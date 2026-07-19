Estados Unidos

Los influencers Andrew y Tristan Tate fueron arrestados en Miami por cargos de violación y trata de personas

El Reino Unido pidió su extradición, mientras la defensa rechaza los señalamientos

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Las autoridades federales arrestaron en Miami a Andrew Tate y Tristan Tate, según confirmó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (Photos/Octav Ganea vía REUTERS)
Las autoridades federales arrestaron en Miami a Andrew Tate y Tristan Tate, según confirmó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (Photos/Octav Ganea vía REUTERS)

Las autoridades federales arrestaron este sábado en Miami a Andrew Tate y Tristan Tate, influencers asociados a la hipermasculinidad denunciados por violación, de acuerdo con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, informó AP.

Fiscales del Reino Unido anunciaron a última hora del sábado que buscan su extradición por cargos de violación y trata de personas. De acuerdo con el Servicio de Fiscalía de la Corona, los delitos se habrían cometido entre julio de 2010 y agosto de 2017.

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El portavoz del Servicio de Alguaciles Brady McCarron dijo a AP que la orden de arresto estaba bajo secreto. No se difundieron más detalles sobre el procedimiento.

El pedido de extradición del Reino Unido

La detención de los hermanos Tate en Miami se conoció mientras avanzaban en el Reino Unido las gestiones para solicitar su extradición por cargos de violación y trata de personas. En Estados Unidos, la confirmación oficial quedó limitada al arresto y a que la orden estaba bajo secreto, sin más precisiones sobre plazos o próximas instancias.

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En Estados Unidos, la información oficial quedó limitada a la confirmación del arresto y a que la orden estaba bajo secreto; no se difundieron detalles sobre el contenido de la orden, el operativo, plazos, audiencias o próximas instancias.

Qué sostienen los cargos en el Reino Unido y qué dice la defensa

La defensa de Andrew Tate y Tristan Tate afirmó que ambos niegan las acusaciones presentadas en el Reino Unido (Inquam Photos/Eduard Vinatoru vía REUTERS)
La defensa de Andrew Tate y Tristan Tate afirmó que ambos niegan las acusaciones presentadas en el Reino Unido (Inquam Photos/Eduard Vinatoru vía REUTERS)

De acuerdo con el Servicio de Fiscalía de la Corona, los cargos pendientes en el Reino Unido sostienen que los hermanos abusaron de mujeres entre 2012 y 2015 en un área al norte de Londres, donde crecieron; ese tramo forma parte del período más amplio señalado por los fiscales, entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Los abogados de Andrew Tate y Tristan Tate han dicho que ambos niegan las acusaciones. El texto no incorporó citas directas de la defensa ni expuso argumentos adicionales, pero dejó asentada la negativa de los acusados frente a los cargos señalados por la fiscalía.

El pedido de extradición mencionado por los fiscales del Reino Unido quedó asociado, en la descripción incluida en el artículo, a los cargos por violación y trata de personas. El Servicio de Fiscalía de la Corona fue la fuente citada para delimitar el período en el que se habrían cometido los delitos, mientras que la defensa rechazó las imputaciones.

Qué se sabe del arresto en Estados Unidos

Dos hombres sentados; uno lleva gafas de sol, barba, cabeza calva, camisa estampada y collares. El otro tiene barba, gafas, traje verde, camisa blanca y corbata verde
La orden de arresto de Andrew Tate y Tristan Tate en Estados Unidos quedó bajo secreto y no se difundieron detalles del procedimiento (AP foto/Julia Demaree Nikhinson, Pool)

Las autoridades federales informaron el arresto en Miami, pero no difundieron detalles sobre el procedimiento ni sobre los pasos siguientes del proceso; la información disponible quedó limitada a que la orden estaba bajo secreto y al pedido de extradición anunciado por los fiscales del Reino Unido.

La detención se produjo el mismo día en que se informó el interés de los fiscales del Reino Unido por lograr la extradición. El texto no detalló si existían plazos definidos para una eventual solicitud formal ante tribunales en Estados Unidos ni describió qué autoridad judicial intervendría en ese tramo del caso.

Antecedentes en Rumania y su proyección pública

Los hermanos Tate, con doble ciudadanía estadounidense y británica, se mudaron a Rumania en 2016 y fueron arrestados allí en 2022 en un expediente por acusaciones de explotación sexual que negaron; ese caso no siguió adelante por irregularidades legales y procesales, aunque la nota no precisó cuáles fueron ni qué instancias quedaron afectadas.

La mención a Rumania quedó incorporada como antecedente en el recorrido judicial de los hermanos. El texto señaló que la mudanza a ese país se produjo en 2016 y que el arresto allí ocurrió en 2022, en un expediente vinculado a acusaciones por explotación sexual.

Andrew Tate y Tristan Tate, exkickboxers profesionales, reunieron seguidores en redes sociales al promover un estilo de vida de lujo y expresar misoginia abierta; el artículo los describió como influencers asociados a la hipermasculinidad, aunque no aportó cifras concretas ni precisó plataformas.

Las autoridades estadounidenses no difundieron más detalles sobre el procedimiento, y la fiscalía del Reino Unido informó que busca la extradición por cargos de violación y trata de personas. El Servicio de Fiscalía de la Corona sostuvo que los delitos se habrían cometido y que, dentro de ese marco, los cargos pendientes refieren a abusos contra mujeres.

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