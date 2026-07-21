Volodimir Zelensky condenó los ataques rusos contra Zaporizhzhia que dejaron dos civiles muertos

Volodimir Zelensky condenó los ataques rusos contra Zaporizhzhia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenó en sus redes sociales los recientes ataques rusos con bombas aéreas contra la ciudad de Zaporizhzhia, donde murieron al menos dos personas.

“Los rusos golpearon un edificio de apartamentos. Los apartamentos del primer al séptimo piso están en llamas”, escribió Zelensky. El mandatario explicó que los servicios de emergencia fueron desplegados en la zona para asistir a las víctimas.

PUBLICIDAD

Los recientes ataques rusos con bombas aéreas contra la ciudad de Zaporizhzhia dejaron al menos dos muertos

Zaporizhzhia es la capital de la región homónima, parcialmente ocupada por Rusia. La ciudad, situada cerca del frente, sufre ataques constantes de las fuerzas rusas.

Zelensky también denunció ataques con drones y bombas aéreas contra la ciudad de Kherson —capital de otra región parcialmente ocupada en el sur de Ucrania—, donde al menos una persona falleció.

PUBLICIDAD

Un edificio incendiado tras un ataque ruso contra Zaporizhzhia

El presidente ucraniano mencionó además ataques rusos con misiles y drones que causaron daños en áreas residenciales de Odessa y dejaron dos heridos.

En su mensaje, Zelensky pidió a la Unión Europea (UE) que apruebe el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia. También instó a los productores de armamento a cumplir las entregas pactadas con el ejército ucraniano con mayor rapidez.

PUBLICIDAD

Un edificio con daños en Zaporizhzhia

Ucrania atacó con misiles las regiones rusas de Bélgorod y Lípetsk

En paralelo, Ucrania atacó con misiles las regiones rusas de Bélgorod y Lípetsk. En esta última se declaró un incendio en una zona industrial. Las autoridades regionales informaron: “Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron otro ataque con misiles contra Bélgorod. Según informes preliminares, no hay víctimas".

En Lípetsk, a 350 kilómetros al sur de Moscú, los ataques provocaron un incendio en instalaciones industriales: “Se declaró un incendio en unas instalaciones industriales en la calle Peredelcheskaya de Lípetsk. El fuego abarca una superficie de aproximadamente 2.500 metros cuadrados", según el gobernador regional, Ígor Artamónov.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa ruso reportó que las defensas antiaéreas rechazaron durante la madrugada 209 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Rostov, Riazán, la región de Moscú, Krasnodar, Stávropol y la península de Crimea.

El fuego en un edificio de Zaporizhzhia tras un ataque ruso

Drones también fueron interceptados sobre el mar de Azov y el mar Negro.

El gobernador de la región de Vladímir, Alexander Avdéyev, indicó que un dron impactó un edificio de viviendas, aunque no hubo heridos y el incendio fue controlado.

PUBLICIDAD

Según el portal Pepel, el ataque ucraniano del pasado domingo contra Bélgorod dañó gravemente la presa de un embalse, lo que causó inundaciones en zonas cercanas y el desbordamiento del río Nezhegol.