Trump dijo que “se ocupará” de los hutíes si bloquean los puertos saudíes y aseguró que la campaña en Irán no ha terminado

El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el presidente libanés Joseph Aoun (no aparece en la imagen) en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 21 de julio de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el martes que se ocuparía de los rebeldes hutíes si el grupo militante respaldado por Irán cumple con su amenaza de bloquear los puertos saudíes.

“Si algo así sucede, nos ocuparemos”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés Joseph Aoun. “Ya lo hicimos con los hutíes antes, y no hemos tenido noticias de ellos desde entonces”.

“Hasta ahora no ha sucedido. Podría suceder, pero nosotros nos encargaremos del asunto”, declaró el mandatario ante la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo libanés, Joseph Aoun.

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Las declaraciones de Trump se producen después de que el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, anunciara un bloqueo inmediato contra buques vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo.

Trump declaró este martes que Estados Unidos continuará los ataques contra Irán, y pronosticó que el país tardaría más de 20 años en recuperarse de los daños actuales.

“Si nos fuéramos ahora mismo, Irán tardaría entre 20 y 25 años en reconstruirse. Y aún no hemos terminado... no nos vamos ahora”, dijo a los periodistas durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés Joseph Aoun.

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Un bloque en esa zona abriría un nuevo frente en la guerra de Estados Unidos contra Irán, que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

Trump recordó que Estados Unidos ya ha bombardeado en el pasado a objetivos hutíes y señaló que no ha habido “noticias suyas” desde entonces.

“Fueron unos 45 días de acciones muy contundentes que llevamos a cabo contra los hutíes, y no hemos tenido ningún problema con ellos”, declaró el republicano.

Arabia Saudí, aliado de Washington, condenó este lunes el anuncio de los rebeldes hutíes prometiendo tomar “todas las medidas necesarias” para proteger sus buques.

Esta escalada representa el enfrentamiento directo más grave entre Arabia Saudí y los hutíes desde que ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento respaldado por la ONU en 2022, que redujo drásticamente los ataques transfronterizos, si bien nunca se ha alcanzado un acuerdo de paz integral.

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Los hutíes imponen un bloqueo naval contra Arabia Saudí en respuesta al continuo "asedio" de Riad

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas después de que los hutíes acusaran al país del golfo Pérsico de endurecer las restricciones en las zonas bajo su control y culparan a Riad de los ataques aéreos que dañaron las pistas del aeropuerto de Saná la semana pasada para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Trump además dijo este martes estar dispuesto a dialogar con el grupo chií Hezbollah, aliado de Irán, si el presidente libanés, Joseph Aoun, se lo pidiera.

“Si el presidente dice que quiere que hable con Hezbollah, yo lo haré”, declaró el mandatario a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con Aoun.

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El mandatario señaló que “habla con todo el mundo”, incluso con personas con las que “muchos creen que no debería hablar, y las cosas salen bien”.

Trump recibió al presidente libanés en la Casa Blanca para dar un impulso a las negociaciones entre el Líbano e Israel, países vecinos sin relaciones diplomáticas, con el objetivo de cerrar un acuerdo de paz que permita la retirada de las tropas israelíes del sur libanés.

Ambos países firmaron el pasado 26 de junio en Washington el llamado Marco Trilateral, un acuerdo patrocinado por Estados Unidos para implementar una serie de “zonas piloto” en las que las fuerzas israelíes deben ceder el control al Ejército libanés.

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El presidente libanés Joseph Aoun. REUTERS/Mohamed Azakir

A pesar de la tregua pactada en dicho acuerdo, Israel mantiene los ataques en el Líbano para combatir lo que considera la amenaza de Hezbollah, grupo que se opone a las negociaciones.

En la reunión, Aoun agradeció a Trump por su logro “histórico” en la mediación del acuerdo trilateral que, dijo, tiene como último objetivo detener para siempre “la hostilidad entre el Líbano e Israel”.

El mandatario aseguró ante Trump que el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, líder de un partido chií cercano a Hezbollah, apoya los esfuerzos de paz y “desea que termine la guerra”

(Con información de EFE)