Estados Unidos

Tim Ream y el poder de los Lego: cómo el capitán de Estados Unidos construye salud mental dentro y fuera de la cancha

El defensor estadounidense impulsa iniciativas para jóvenes y comparte su recorrido personal con la ansiedad, promoviendo el bienestar emocional en el fútbol profesional

Guardar
El testimonio del capitán estadounidense impulsa una conversación inédita sobre salud mental en el fútbol, alentando a otros deportistas y jóvenes a expresarse y buscar apoyo profesional (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez)
El testimonio del capitán estadounidense impulsa una conversación inédita sobre salud mental en el fútbol, alentando a otros deportistas y jóvenes a expresarse y buscar apoyo profesional (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez)

El capitán de la selección masculina de Estados Unidos, Tim Ream, utiliza los juegos de Lego para gestionar su salud mental y acompañar a niños que atraviesan situaciones similares.

La historia del defensor, quien será referente del equipo estadounidense en el Mundial de 2026, cobró relevancia en el entorno deportivo y social de su país, especialmente tras su testimonio en el programa My New Favorite Futbolista de NBC News.

PUBLICIDAD

Ream comparte su experiencia con jóvenes de todo el mundo a través de la organización británica Virtual Soccer Schools, con el objetivo de derribar estigmas y abrir espacios de diálogo sobre el bienestar emocional.

Más allá del juego, las piezas de Lego se transformaron en una estrategia de autocuidado para Tim Ream, ayudándolo a enfocar la mente y mitigar episodios de ansiedad en su vida cotidiana (REUTERS/Tom Little)
Más allá del juego, las piezas de Lego se transformaron en una estrategia de autocuidado para Tim Ream, ayudándolo a enfocar la mente y mitigar episodios de ansiedad en su vida cotidiana (REUTERS/Tom Little)

La infancia de Ream y el descubrimiento de la ansiedad

Según relató Ream a NBC News, los primeros indicios de ansiedad surgieron durante su paso por la escuela primaria. En tercer grado, el defensor visitaba la enfermería escolar casi día por medio, con la esperanza de ser enviado a casa.

PUBLICIDAD

“Nunca me mandaron de vuelta, pero años después entendí que esa conducta estaba ligada a la ansiedad”, reconoció Ream, quien destacó el rol de la enfermera: “Era fantástica y siempre, como suelen ser las enfermeras, compasiva y dispuesta a escuchar”.

La salud mental se consolidó como una preocupación constante para Ream a lo largo de su carrera. El futbolista, que actualmente milita en el Charlotte FC de la Major League Soccer (MLS), admitió que incluso los atletas más dotados físicamente pueden verse superados por situaciones emocionales.

En palabras recogidas por NBC News, “algunos de los deportistas más fuertes no logran dominar su mente”. Esta sinceridad resulta central en su iniciativa de compartir vivencias con niños y adolescentes.

En su rol de referente dentro del Charlotte FC, Ream muestra cómo el liderazgo en la cancha puede ir de la mano con el compromiso social y la promoción del bienestar emocional en el plantel (Cory Knowlton-Imagn Images)
En su rol de referente dentro del Charlotte FC, Ream muestra cómo el liderazgo en la cancha puede ir de la mano con el compromiso social y la promoción del bienestar emocional en el plantel (Cory Knowlton-Imagn Images)

Durante la pandemia, Ream vivía en Londres y jugaba en el Fulham FC. La repentina transición de sus tres hijos a la educación desde casa lo llevó a buscar nuevas actividades para mantener el equilibrio familiar, tanto físico como mental.

“Compré una cama elástica, hicimos rompecabezas y empezamos a armar juegos de Lego”, detalló en el programa de NBC News.

Durante su paso por el Fulham FC en Londres, el defensor norteamericano enfrentó el aislamiento de la pandemia y diseñó nuevas rutinas familiares para fortalecer el equilibrio mental (Action Images via Reuters/Matthew Childs)
Durante su paso por el Fulham FC en Londres, el defensor norteamericano enfrentó el aislamiento de la pandemia y diseñó nuevas rutinas familiares para fortalecer el equilibrio mental (Action Images via Reuters/Matthew Childs)

Legos, familia y el paso a la acción comunitaria

Ream reconoció que la mecánica de armar piezas pequeñas y encastrables le permitió encontrar un refugio mental. Según explicó en My New Favorite Futbolista, “te obliga a apagar un poco lo que está pasando afuera y concentrarte solo en las piezas y en la forma en que encajan”.

Esta práctica se transformó en una herramienta terapéutica tanto para él como para sus hijos, quienes, contó que suelen abandonar los juegos a mitad de camino. “Yo los termino. Descubrí que era casi terapéutico. Sí, puede ser monótono, pero también te permite simplemente hacerlo”, afirmó.

El futbolista de 38 años afirmó en NBC News que identificó en sus propios hijos comportamientos similares a los que él experimentó en la infancia. Esto lo motivó a profundizar en la búsqueda de estrategias para afrontar los desafíos emocionales en el ámbito familiar.

Tim Ream con barba, su esposa rubia y sus tres hijos pequeños posan en un campo de fútbol con un trofeo plateado y un cartel del Sky Bet Championship
Las actividades compartidas en el hogar, como los juegos de mesa y los Lego, fueron claves para que Ream y sus hijos reconocieran y abordaran juntos los desafíos emocionales (@tim.ream13)

“Para nosotros, entender que todos tenemos disparadores, todos tenemos momentos de derrumbe, y que hay que tratar de descubrir cuáles son y cómo limitarlos”, compartió.

El paso siguiente fue trasladar esa experiencia al plano comunitario. De acuerdo con NBC News, Ream se sumó a Virtual Soccer Schools (VSS), una organización con sede en el Reino Unido que conecta a futbolistas de elite con jóvenes de todo el mundo para hablar sobre salud mental. A través de VSS, la labor de Ream ya impactó a más de 90.000 jóvenes.

El objetivo es claro: ofrecer herramientas y acompañamiento, mostrando que los problemas emocionales pueden abordarse y no deben ocultarse.

Cuadrícula de diez futbolistas posando individualmente sobre fondo oscuro con iluminación verde. Todos visten camisetas deportivas con logo triangular
Virtual Soccer Schools ofrece un puente entre deportistas profesionales y jóvenes, creando espacios seguros para hablar de emociones y brindar herramientas de autocuidado a escala global (Virtual Soccer Schools)

Charlas virtuales y el valor de compartir experiencias

Las sesiones virtuales organizadas por VSS permiten a Ream dialogar con grupos de niños sobre sus propias vivencias y estrategias para atravesar momentos difíciles. “Uno hace todo lo que puede para conectar con ellos y con lo que están atravesando. No hablarles desde arriba, sino hablar con ellos es lo más importante, tratar de estar a su altura y ayudarlos a entender que todos pasamos por eso y que las cosas mejoran cuanto más se habla de ellas”, expresó en diálogo con NBC News.

Tom Lamb, fundador y director ejecutivo de VSS, destacó la relevancia de los testimonios de Ream: “Que comparta sus historias realmente hizo que otros niños se abrieran a creer en sí mismos y a convertirse en sí mismos usando el poder de las herramientas mentales y la educación que ofrecemos en VSS para apoyar a la próxima generación”, declaró en el mismo medio.

Lamb añadió que la meta no cambia según el número de participantes: “Si podemos salvar una vida en esa llamada, tal vez eso pueda ser una intervención o el momento en que ese niño quiera ir a hablar con el responsable de protección, con un maestro o con un adulto de confianza; estamos generando un cambio y no estamos dejando la salud mental de lado”.

Las sesiones online permiten a Ream compartir su historia en primera persona, generando confianza y motivando a niños y adolescentes a expresar lo que sienten sin temor al estigma (Daniel Dunn-Imagn Images)
Las sesiones online permiten a Ream compartir su historia en primera persona, generando confianza y motivando a niños y adolescentes a expresar lo que sienten sin temor al estigma (Daniel Dunn-Imagn Images)

Para Ream, el proceso de armar juegos de Lego y el esfuerzo por formar equipos en el deporte tienen paralelismos. “Tenés todas estas piezas diferentes y a estos jugadores, y tenés que encajarlos para formar un equipo que salga a jugar junto para intentar ganar un partido o ganar trofeos”, explicó a NBC News. Este enfoque lo ayudó a concentrarse en el presente y a transmitir a los más jóvenes que no están solos.

“Puede haber entre cinco y diez personas alrededor de un chico que se sienten exactamente igual. Solo hace falta que una hable. Los atletas que dieron un paso al frente estamos tratando de ser esa persona para inspirar a los chicos a seguir hablando de cosas de las que es difícil hablar”, concluyó el capitán estadounidense en el programa de NBC News.

Temas Relacionados

Charlotte FCFútbolSalud MentalTim ReamLegoEstados UnidosMundial 2026AnsiedadMlsPsicologíaFamiliaBienestar EmocionalEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un pasajero intentó abrir una puerta de emergencia en pleno vuelo y un exluchador de MMA lo redujo

Un vuelo de Frontier Airlines fue desviado a Miami tras el episodio de tensión a bordo. El deportista contuvo al sujeto hasta que la policía subió al avión tras el aterrizaje

Un pasajero intentó abrir una puerta de emergencia en pleno vuelo y un exluchador de MMA lo redujo

Spencer Pratt quedó segundo en las elecciones primarias y aseguró un balotaje por la alcaldía de Los Ángeles contra Karen Bass

El ex rostro televisivo y ahora registrado como candidato republicano, disputará la jefatura municipal contra la actual alcaldesa en noviembre, tras unos comicios sin mayoría decisiva

Spencer Pratt quedó segundo en las elecciones primarias y aseguró un balotaje por la alcaldía de Los Ángeles contra Karen Bass

Adolescentes hondureños atrapados en el sistema migratorio de Estados Unidos: casi un año bajo custodia pese a tener hogar disponible

Son hermanos. Tienen 15 y 16 años. Huyeron de la violencia de pandillas y entraron al país en julio de 2025. El caso refleja los obstáculos burocráticos que enfrentan los menores migrantes

Adolescentes hondureños atrapados en el sistema migratorio de Estados Unidos: casi un año bajo custodia pese a tener hogar disponible

Uno de cada cinco jóvenes en Estados Unidos usa inteligencia artificial para recibir consejos sobre salud mental

Una investigación nacional detectó un aumento sostenido en la adopción de plataformas digitales para afrontar problemas emocionales, mientras especialistas advierten sobre la falta de supervisión y estándares de seguridad

Uno de cada cinco jóvenes en Estados Unidos usa inteligencia artificial para recibir consejos sobre salud mental

Donald Trump habló sobre las posibles candidaturas de Marco Rubio y JD Vance a la presidencia de Estados Unidos

Ambos son vistos como aspirantes a la nominación republicana de 2028, y la reciente intervención del secretario de Estado en el podio de la Casa Blanca recibió elogios de su partido e incluso de algunos demócratas

Donald Trump habló sobre las posibles candidaturas de Marco Rubio y JD Vance a la presidencia de Estados Unidos

TECNO

Dominan la cancha y las redes: Messi y Cristiano son los más influyentes del Mundial 2026

Dominan la cancha y las redes: Messi y Cristiano son los más influyentes del Mundial 2026

Aprovecha antes de que sea tarde: 5 juegos gratis disponibles en Xbox, Steam y Epic Games Store

De las gafas inteligentes al colgante con IA: la nueva apuesta de Meta para el entorno laboral

Descubren ChatGPhish: usa resúmenes de ChatGPT para engañar a otros usuarios

PlayStation rompe una tradición de 20 años: el próximo juego de God of War no lo protagonizará Kratos

ENTRETENIMIENTO

A$AP Rocky habla sobre el tiroteo en su casa con Rihanna: “Nos quitó mucha paz y felicidad”

A$AP Rocky habla sobre el tiroteo en su casa con Rihanna: “Nos quitó mucha paz y felicidad”

John Travolta habla del duelo tras las muertes de su esposa y su hijo: “No estoy hecho para quedarme absorbido por la oscuridad”

Se reveló la causa de muerte de Kelly Lee Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis

La fuerte denuncia de Sabrina Carpenter a un acosador: “Me ha causado angustia emocional grave y continua”

“Fui un tonto”: Mickey Rourke se lamenta por su turbulenta relación con Carré Otis

MUNDO

Netanyahu afirmó que comparte con Trump el objetivo de desarmar al grupo terrorista Hezbollah y desmilitarizar El Líbano

Netanyahu afirmó que comparte con Trump el objetivo de desarmar al grupo terrorista Hezbollah y desmilitarizar El Líbano

La amenaza del Kremlin tras el ataque ucraniano a San Petersburgo: “Las respuestas serán sistemáticas”

Ucrania reveló detalles e imágenes del ataque con drones a la terminal petrolera rusa de San Petersburgo

Así cambió el tráfico aéreo sobre el Golfo Pérsico ante el ataque de Irán contra el aeropuerto de Kuwait

Las 10 personas más ricas del mundo en junio de 2026, según Forbes