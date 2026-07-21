La mala calidad del aire afecta a varios estados: cómo repercute en la salud y quiénes corren más riesgo

El humo de los incendios en Canadá y el norte de Estados Unidos mantiene alertas de calidad del aire en más de una decena de estados desde el 21 de julio de 2026. (REUTERS/Angelina Katsanis)

Una extensa masa de humo procedente de incendios en Canadá y el norte de Estados Unidos mantiene activas las alertas de calidad del aire en más de una decena de estados, con repercusiones directas sobre la salud pública desde el 21 de julio de 2026. El fenómeno, impulsado por la magnitud de los incendios y las condiciones atmosféricas del verano, ha generado episodios de contaminación que afectan a millones de residentes en el noreste, el medio oeste y regiones del Atlántico medio, según organismos oficiales.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la concentración de partículas finas en el aire ha alcanzado niveles considerados insalubres para grupos vulnerables e incluso para la población general en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Maine, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa, Colorado, Idaho, Washington y Oregón. El Departamento de Medio Ambiente de Maryland declaró “Code Red”, y otras dependencias estatales han emitido advertencias y recomendaciones sanitarias para minimizar el impacto del humo en la salud.

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La temporada de incendios forestales en América del Norte ha mostrado un incremento sostenido de eventos de gran magnitud. Según el Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC), en lo que va de 2026 más de 40.000 incendios han afectado el territorio estadounidense, arrasando una superficie superior a los 3,8 millones de acres. El fenómeno, combinado con condiciones meteorológicas adversas, ha propiciado la dispersión de humo a cientos de kilómetros de los focos activos.

¿Cómo afecta la mala calidad del aire a la salud?

El humo de incendios forestales contiene partículas finas PM2.5, que pueden penetrar en las vías respiratorias y el torrente sanguíneo. La EPA advierte que la exposición a estas partículas “puede provocar síntomas respiratorios, agravar enfermedades crónicas y aumentar el riesgo de hospitalización y mortalidad en personas con afecciones pulmonares o cardíacas previas”.

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De acuerdo con el Washington Smoke Blog, “la contaminación por humo no solo representa un riesgo localizado, sino que puede afectar grandes áreas urbanas y rurales a cientos de kilómetros del origen”. El CDC subraya que “los grupos más vulnerables incluyen niños, adultos mayores, embarazadas y personas con asma, EPOC o enfermedades cardiovasculares”.

Estudios recientes indican que la exposición prolongada a partículas PM2.5 derivadas del humo de incendios se asocia a un incremento de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, neumonía y crisis asmáticas. Según la EPA, “la inhalación de estas partículas incrementa la demanda de servicios de emergencia y hospitalización en las zonas afectadas”.

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La EPA y el Servicio Meteorológico Nacional informaron que las partículas finas alcanzaron niveles insalubres en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Michigan, Illinois, Washington y Oregón. (REUTERS/Ken Cedeno)

¿Qué síntomas pueden presentarse y quiénes corren mayor riesgo?

Los síntomas más frecuentes por exposición al humo incluyen:

Tos o dificultad para respirar

Irritación ocular, nasal o faríngea

Opresión torácica

Mareos o fatiga

Palpitaciones o molestias cardíacas

El Departamento de Salud de Maryland recomienda que “las personas con antecedentes respiratorios mantengan la medicación de alivio a mano y consulten a un profesional sanitario ante síntomas graves”. Según la EPA, cuando el Índice de Calidad del Aire (AQI) supera los 150 puntos, el riesgo se extiende a toda la población, no solo a los grupos sensibles.

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¿Por qué el humo de Canadá llega a Estados Unidos y qué estados están más afectados?

La magnitud de los incendios en Canadá y el norte de EE.UU., junto con patrones meteorológicos estivales, permite que el humo viaje cientos de kilómetros gracias a corrientes atmosféricas en altura. Según el NWS y la EPA, el noreste y el medio oeste son las regiones más afectadas en la actualidad.

El portal FireRisk.ai, que recopila datos oficiales, reporta que más de 2.000 zonas de EE.UU. presentan valores de AQI superiores a 100, considerados insalubres para grupos vulnerables, y en muchas áreas los valores superan los 150, lo que implica riesgo para toda la población.

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El New York Times informó que, pese a algunos episodios de lluvia que ayudaron a dispersar el humo en el noreste durante el fin de semana, nuevas plumas han regresado a los Grandes Lagos y el Atlántico medio debido a cambios en los vientos. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones podrían mejorar a mitad de semana, pero el riesgo persiste mientras continúe la actividad de incendios en Canadá y el norte de Estados Unidos.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades para proteger la salud?

Las autoridades federales y estatales han emitido recomendaciones para minimizar la exposición al humo:

Permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas.

Usar aire acondicionado con filtros de alta eficiencia si está disponible.

Evitar actividades intensas al aire libre, especialmente en horarios de mayor concentración de humo.

Consultar el AQI local en tiempo real mediante plataformas como AirNow.gov antes de salir al exterior.

Utilizar mascarillas N95 si es imprescindible salir y los niveles de AQI son elevados.

Mantener la medicación de alivio cerca en caso de antecedentes respiratorios.

El Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania declaró “Code Orange” en varias regiones, recomendando que “los grupos sensibles eviten actividades al aire libre durante los episodios de contaminación”. El Departamento de Medio Ambiente de Maine confirmó que “las concentraciones de partículas han alcanzado niveles insalubres para grupos vulnerables a lo largo del estado”.

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El humo de incendios forestales contiene partículas PM2.5 que pueden penetrar en las vías respiratorias y la sangre, con riesgo de síntomas respiratorios, hospitalización y mortalidad. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué consecuencias sociales y económicas tiene la mala calidad del aire?

El deterioro de la calidad del aire ha obligado a modificar rutinas laborales, educativas y recreativas en millones de hogares. Escuelas, empresas y servicios de transporte han suspendido o adaptado actividades, especialmente aquellas al aire libre. El CDC destaca que “la exposición prolongada al humo puede agravar enfermedades preexistentes y generar un aumento en las consultas de urgencias”. Los sectores agrícola y logístico también se han visto afectados por la baja visibilidad y la contaminación, con interrupciones en cosechas y transporte de mercancías.

Las aseguradoras han advertido sobre posibles incrementos en siniestros relacionados con problemas respiratorios y cardiovasculares. Según estimaciones oficiales, los costos derivados de atención médica, interrupciones laborales y daños agrícolas podrían superar los 600 millones de dólares en la temporada.

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¿Cómo se monitorea la calidad del aire y qué es el AQI?

El Índice de Calidad del Aire (AQI) es una herramienta de la EPA que permite conocer el nivel de contaminación atmosférica en tiempo real. Los valores se interpretan del siguiente modo:

0-50: Bueno

51-100: Moderado

101-150: Insalubre para grupos sensibles

151-200: Insalubre para toda la población

201-300: Muy insalubre

301 o más: Peligroso

El portal AirNow.gov facilita la consulta actualizada del AQI en cada condado, permitiendo a la población tomar decisiones informadas para proteger su salud.

¿Qué se espera para los próximos días y cuál es el impacto a futuro?

Según el Servicio Meteorológico Nacional y la EPA, la llegada de sistemas frontales y lluvias podría mejorar gradualmente la calidad del aire en algunas regiones. Sin embargo, la persistencia de incendios activos en Canadá y el norte de Estados Unidos mantiene el riesgo de nuevos episodios de contaminación. Las autoridades insisten en la importancia de monitorear los canales oficiales y seguir las recomendaciones de salud pública para reducir los riesgos asociados a la exposición al humo.

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La situación actual obliga a millones de personas a adaptar rutinas y extremar precauciones, mientras organismos oficiales continúan con el monitoreo y la actualización de alertas para proteger la salud pública.