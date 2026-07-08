Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Los virus en teléfonos Android pueden provocar pérdidas de información y acceso no autorizado a cuentas personales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de los teléfonos inteligentes ha convertido a estos dispositivos en objetivos frecuentes de ataques informáticos. La presencia de un virus en un celular Android puede comprometer tanto el rendimiento del dispositivo como la seguridad de la información personal almacenada, incluyendo datos bancarios, contactos y accesos a cuentas sensibles. Reconocer las señales de una infección resulta fundamental para protegerse de los ciberdelincuentes.

Los avances en las técnicas de los atacantes han derivado en una variedad de amenazas que pueden infiltrarse en los teléfonos inteligentes. Entre las más comunes se encuentran el malware, el adware, el ransomware, el software espía y el troyano. Cada uno de estos programas maliciosos tiene formas particulares de operar y objetivos específicos, desde robar información hasta tomar el control del dispositivo.

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Cómo se infectan los teléfonos

La mayoría de las infecciones ocurren debido a hábitos de navegación y descarga poco seguros. Hacer clic en enlaces o archivos adjuntos de fuentes no verificadas, especialmente en correos electrónicos y mensajes de texto, representa una de las vías más comunes de entrada para los virus. Los anuncios en línea, que en apariencia resultan inofensivos, pueden llevar a páginas web no seguras o descargar malware automáticamente.

Los ciberdelincuentes utilizan aplicaciones fraudulentas para robar datos bancarios y contactos almacenados en el teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visitar sitios web dudosos, ignorando advertencias de seguridad, y descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales como Google Play Store también eleva el riesgo de infección. Los ciberdelincuentes suelen disfrazar el software malicioso para engañar a los usuarios. Además, conectarse a redes wifi públicas sin protección puede exponer el teléfono a ataques que aprovechan la falta de seguridad de estas conexiones.

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Siete señales de alerta

Detectar a tiempo una infección puede evitar consecuencias más graves. Según McAfee, compañía de seguridad informática, existen al menos siete síntomas claros que advierten sobre la presencia de malware en un teléfono Android:

<b>1. Aparición de anuncios emergentes y aplicaciones desconocidas</b>

Una de las señales más evidentes es el aumento inusual de anuncios emergentes, algunos incluso generados por aplicaciones que el usuario no recuerda haber instalado. Los expertos advierten que este tipo de aplicaciones pueden contener malware activo.

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<b>2. Sobrecalentamiento del dispositivo</b>

El teléfono puede presentar un aumento considerable de temperatura cuando se instala software malicioso. Esto sucede porque el sistema se ve forzado a ejecutar procesos adicionales que no forman parte de su funcionamiento habitual.

El sobrecalentamiento inesperado del dispositivo puede indicar la presencia de software malicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los contactos reciben mensajes o correos electrónicos no solicitados desde la cuenta del propietario, existe la posibilidad de que el virus haya accedido a la lista de contactos. Estos mensajes suelen incluir enlaces sospechosos que buscan propagar la infección. En estos casos, se recomienda advertir a los destinatarios sobre el posible compromiso del dispositivo.

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<b>4. Lentitud en el funcionamiento</b>

Un descenso notorio en la velocidad de respuesta del teléfono puede indicar la acción de un programa malicioso que consume recursos en segundo plano. Aplicaciones desconocidas y procesos ocultos suelen saturar la memoria y el almacenamiento, reduciendo el rendimiento general.

<b>5. Cargos fraudulentos en las cuentas</b>

La aparición de movimientos bancarios no reconocidos puede estar vinculada a la instalación de aplicaciones fraudulentas. El malware puede realizar compras o transferencias financieras sin el conocimiento del usuario.

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Transacciones desconocidas en cuentas bancarias pueden estar vinculadas a la instalación de aplicaciones maliciosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>6. Consumo excesivo de datos</b>

Un incremento abrupto en el uso de datos móviles o en el importe de la factura puede revelar que el teléfono está enviando o recibiendo información de manera no autorizada. El virus puede transferir datos personales a servidores remotos controlados por los atacantes.

<b>7. Descarga acelerada de la batería</b>

El agotamiento inusual de la batería constituye otra señal de alarma. La actividad constante de procesos maliciosos exige más energía, afectando el tiempo habitual de uso del dispositivo.

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