El asado y la barbacoa marcan la previa del debut de Argentina en Kansas City

Kansas City vivió en la previa del Mundial un duelo gastronómico entre el asado argentino y el barbecue local impulsado por la llegada de hinchas sudamericanos (IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham)

Las calles de Kansas City se tiñeron de celeste y blanco en la antesala de la presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, con un banderazo de hinchas que copó el centro de la escena, pero el termómetro del ambiente no lo marcó solo el fútbol: la llegada de los sudamericanos instaló un duelo culinario entre el asado argentino y el barbecue local.

En una ciudad que presume de más de 100 restaurantes dedicados a la parrilla, el flujo de visitantes se hizo sentir con fuerza en Joe’s Kansas City Bar-B-Que, un local emblemático que funciona en una antigua gasolinera del lado de Kansas.

PUBLICIDAD

Allí, las filas de fanáticos y curiosos se extendieron hasta la vereda con un objetivo común: comprobar si el barbecue estadounidense podía conquistar paladares formados en el ritual del asado argentino.

El gerente general, Victor Brummel, celebró el impulso que trajo la cita deportiva. “Estar en el escenario mundial significa mucho para la gente de Kansas City, y están entrando en el espíritu futbolero tanto como cualquiera”, afirmó.

PUBLICIDAD

Según Brummel, la identidad local pasa por el condimento seco: “No necesitamos añadir demasiada salsa. Nos gusta saborear la carne tal cual y dejar que hable por sí sola”.

Kansas City se presenta como una capital del barbecue con más de 100 restaurantes dedicados a la parrilla en medio del furor por el Mundial (IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham)

Para los argentinos, el asado opera como una lealtad cultural. Esa convicción se vio en la previa del partido, cuando grupos de hinchas se reunieron en Mill Creek Park, un parque situado en el sector de Misuri, para organizar una fiesta de carne a la parrilla que replicó el ritual familiar y festivo típico de su país.

PUBLICIDAD

Qué disparó el duelo gastronómico en la previa del partido

En Kansas City, la visita de hinchas argentinos por el Mundial derivó en una rivalidad culinaria inesperada: el asado argentino frente al barbecue local.

La escena se concentró en Joe’s Kansas City Bar-B-Que, donde se formaron filas en la vereda, y también en Mill Creek Park, donde fanáticos argentinos montaron una parrillada. Las opiniones oscilaron entre la defensa de la tradición propia y el reconocimiento al brisket estadounidense.

PUBLICIDAD

La antesala del partido entre Argentina y Argelia combinó fútbol, recorridas por locales de barbecue y encuentros en plazas que reforzaron el intercambio cultural en Kansas City (IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham)

La pregunta sobre cuál estilo se impone quedó flotando en el aire, y apareció en voces con distintos matices. Alejandro Cuenca, presente en Joe’s Kansas City Bar-B-Que, lo resumió con convicción: “Nada se compara con un buen asado argentino. No cambiaría un asado por nada, pero este barbecue está muy bueno”. La frase condensó una postura frecuente: orgullo por la tradición propia, sin rechazo a la experiencia local.

Cristian Gastes, otro seguidor argentino, coincidió mientras aguardaba su turno para probar el brisket: “El asado argentino es mi preferido, pero este está realmente bueno”. Su hijo, Román, fue más tajante y definió la experiencia con una sola palabra: “Increíble”.

PUBLICIDAD

Barbecue local, asado argentino y un clima de camaradería

El cruce de camisetas albicelestes con la expectativa de los locales dejó una postal de convivencia. En calles y restaurantes, el entusiasmo por el fútbol funcionó como un punto de encuentro para compartir costumbres y comparar métodos de cocción, condimentos y cortes.

En ese clima, el barbecue de Kansas City apareció como un rival atendible para quienes llegaron con el asado como bandera.

Los hinchas argentinos replicaron en Mill Creek Park el ritual del asado argentino con una parrillada que reunió tradición familiar y clima de previa (IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham)

El debate sobre cuál es el mejor quedó abierto y se alimentó de una certeza compartida: la carne a la parrilla, con estilos distintos, puede convocar a la misma mesa.

PUBLICIDAD

Mientras los campeones del mundo se preparan para enfrentar a Argelia, la ciudad del Midwest queda como escenario de una competencia paralela, con el sabor y la tradición como protagonistas junto al fútbol.

En la previa, muchos visitantes alternaron la espera del partido con recorridas por locales de barbecue y encuentros en plazas, una rutina que amplificó el intercambio cultural sin desplazar el eje deportivo de la jornada.

PUBLICIDAD