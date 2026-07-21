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Sal del scroll infinito del celular con estas estrategias para no afectar tu sueño y salud mental

Esta rutina obliga al cerebro a cambiar de foco en milisegundos y afecta la memoria de trabajo y el aprendizaje

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El scroll infinito en Instagram, TikTok y Facebook mantiene a millones de usuarios en el celular durante horas sin que adviertan el tiempo invertido. (REUTERS/Carlos Barria)
El scroll infinito en Instagram, TikTok y Facebook mantiene a millones de usuarios en el celular durante horas sin que adviertan el tiempo invertido. (REUTERS/Carlos Barria)

La rutina de deslizar el dedo por la pantalla del celular parece inofensiva, pero sus consecuencias pueden ser profundas. El scroll infinito, presente en redes como Instagram, TikTok o Facebook, atrapa a millones de usuarios durante horas, muchas veces sin que sean plenamente conscientes del tiempo invertido.

Esta práctica tiene efectos comprobados sobre el sueño, la memoria y el bienestar psicológico, por lo que es importante tomar el control de la situación y buscar alternativas para alejarse de este hábito.

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Cómo funciona el scroll infinito y por qué es difícil detenerse

El scroll infinito es una técnica de diseño digital que permite que el contenido se cargue de manera continua mientras el usuario se desplaza hacia abajo. Al carecer de un final visible, es el usuario quien debe decidir cuándo parar, una tarea complicada cuando los algoritmos seleccionan contenido diseñado para mantener la atención por períodos prolongados.

Expertos en neurología, como el doctor Norberto Raschella del Hospital Universitario Austral, explican que scrollear sin pausa obliga al cerebro a cambiar de foco en milisegundos.

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Pareja recostada en la cama de noche. El hombre en primer plano sostiene un celular, su rostro iluminado. La mujer detrás también mira su propio celular.
El uso nocturno del celular, la luz azul de las pantallas y la estimulación cerebral continua deterioran la calidad del sueño y dificultan el descanso reparador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ritmo acelerado impide procesar y almacenar la información correctamente en la memoria de trabajo y afecta la capacidad de aprendizaje. El sistema de recompensa del cerebro, donde la dopamina cumple una función central, se ve sobreestimulado, generando una búsqueda compulsiva de gratificación inmediata.

La consecuencia es una sensación de insatisfacción constante, ansiedad y dificultad para mantener la concentración.

El fenómeno no solo se limita a los adultos. Los niños y adolescentes, cuya atención es más frágil y el desarrollo cognitivo aún inmaduro, son especialmente vulnerables a los efectos negativos de la hiperconectividad. Cada vez hay más casos de trastornos por déficit de atención, hiperactividad y dificultades para gestionar la frustración.

Cuáles son los efectos en la salud mental y sueño

Quienes pasan largos períodos haciendo scroll experimentan síntomas como cansancio, ansiedad, culpa y una disminución de la creatividad, según AEQUI, un centro de salud integral.

Foto horizontal de una mujer mirando un celular con expresión tensa, del que emergen notificaciones digitales; otra persona desenfocada se ve al fondo en una cafetería.
La sobreestimulación del sistema de recompensa del cerebro por el scroll infinito favorece la búsqueda compulsiva de gratificación inmediata, la ansiedad y la falta de concentración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los usuarios admite haber sentido efectos adversos tras periodos prolongados de uso ininterrumpido del celular. Esta sobrecarga digital mantiene la mente activa y en estado de alerta, lo que dificulta desconectarse realmente y descansar.

Uno de los impactos más notorios aparece en la calidad del sueño. El uso nocturno del celular, sumado a la exposición a la luz azul de las pantallas y la estimulación cerebral continua, interrumpe el descanso reparador.

Cómo poner límites al scroll infinito en el celular

Frente a un diseño que invita a la permanencia continua, las propias plataformas han comenzado a incorporar herramientas de bienestar digital. Instagram, TikTok, Facebook y otras aplicaciones permiten configurar recordatorios para hacer pausas, establecer límites de tiempo de uso diario o ajustar las recomendaciones de contenido.

Android ofrece opciones como temporizador de uso, modo Descanso y modo ‘Sin distracciones’, que silencia temporalmente las aplicaciones más distractivas.

Tres adolescentes sentados en un sofá miran sus teléfonos celulares. La luz de las pantallas ilumina sus rostros concentrados. Un chico se toca la frente. Hay una hamburguesa en la mesa.
El uso prolongado del celular y el scroll infinito se asocian con cansancio, culpa, ansiedad y una disminución de la creatividad, según AEQUI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con versiones recientes del sistema operativo, existe la función de “punto de pausa”: al abrir una aplicación considerada potencialmente adictiva, el usuario debe esperar diez segundos antes de acceder, lo que brinda un momento para reflexionar si realmente desea usarla. Esta herramienta también permite configurar temporizadores o salir de la aplicación antes de sumergirse en el contenido.

En iOS, las funciones de bienestar digital permiten fijar límites diarios y, si se supera el tiempo permitido, se puede bloquear la opción de “añadir un minuto más”, dificultando la extensión del uso.

Adoptar una relación más saludable con la tecnología implica combinar el uso de herramientas digitales con estrategias personales. Algunas recomendaciones incluyen:

  • Establecer límites claros: utilizar aplicaciones que controlen el tiempo de uso o fijar horarios específicos para revisar redes sociales.
  • Crear espacios sin tecnología: reservar momentos del día, como las comidas o antes de dormir, para actividades sin pantalla, dejando el celular en otro lugar.
  • Promover el contacto presencial: priorizar encuentros cara a cara con amigos y familiares, lo que fortalece los vínculos y reduce la dependencia digital.
  • Fomentar la conciencia en el uso: reflexionar antes de abrir una aplicación sobre el motivo y el tiempo que se planea dedicarle puede ayudar a tomar decisiones más conscientes.
  • Desactivar funciones adictivas: apagar la reproducción automática de videos o los avisos de contenido nuevo reduce la exposición continua a estímulos.

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