Tim Ream y el poder de los Lego: cómo el capitán de Estados Unidos construye salud mental dentro y fuera de la cancha

El testimonio del capitán estadounidense impulsa una conversación inédita sobre salud mental en el fútbol, alentando a otros deportistas y jóvenes a expresarse y buscar apoyo profesional (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez)

El capitán de la selección masculina de Estados Unidos, Tim Ream, utiliza los juegos de Lego para gestionar su salud mental y acompañar a niños que atraviesan situaciones similares.

La historia del defensor, quien será referente del equipo estadounidense en el Mundial de 2026, cobró relevancia en el entorno deportivo y social de su país, especialmente tras su testimonio en el programa My New Favorite Futbolista de NBC News.

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Ream comparte su experiencia con jóvenes de todo el mundo a través de la organización británica Virtual Soccer Schools, con el objetivo de derribar estigmas y abrir espacios de diálogo sobre el bienestar emocional.

Más allá del juego, las piezas de Lego se transformaron en una estrategia de autocuidado para Tim Ream, ayudándolo a enfocar la mente y mitigar episodios de ansiedad en su vida cotidiana (REUTERS/Tom Little)

La infancia de Ream y el descubrimiento de la ansiedad

Según relató Ream a NBC News, los primeros indicios de ansiedad surgieron durante su paso por la escuela primaria. En tercer grado, el defensor visitaba la enfermería escolar casi día por medio, con la esperanza de ser enviado a casa.

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“Nunca me mandaron de vuelta, pero años después entendí que esa conducta estaba ligada a la ansiedad”, reconoció Ream, quien destacó el rol de la enfermera: “Era fantástica y siempre, como suelen ser las enfermeras, compasiva y dispuesta a escuchar”.

La salud mental se consolidó como una preocupación constante para Ream a lo largo de su carrera. El futbolista, que actualmente milita en el Charlotte FC de la Major League Soccer (MLS), admitió que incluso los atletas más dotados físicamente pueden verse superados por situaciones emocionales.

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En palabras recogidas por NBC News, “algunos de los deportistas más fuertes no logran dominar su mente”. Esta sinceridad resulta central en su iniciativa de compartir vivencias con niños y adolescentes.

En su rol de referente dentro del Charlotte FC, Ream muestra cómo el liderazgo en la cancha puede ir de la mano con el compromiso social y la promoción del bienestar emocional en el plantel (Cory Knowlton-Imagn Images)

Durante la pandemia, Ream vivía en Londres y jugaba en el Fulham FC. La repentina transición de sus tres hijos a la educación desde casa lo llevó a buscar nuevas actividades para mantener el equilibrio familiar, tanto físico como mental.

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“Compré una cama elástica, hicimos rompecabezas y empezamos a armar juegos de Lego”, detalló en el programa de NBC News.

Durante su paso por el Fulham FC en Londres, el defensor norteamericano enfrentó el aislamiento de la pandemia y diseñó nuevas rutinas familiares para fortalecer el equilibrio mental (Action Images via Reuters/Matthew Childs)

Legos, familia y el paso a la acción comunitaria

Ream reconoció que la mecánica de armar piezas pequeñas y encastrables le permitió encontrar un refugio mental. Según explicó en My New Favorite Futbolista, “te obliga a apagar un poco lo que está pasando afuera y concentrarte solo en las piezas y en la forma en que encajan”.

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Esta práctica se transformó en una herramienta terapéutica tanto para él como para sus hijos, quienes, contó que suelen abandonar los juegos a mitad de camino. “Yo los termino. Descubrí que era casi terapéutico. Sí, puede ser monótono, pero también te permite simplemente hacerlo”, afirmó.

El futbolista de 38 años afirmó en NBC News que identificó en sus propios hijos comportamientos similares a los que él experimentó en la infancia. Esto lo motivó a profundizar en la búsqueda de estrategias para afrontar los desafíos emocionales en el ámbito familiar.

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Las actividades compartidas en el hogar, como los juegos de mesa y los Lego, fueron claves para que Ream y sus hijos reconocieran y abordaran juntos los desafíos emocionales (@tim.ream13)

“Para nosotros, entender que todos tenemos disparadores, todos tenemos momentos de derrumbe, y que hay que tratar de descubrir cuáles son y cómo limitarlos”, compartió.

El paso siguiente fue trasladar esa experiencia al plano comunitario. De acuerdo con NBC News, Ream se sumó a Virtual Soccer Schools (VSS), una organización con sede en el Reino Unido que conecta a futbolistas de elite con jóvenes de todo el mundo para hablar sobre salud mental. A través de VSS, la labor de Ream ya impactó a más de 90.000 jóvenes.

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El objetivo es claro: ofrecer herramientas y acompañamiento, mostrando que los problemas emocionales pueden abordarse y no deben ocultarse.

Virtual Soccer Schools ofrece un puente entre deportistas profesionales y jóvenes, creando espacios seguros para hablar de emociones y brindar herramientas de autocuidado a escala global (Virtual Soccer Schools)

Charlas virtuales y el valor de compartir experiencias

Las sesiones virtuales organizadas por VSS permiten a Ream dialogar con grupos de niños sobre sus propias vivencias y estrategias para atravesar momentos difíciles. “Uno hace todo lo que puede para conectar con ellos y con lo que están atravesando. No hablarles desde arriba, sino hablar con ellos es lo más importante, tratar de estar a su altura y ayudarlos a entender que todos pasamos por eso y que las cosas mejoran cuanto más se habla de ellas”, expresó en diálogo con NBC News.

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Tom Lamb, fundador y director ejecutivo de VSS, destacó la relevancia de los testimonios de Ream: “Que comparta sus historias realmente hizo que otros niños se abrieran a creer en sí mismos y a convertirse en sí mismos usando el poder de las herramientas mentales y la educación que ofrecemos en VSS para apoyar a la próxima generación”, declaró en el mismo medio.

Lamb añadió que la meta no cambia según el número de participantes: “Si podemos salvar una vida en esa llamada, tal vez eso pueda ser una intervención o el momento en que ese niño quiera ir a hablar con el responsable de protección, con un maestro o con un adulto de confianza; estamos generando un cambio y no estamos dejando la salud mental de lado”.

Las sesiones online permiten a Ream compartir su historia en primera persona, generando confianza y motivando a niños y adolescentes a expresar lo que sienten sin temor al estigma (Daniel Dunn-Imagn Images)

Para Ream, el proceso de armar juegos de Lego y el esfuerzo por formar equipos en el deporte tienen paralelismos. “Tenés todas estas piezas diferentes y a estos jugadores, y tenés que encajarlos para formar un equipo que salga a jugar junto para intentar ganar un partido o ganar trofeos”, explicó a NBC News. Este enfoque lo ayudó a concentrarse en el presente y a transmitir a los más jóvenes que no están solos.

“Puede haber entre cinco y diez personas alrededor de un chico que se sienten exactamente igual. Solo hace falta que una hable. Los atletas que dieron un paso al frente estamos tratando de ser esa persona para inspirar a los chicos a seguir hablando de cosas de las que es difícil hablar”, concluyó el capitán estadounidense en el programa de NBC News.