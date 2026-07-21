Una jueza de Los Ángeles evalúa si hay pruebas para juzgar al cantante D4vd por el asesinato y desmembramiento de una adolescente

Un juez de Los Ángeles evaluará si hay pruebas suficientes para enviar a juicio a D4vd por el asesinato de Celeste Rivas Hernández (REUTERS)

Una jueza de Los Ángeles comenzará este martes a evaluar si hay pruebas suficientes para enviar a D4vd a juicio por el asesinato y desmembramiento de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años a la que la fiscalía sostiene que el cantante mató después de que ella amenazara con revelar detalles de la relación que mantenían.

La audiencia preliminar, que según Associated Press podría extenderse durante unos cuatro días, será la primera exposición pública de la evidencia reunida contra el músico de 21 años, cuyo nombre legal es David Anthony Burke. No habrá jurado y la jueza Charlaine Olmedo decidirá si la acusación alcanzó a demostrar causa probable para avanzar a un juicio formal.

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La fiscalía sostiene que D4vd mató a Celeste Rivas Hernández el 23 de abril de 2025 después de que ella amenazara con revelar detalles de la relación (Reuters)

El caso combina dos planos: la investigación por homicidio y abuso sexual de una menor, y la trayectoria meteórica de un artista que pasó de grabar canciones en su teléfono a reunir más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify con temas como “Romantic Homicide”. En 2023 publicó dos EP y fue telonero de SZA; en 2025 actuó en Coachella y promocionaba su álbum “Withered” cuando apareció el cuerpo.

Burke se declaró inocente de asesinato, abuso sexual continuo de una menor de edad y mutilación ilegal de restos humanos. Su abogada, Blair Berk, sostuvo que el cantante no es responsable de la muerte de la adolescente.

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La fiscalía sostiene que la mató en abril de 2025 y ocultó el cuerpo durante meses

Según un escrito judicial citado por Associated Press, Burke conoció a Celeste cuando ella tenía 11 años y comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 13 y él 18. Los fiscales afirman que la mató cuando la adolescente amenazó con denunciarlo.

La acusación sostiene que la noche del 23 de abril de 2025 el cantante envió un auto para recogerla en Lake Elsinore, California, a unos 129 km de Los Ángeles. Ambos intercambiaron mensajes hasta que ella llegó a la vivienda alquilada por Burke en Hollywood Hills; después de eso, el teléfono de la joven dejó de emitir señal.

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La acusación afirma que el teléfono de Celeste dejó de emitir señal tras llegar a la casa alquilada por D4vd en Hollywood Hills (Foto AP/Damian Dovarganes)

El documento de la fiscalía describe el móvil con una frase directa: “Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a la casa, el acusado apuñaló a la víctima múltiples veces y permaneció allí mientras se desangraba”.

Los fiscales aseguran que luego desmembró el cuerpo en el garaje con motosierras y piscinas plásticas que había comprado previamente. También dicen contar con registros de esas compras y con rastros de ADN de la adolescente en manchas de sangre halladas allí cuando la Policía ejecutó una orden de registro.

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De acuerdo con la acusación, Burke condujo durante meses con el cuerpo en el maletero delantero de su Tesla. Los restos en descomposición fueron encontrados cerca de cuatro meses después de la muerte, el 8 de septiembre de 2025, en un vehículo registrado a su nombre que había sido remolcado desde Hollywood Hills.

La fiscalía añade que el auto estaba estacionado a la vuelta de su casa y que un video de vigilancia mostrará que él fue la última persona en conducirlo. El medio también señaló que no está del todo claro por qué el arresto llegó siete meses más tarde, aunque los investigadores tuvieron que citar por la fuerza a testigos reacios y el informe final de autopsia, que estableció que la joven fue apuñalada, no se conoció hasta diciembre.

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Los restos de Celeste Rivas Hernández fueron hallados el 8 de septiembre de 2025 en un vehículo Tesla registrado a nombre de Burke (Captura de pantalla/KABC)

La relación entre Burke y la adolescente ya aparecía en registros, fotos y reportes

La reconstrucción publicada por CNN agregó que Celeste fue reportada como desaparecida tres veces a comienzos de 2024. La primera denuncia fue a mediados de febrero, la segunda alrededor del 19 de marzo y la tercera el 5 de abril, según registros del 911 y la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

La cadena informó además que, en enero de 2024, la adolescente apareció junto al cantante en una transmisión en vivo por Twitch. También verificó fotografías en las que se veía a Burke salir de un Tesla negro a pocas cuadras de la casa de la joven en Lake Elsinore.

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Según la investigación del canal, alguien preocupado por su bienestar llegó a escribir a una dirección de correo vinculada al nombre artístico del músico dentro del dominio de su compañía discográfica. El mensaje decía: “Por favor, haz lo correcto y llévala a casa. Sus padres están muy preocupados”.

La publicación también situó a Celeste con vida meses después de las primeras denuncias. En junio de 2024 fue fotografiada entre bastidores durante un concierto con entradas agotadas en The Fonda Theatre de Los Ángeles, y una cámara digital hallada luego en la casa alquilada por el cantante contenía imágenes de ambos tomadas a fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025, según Steve Fischer, un investigador privado contratado por el propietario del inmueble.

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La fiscalía sostiene además que la víspera del crimen, el 22 de abril de 2025, ambos tuvieron una discusión intensa. Los mensajes de texto de esa noche, según CNN, mostraron que la adolescente amenazó con divulgar información perjudicial sobre la relación, algo que, de acuerdo con los fiscales, “acabaría con su carrera y destruiría su vida”.

Los fiscales aseguran que D4vd desmembró el cuerpo en el garaje y que hallaron registros de compras y rastros de ADN en manchas de sangre (Instagram/d4vd/Riverside Sheriff)

La audiencia será sin jurado y con el acusado detenido sin fianza

La jueza Charlaine Olmedo rechazó un pedido de la defensa para que Burke asistiera vestido de traje, como suele permitirse en juicios con jurado. El cantante comparecerá con ropa carcelaria y no se permitirán cámaras en la sala.

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Desde su arresto en abril, el acusado permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel cercana al tribunal. La defensa no expuso públicamente una versión alternativa de los hechos.

Este tipo de audiencias preliminares cumple una función parecida a la de un gran jurado: la fiscalía presenta solo la evidencia que considera necesaria para sostener la causa probable, y los testigos suelen limitarse a policías e investigadores. Para la defensa, el proceso puede servir para detectar fisuras en los testimonios que luego intentará explotar en un eventual juicio.

D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, se declaró inocente de asesinato, abuso sexual continuo de una menor y mutilación ilegal de restos humanos (REUTERS)

Burke había sido arrestado el 16 de abril de 2026 en una casa de Hollywood Hills ubicada a poco más de 1,5 km del depósito donde apareció el cuerpo en su vehículo.

Cuatro días después de la detención, se declaró inocente de un cargo de asesinato que puede derivar en cadena perpetua o en la pena de muerte, aunque desde 2019 rige en California una moratoria a las ejecuciones dispuesta por el gobernador Gavin Newsom.