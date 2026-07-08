Timothée Chalamet enfrenta las consecuencias del poder en el nuevo tráiler de ‘Dune: Part Three’

La tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y marcará el cierre de la trilogía . (YouTube)

Warner Bros. publicó el miércoles 8 de julio el nuevo tráiler de Dune: Part Three, la tercera y última película de la adaptación cinematográfica de la saga de ciencia ficción basada en la obra del escritor Frank Herbert.

La cinta, dirigida y escrita por Denis Villeneuve, retoma la historia de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, 17 años después de los acontecimientos presentados en Dune: Part Two.

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La película está inspirada en la novela Dune Messiah, publicada por Herbert en 1969, y muestra a Paul Atreides enfrentando las consecuencias de las decisiones que tomó tras convertirse en emperador del universo conocido.

En el avance, el personaje reconoce el impacto de sus acciones y afirma que se encuentra “más allá de la redención” después de conquistar la galaxia y provocar la destrucción de miles de mundos.

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Dune: Part Three se sitúa 17 años después de los acontecimientos de la cinta anterior. (Captura de video)

El tráiler también desarrolla la situación de Chani, personaje interpretado por Zendaya. Integrante del pueblo fremen del planeta Arrakis y pareja de Paul, Chani expresa su decepción por el cambio que ha experimentado el protagonista desde que asumió el poder.

En una de las escenas, le recuerda las promesas que hizo antes de convertirse en emperador y cuestiona las decisiones que lo llevaron a ocupar esa posición.

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“Confié en ti. Me prometiste que nunca tomarías el poder en tu nombre. Me convenciste de que este era tu hogar, de que yo era tu hogar”, dijo Chani

La historia presenta además un conflicto personal entre Chani, Paul e Irulan, personaje interpretado por Florence Pugh. Irulan es la esposa de Paul e hija del emperador depuesto Shaddam IV, interpretado por Christopher Walken.

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En 'Dune: Part Three' se abordará la relación entre Paul y Chani.

La relación entre los tres personajes constituye uno de los ejes narrativos que aparecen en el avance de la nueva producción.

Entre las novedades del reparto destaca el regreso de Duncan Idaho, interpretado por Jason Momoa. El personaje había fallecido en la primera película de la saga, pero vuelve en esta nueva entrega con una propuesta de paz que posteriormente revela tener el objetivo de destruir a Paul Atreides.

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Otra incorporación es la de Robert Pattinson, quien interpreta a Scytale, un antagonista de cabello blanco cuya misión consiste en asesinar al emperador. La participación del actor fue confirmada previamente y su personaje aparece por primera vez en el nuevo adelanto.

Robert Pattinson se integra como el antagonista de la tercera película. (Captura de video)

En otro de los momentos del tráiler, Paul Atreides reflexiona sobre la incertidumbre del futuro y expresa que, aunque puede percibir señales de lo que está por venir, no logra ver con claridad el desenlace de los acontecimientos. Poco después, se observa al personaje siendo cubierto por una gran cantidad de arena mientras pide perdón por sus acciones.

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Durante la presentación del primer tráiler de la película, realizada en marzo, Denis Villeneuve explicó que sintió la necesidad de concluir la historia iniciada con las dos entregas anteriores.

El director señaló que, después de finalizar la producción de la segunda película, tenía previsto realizar otro proyecto antes de regresar al universo de Dune.

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Denis Villeneuve planeaba tomarse un descanso del proyecto de Dine. REUTERS/Mike Blake

“Cuando haces una serie de películas, estableces una relación con el público. Volví a casa. Le dije a mi equipo: ‘Me tomo un descanso. Se acabó. Adiós’. Y volví a casa, pero seguía despertándome en mitad de la noche con esas imágenes”, dijo.

Dune: Part Three llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y marcará el cierre de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve, basada en las novelas de Frank Herbert.

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