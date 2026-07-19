Final del Mundial 2026: qué es importante saber sobre el humo de los incendios forestales y el clima para el partido

La final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium quedó atravesada por el humo de los incendios forestales en Canadá (REUTERS/Amanda Perobelli)

El ambiente previo en torno a la final del Mundial entre España y Argentina, programada para celebrarse hoy en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, estuvo marcado por un fenómeno climático inesperado: la invasión de humo procedente de los incendios forestales en Canadá.

Mientras miles de aficionados y personalidades, como el presidente Donald Trump y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se preparan para asistir al máximo evento deportivo, la preocupación por la calidad del aire y la influencia del clima se situó en el centro de atención.

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Durante la semana previa a la final, Nueva York y otras zonas del noreste de Estados Unidos se vieron cubiertas por una densa neblina causada por el humo de cientos de incendios activos en Ontario y el norte de Minnesota.

Nueva York registró una calidad del aire no saludable por el humo y el AQI llegó a 157 cerca del estadio antes de la final del Mundial (REUTERS/Brian Snyder)

Según The New York Times, estos incendios no solo afectaron la visibilidad y la vida cotidiana, sino que elevaron el índice de calidad del aire (AQI) a niveles catalogados como “no saludables”, con cifras que llegaron a los 157 cerca del estadio el sábado, una situación inusual para la región.

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La acumulación de humo llegó a situar a Nueva York como la ciudad con peor calidad de aire del mundo en la jornada del viernes, tal como reportaron medios internacionales.

La presencia de este humo se hizo especialmente notoria en los días previos al partido, obligando incluso a la suspensión de la última sesión de entrenamiento de la selección española debido a tormentas y problemas de visibilidad en el área.

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Debido a esto, la federación española trasladó las actividades bajo techo, siguiendo la normativa local para eventos deportivos en caso de tormenta eléctrica, según detalló la RFEF.

“El humo seguirá presente en la zona, pero no sabemos si estará a cinco mil metros o a cinco metros de altura, y eso marca la diferencia para la salud de las personas”, explicó el científico atmosférico Dan Westervelt de la Universidad de Columbia, citado por The New York Times.

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Los meteorólogos descartaron que el humo más denso afectara el partido entre España y Argentina, aunque previeron una leve neblina en Nueva York y Nueva Jersey (Collage)

Pronóstico meteorológico y evolución de la calidad del aire para la gran final

El pronóstico para el domingo, día de la final, marca un cambio significativo tras la tormenta que barrió la región el sábado. Según AccuWeather y expertos consultados por medios como Associated Press y Forbes, se espera que los vientos y las lluvias hayan limpiado en gran medida la atmósfera, dejando condiciones mayormente soleadas, con temperaturas cercanas a los 29 ℃ y una humedad más baja.

El índice de calidad del aire se prevé en torno a 100 en el área de East Rutherford, nivel considerado “moderado” y seguro para la mayoría de la población, aunque con posibles riesgos menores para personas sensibles.

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Los meteorólogos Tyler Roys y Jeff Berardelli coincidieron en que “el humo más denso y peligroso no se espera en Nueva York ni en Nueva Jersey durante el partido”, aunque podría persistir una leve neblina perceptible para algunos asistentes.

El aire será aceptable para la mayoría, aunque se recomienda a quienes tengan condiciones respiratorias que sigan monitoreando los datos locales antes de acudir al estadio. “No será peligroso, va a estar dramáticamente mejor”, afirmó Berardelli.

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El domingo por la mañana, las condiciones son de cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, sin probabilidad de precipitaciones y con una visibilidad óptima, de acuerdo a los últimos reportes de AccuWeather.

El pronóstico para la final en Nueva Jersey anticipó una mejora del clima, con cielo mayormente soleado, 29 grados y un AQI moderado cerca de 100 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Protocolos y medidas de FIFA ante el riesgo de humo y tormentas

Frente a la incertidumbre generada por la situación climática, la FIFA sostuvo reuniones con autoridades locales y la Casa Blanca para discutir posibles escenarios y medidas preventivas, según mencionó Forbes.

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Aunque la organización no confirmó si tenía protocolos específicos para la contaminación por humo, sí aseguró estar “monitoreando de cerca” la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas junto a las autoridades estadounidenses.

El sábado, las tormentas provocaron la evacuación temporal de tribunas y campos de entrenamiento, siguiendo los protocolos de seguridad por rayos y condiciones extremas.

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En cuanto a la polución atmosférica, aunque existen precedentes de suspensión de partidos en la costa oeste de Estados Unidos por mala calidad del aire, en Nueva York y Nueva Jersey las cancelaciones por este motivo son inusuales.

A pesar de los desafíos, FIFA y las autoridades no contemplaron la suspensión ni el aplazamiento del partido, confiando en la mejora de las condiciones para el horario de inicio.

Las tormentas del sábado activaron protocolos de seguridad con evacuaciones temporales de tribunas y campos de entrenamiento en las cercanías del estadio (REUTERS/Amanda Perobelli)

Recomendaciones y advertencias de especialistas

La exposición al humo de incendios forestales conlleva riesgos especialmente para personas con afecciones respiratorias, cardíacas, adultos mayores y niños. Los expertos médicos consultados por The New York Times recomendaron a los asistentes más vulnerables llevar mascarillas, limitar el tiempo al aire libre antes del encuentro y retirarse si experimentan síntomas como dificultad respiratoria o irritación.

Según el profesor de UCLA, Michael Jerrett, los deportistas de élite pueden aspirar de cinco a siete veces más aire que una persona en reposo, lo que incrementa la cantidad de contaminantes inhalados. Sin embargo, los atletas no suelen sufrir daños permanentes por la exposición breve a niveles moderados de polución, aunque su rendimiento podría verse afectado si las condiciones empeoran.

La neumóloga Sharon Chinthrajah de Stanford, enfatizó la importancia de estar alerta ante cualquier síntoma y recordó que la frecuente aparición de estos episodios obliga a replantear los protocolos de seguridad en eventos deportivos al aire libre.

Los expertos recomendaron a los grupos de riesgo revisar el índice de calidad del aire, usar mascarillas e irse del estadio si presentan síntomas respiratorios (REUTERS/Amanda Perobelli)

Entre las recomendaciones oficiales, se incluyó revisar el índice de calidad del aire antes de salir, utilizar mascarillas si se pertenece a un grupo de riesgo, hidratarse adecuadamente y prestar atención a los anuncios de las autoridades durante el evento.