ofrecieron un contrapeso parcial. Broadcom avanzó un 4,8% tras el anuncio de Apple de un acuerdo multianual en el que Broadcom diseñará y fabricará componentes personalizados para sus productos, con un valor que podría superar los USD 30.000 millones.

Art Hogan, estratega jefe de mercados de B. Riley Wealth, subrayó el peso del acuerdo: “Siempre que Apple anuncia que va a usar tu equipo, es algo bastante positivo”, especialmente considerando que hay 2.500 millones de dispositivos de Apple en manos de usuarios en todo el mundo.

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Nvidia subió un 3,7% y fue el principal impulsor alcista del S&P 500 —al ser la acción de mayor capitalización en Wall Street— después de que The Information informara que China tiene previsto permitir a sus principales empresas de inteligencia artificial adquirir un número limitado de sus chips H200.

Las bolsas europeas viraron con fuerza a la baja tras las declaraciones de Trump. El DAX alemán perdió un 2,2%, al igual que el CAC 40 francés. En Asia, el Kospi de Corea del Sur desplomó un 5,3%, prolongando sus oscilaciones bruscas en torno a las acciones de inteligencia artificial que dominan ese mercado.

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El índice Hang Seng de Hong Kong fue la excepción regional y subió un 3%, impulsado en parte por las acciones de la empresa china de inteligencia artificial Zhipu, que avanzaron un 13,4% y acumulan una revalorización superior al 1.300% desde su debut bursátil en enero.