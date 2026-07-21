Sony demanda a Udio, la plataforma de música con IA: habría usado canciones de Elvis Presley y Harry Styles sin permiso

Entre las obras reclamadas figuran canciones de Elvis Presley, Harry Styles y Alicia Keys. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma generadora de música con inteligencia artificial Udio enfrenta una nueva demanda de Sony Music Entertainment por haber utilizado más de 30.000 canciones protegidas para entrenar sus modelos sin pedir permiso ni pagar derechos.

La demanda, presentada el 20 de julio de 2026, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, incluye grabaciones de artistas como Elvis Presley, Harry Styles y Alicia Keys.

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La compañía ya había demandado a la plataforma en junio de 2024, en un proceso coordinado por la RIAA, la asociación que agrupa a las principales discográficas de Estados Unidos.

El tribunal reconoció que Sony podía demandar por esas obras en un caso distinto. REUTERS/Issei Kato/File Photo

En aquella demanda original, Sony intentó incorporar estas 30.117 grabaciones adicionales, pero un juez lo rechazó el 29 de junio de 2026. El tribunal aclaró, sin embargo, que Sony tenía pleno derecho a reclamar por esas obras en un proceso separado, lo que derivó en esta nueva demanda.

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Cómo Udio habría usado la música sin permiso

El proceso judicial anterior le permitió a Sony revisar los datos con los que Udio entrenó su inteligencia artificial. Mediante una tecnología de reconocimiento de audio, similar a la que usan apps como Shazam, la discográfica identificó cientos de miles de sus grabaciones dentro de ese material de entrenamiento.

Udio admitió haber utilizado audio de YouTube en el entrenamiento de su IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las 30.117 canciones reclamadas en esta demanda son, según Sony, “solo una pequeña parte” del total de obras que Udio habría utilizado sin autorización.

La nueva demanda también acusa a Udio de haber obtenido muchas de esas grabaciones a través de una práctica conocida como stream ripping: descargar audio directamente desde YouTube usando una herramienta llamada YT-DLP, lo que implica saltarse las protecciones tecnológicas de la plataforma.

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La propia Udio reconoció haber usado audio de YouTube para entrenar sus modelos, aunque argumenta que ese uso está amparado por el concepto de fair use, una excepción legal del sistema de derechos de autor de Estados Unidos que permite, bajo ciertas condiciones, utilizar material protegido sin pagar.

Udio admitió que su IA fue entrenada con "una gran cantidad de grabaciones sonoras de distintos tipos".(Udio)

Qué admitió Udio en el proceso anterior

En su respuesta a la demanda original, Udio reconoció que sus modelos fueron construidos “mostrándole al programa una gran cantidad de grabaciones sonoras de distintos tipos” y que esas grabaciones “presumiblemente incluían grabaciones cuyos derechos pertenecen a los demandantes en este caso”.

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La empresa está detrás de Uncharted Labs, fue fundada por ex investigadores de Google DeepMind y lanzó su servicio en abril de 2024. La lidera su cofundador y director ejecutivo, Andrew Sanchez.

La demanda describe la conducta de Udio como “una carrera desenfrenada para convertirse en el servicio dominante de generación de música con IA”, y sostiene que la compañía “ignoró los derechos de los titulares de derechos de autor en la industria musical desde el primer día”.

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Udio habría usado canciones de Alicia Keys sin autorización. REUTERS/Dylan Martinez

Por qué Sony no llegó a un acuerdo como las otras discográficas

Desde su lanzamiento, Udio firmó acuerdos de licencia con Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin, Kobalt, Believe y la Asociación Nacional de Editores de Música. Sony es la única gran discográfica que no llegó a un acuerdo con la plataforma.

La demanda señala que ese proceso de licenciamiento tardío “subraya la ilegalidad de la decisión de Udio de copiar las grabaciones protegidas de los demandantes sin una licencia, en primer lugar”.

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La demanda enumera más de 30.000 canciones, entre ellas As It Was de Harry Styles. REUTERS/Isabel Infantes

La acción legal incluye tres cargos: infracción de grabaciones realizadas después de 1972, infracción de grabaciones anteriores a 1972 protegidas por la Ley de Modernización de la Música, y evasión de medidas tecnológicas de protección bajo la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital.

Sony reclama hasta USD 150.000 por cada obra infringida, más hasta USD 2.500 por cada acto de evasión tecnológica, además de una orden judicial que prohíba a Udio seguir usando ese material.

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Udio no es la única plataforma de música generativa que enfrenta demandas de discográficas.

Suno, afronta cargos similares de Universal Music Group y Sony Music ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts. Warner Music Group, que también era demandante en ese caso, llegó a un acuerdo con Suno en noviembre de 2025 y abandonó el proceso.

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En ese litigio, Universal y Sony buscan reclamar por 61.026 grabaciones, más del doble de las 30.117 que están en juego en la demanda contra Udio.