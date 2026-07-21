El costo de vida en Miami supera al de la ciudad de Nueva York por primera vez

El área metropolitana de Miami superó por primera vez a Nueva York en costo de vida y quedó cerca de 5% por encima en 2024 (Reuters)

El área metropolitana de Miami ya tiene un costo de vida superior al de Nueva York por primera vez desde que existen estas comparaciones: la región formada por Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach quedó cerca de 5% por encima del área metropolitana neoyorquina, un vuelco que erosiona una de las principales ventajas con las que Florida atrajo durante años a jubilados, profesionales y grandes patrimonios.

Según Fox Business, que cita un análisis de Bloomberg basado en datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, el cambio se produjo pese a que Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta. La presión llegó por otra vía: impuestos inmobiliarios más altos, primas de seguro de vivienda en máximos nacionales e inflación persistente en gastos cotidianos.

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Los datos comparativos de precios regionales de 2024 ubican al corredor Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach como la segunda gran área metropolitana más cara del país, solo por detrás de la bahía de San Francisco. En esa medición, Miami obtuvo 114,155 puntos frente a 112,563 de Nueva York, con una base nacional de 100.

El salto no se explica por un único rubro. Desde 2019, los precios al consumidor en el sur de Florida subieron 36%, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, una de las mayores aceleraciones entre los grandes mercados del país, solo por detrás de Tampa en parte de las mediciones citadas por los medios.

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Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach se ubicó como la segunda gran área metropolitana más cara de Estados Unidos, solo detrás de la bahía de San Francisco (Reuters)

Vivienda, impuestos locales y seguro empujaron el alza

La vivienda quedó en el centro del encarecimiento. Datos de S&P Case-Shiller muestran que los precios de las casas en el sur de Florida aumentaron 79% desde la pandemia, mientras que el costo total de habitar en Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach quedó alrededor de 5% por encima del registrado en Nueva York y sus suburbios.

A eso se sumó la carga fiscal local sobre la propiedad. Según Attom, citado por Bloomberg en reportes retomados por Money Wise y otros medios, los impuestos inmobiliarios de la zona crecieron 62% desde 2019, más del doble del promedio nacional.

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El otro factor crítico fue el seguro. La prima media anual para propietarios en Florida alcanzó USD 8.292, la más alta de Estados Unidos y unas cuatro veces el costo promedio de asegurar una vivienda en el estado de Nueva York, de acuerdo con los datos citados por el medio y atribuidos a estimaciones de mercado.

Parte de esa escalada se vincula con el riesgo climático. Money Wise señaló que seis grandes huracanes en la última década, junto con inundaciones en algunas zonas y la retirada de aseguradoras privadas, redujeron la oferta disponible y elevaron los costos para los dueños de viviendas, sobre todo en áreas consideradas de mayor riesgo.

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Los aumentos en precios de vivienda marcan un alza significativa respecto a Nueva York y sus suburbios (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los salarios y el gasto diario no acompañaron la suba

El deterioro del poder de compra no quedó limitado al mercado inmobiliario. Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que el ingreso típico de los hogares del área metropolitana de Miami está aproximadamente USD 1.000 por debajo de la mediana nacional, mientras el costo de tareas cotidianas siguió en ascenso.

Salir a comer ofrece una medida concreta del cambio. La cuenta promedio por persona en restaurantes del sur de Florida llegó a USD 94, un alza interanual de 4%, frente a USD 79 en Nueva York, según los datos citados por Fox Business.

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La situación también alteró la cuenta que hacían muchos recién llegados desde estados con alta presión tributaria. Nicolas Valdes-Fauli, asesor financiero que se mudaba de Manhattan a Miami por trabajo, aseguró en Bloomberg que muchas personas “quedan deslumbradas por la ausencia de impuesto estatal sobre la renta” y calculó que ese ahorro puede quedar “borrado” por costos alternativos.

La publicación The Real Deal añadió que, aunque el precio mediano por pie cuadrado en Miami todavía era unos USD 180 más bajo que en Nueva York según Realtor.com, los barrios más cotizados de la ciudad ya compiten con zonas como el Upper East Side.

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El mismo medio señaló que Miami recibió en los últimos años una ola de compradores multimillonarios, entre ellos Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin y el fundador de Citadel Ken Griffin.

Magnates de diferentes ámbitos como Mark Zuckerberg, Larry Page y Sergey Brin, lideran la llegada de multimillonarios al estado de Florida (1 OAK Studios)

Florida busca alivio fiscal mientras cambia el atractivo del sur del estado

El encarecimiento de Miami abrió además una discusión más amplia sobre el mercado laboral y la viabilidad de Florida como destino de retiro de bajo costo. Money Wise indicó que la tasa de desempleo del estado subió a 4,8% y que el crecimiento del empleo se desaceleró a 0,1% interanual en mayo, por debajo del 0,3% nacional, con retrocesos en reparación automotriz, comercio minorista y bienes raíces.

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Para los jubilados, el problema adopta otra forma. Ese medio sostuvo que un ajuste por costo de vida de 2,8% en el Seguro Social para 2026, equivalente a un promedio de USD 56 más al mes, resulta limitado frente al avance acumulado de 36% en los precios desde 2019.

La diferencia dentro del propio estado empieza a ser decisiva. Según GO Banking Rates, retirarse en Tallahassee puede costar desde USD 43.905 al año, frente a USD 72.363 en Miami. U.S. News & World Report también ubicó a Homosassa Springs, Spring Hill y Palm Coast entre los 10 mejores lugares para jubilarse en 2026.

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Florida busca alivio fiscal con una enmienda impulsada por Ron DeSantis para ampliar la exención por vivienda habitual desde 2027 (Imagn Images)

En paralelo, el gobernador Ron DeSantis y la Legislatura de Florida aprobaron llevar a las elecciones generales de noviembre de 2026 una enmienda constitucional para ampliar la exención por vivienda habitual.

Si a esa propuesta la aprueba al menos el 60% del electorado, los propietarios elegibles podrían obtener hasta USD 250.000 de exención sobre impuestos inmobiliarios no escolares, con aplicación gradual desde el próximo año.