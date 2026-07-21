Por qué el brote de Cyclospora en Estados Unidos es tan difícil de rastrear

El brote de Cyclospora en Estados Unidos ya suma 1.645 casos confirmados por entidades oficiales y más de 5.100 reportes en análisis (REUTERS/Taylor Farms)

El parásito Cyclospora complicó el rastreo de un brote alimentario en Estados Unidos que ya suma 1.645 casos confirmados adquiridos dentro del país y más de 5.100 reportes en análisis, porque sus síntomas pueden tardar hasta dos semanas en aparecer y no existe secuenciación genómica completa para vincular con precisión cada infección con un alimento o un productor determinado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y un reporte de Reuters.

La magnitud del episodio ya supera ampliamente la del año pasado: para el mismo período de 2025 se habían notificado 249 casos en todo el país, de acuerdo con el CDC. Entre los pacientes con información disponible, 141 personas, el 9%, requirieron hospitalización y no se registraron muertes.

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El organismo federal informó que desde el 1 de mayo los casos confirmados fueron reportados en 34 estados. Los pacientes tenían entre 2 y 95 años, con una mediana de 44, y el 56% eran mujeres.

La dificultad central de la investigación está en la biología del patógeno. A diferencia de bacterias como la Salmonella o la E. coli, que suelen provocar síntomas a los pocos días, la ciclosporiasis puede manifestarse entre 2 y 14 días después de la exposición, un lapso que vuelve mucho más impreciso el recuerdo de qué comió cada persona y dónde lo hizo.

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La investigación sobre Cyclospora enfrenta límites porque el parásito no puede cultivarse en laboratorio y no existe secuenciación genómica completa (CDC vía AP)

El parásito no puede cultivarse en laboratorio y eso limita las pruebas

El problema no termina en la memoria de los pacientes. Como se trata de un parásito y no de una bacteria, Cyclospora no puede cultivarse en laboratorio, un paso que en otros brotes permite multiplicar material genético y obtener una huella que después se compara con muestras de alimentos contaminados.

Scott Gottlieb, ex comisionado de la FDA, resumió esa limitación citado por Reuters: “La ciclosporiasis es muy difícil de analizar. No existe secuenciación de genoma completo”. Y agregó: “La FDA depende de esa secuenciación para identificar con eficacia un patógeno e intentar aislar un patógeno en particular para vincularlo con un brote concreto y con un productor concreto. En este caso no se dispone de eso”.

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En lugar de ese procedimiento, los científicos deben extraer material genético del organismo y producir copias sintéticas de su ADN. Ese método puede generar falsos positivos, como ocurrió en una prueba de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en la frontera entre Estados Unidos y México sobre productos de Taylor Farms.

Donald Prater, subcomisionado interino para alimentos de la FDA, dijo en una sesión informativa: “Es extremadamente difícil detectarlo en los alimentos, incluso con los métodos de alta sensibilidad que utilizamos”.

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Taylor Farms retiró del mercado productos de lechuga iceberg de una región de México mientras la FDA mantiene abierta la investigación (REUTERS/Demian Sanchez)

La lechuga iceberg rallada como el principal foco bajo investigación

A partir de entrevistas con personas infectadas, autoridades sanitarias rastrearon un gran brote en Michigan, Indiana, Kentucky, Ohio y West Virginia hasta la lechuga iceberg rallada servida en restaurantes de Taco Bell y abastecida por operaciones mexicanas de Taylor Farms, informó Reuters.

La FDA explicó que, pese al falso positivo inicial en frontera, la investigación y los datos del brote siguen apuntando a producto procedente de una planta de la empresa en el centro de México.

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La compañía retiró del mercado todos los productos de lechuga iceberg originados en esa región mexicana. Aun así, Gottlieb señaló que los casos asociados con Taco Bell representan cerca del 60% del brote multiestatal, lo que deja abierta la investigación sobre otros episodios que podrían no estar relacionados entre sí.

El CDC también indicó que estudia múltiples conglomerados y publicó una alerta sobre un brote con más de 400 casos en al menos cuatro estados que parecen estar vinculados desde el punto de vista epidemiológico, lo que sugiere una fuente común de infección.

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Los síntomas más frecuentes incluyen diarrea acuosa, pérdida de apetito, adelgazamiento, distensión abdominal, náuseas y fatiga. Sin tratamiento, la enfermedad puede cursar con recaídas durante varios días, un mes o más, y en algunos casos derivar en malabsorción, colecistitis y artritis reactiva.

La lechuga iceberg rallada servida en restaurantes de Taco Bell aparece como el principal foco del brote bajo investigación (CBS Mornings/Taylor Farms)

Las autoridades esperan más diagnósticos aunque eso no implique más contagios recientes

La advertencia emitida la semana pasada por el CDC a médicos y laboratorios puede hacer crecer el número de diagnósticos en las próximas semanas. El organismo pidió que, ante cuadros de diarrea acuosa prolongada o recurrente, se soliciten pruebas específicas para Cyclospora en muestras de materia fecal, porque los exámenes rutinarios de huevos y parásitos pueden no detectarla.

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Esa recomendación busca que más pacientes reciban el tratamiento adecuado: entre 7 y 10 días de trimetoprim-sulfametoxazol en adultos inmunocompetentes y en niños mayores de dos meses.

El organismo también aconsejó preguntar por antecedentes recientes de viajes y alimentos consumidos para ayudar en las investigaciones locales.

Craig Hedberg, especialista en seguridad alimentaria de la Universidad de Minnesota, advirtió que la lechuga contaminada que probablemente enfermó a muchas personas en el Medio Oeste ya habría atravesado la cadena de distribución debido al ciclo de cosecha y a la rápida caducidad de los productos frescos.

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Debido a esto, la previsión de Hedberg es otra: “Probablemente veremos una enorme afluencia de nuevos casos, y eso no necesariamente refleja que el brote real siga creciendo”.

La CDC advirtió que el uso de compuestos químicos para la limpieza de alimentos, puede no eliminar por completo a la Cyclospora (AP)

Para el público, la recomendación oficial es consultar a un médico ante diarrea prolongada o acuosa, sobre todo si dura más de unos días, y lavar bien los productos frescos con agua corriente limpia antes de consumirlos.

El CDC advirtió que la desinfección química o el uso de sanitizantes sobre frutas y verduras puede no eliminar por completo a Cyclospora, incluso cuando el producto figure como previamente lavado.