Al menos 10 muertos al colapsar un túnel en construcción en el noreste de India

Al menos una decena de muertos por un derrumbe en un túnel en construcción en el noreste de India

Al menos diez personas han muerto al quedar sepultadas por un derrumbe registrado a causa de un corrimiento de tierra en un túnel que se encontraba en construcción en el distrito de Namchi, en Sikki, un estado situado en el noroeste de India.

Las autoridades del país han señalado este martes que todos ellos son trabajadores que se vieron atrapados después de que el deslave bloqueara la entrada del túnel. Además, las labores de búsqueda y rescate revisten complicaciones debido a la fuga de metano por el alud, según informaciones de la cadena NDTV.

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La situación ha llevado a que varios rescatistas sufran mareos y desmayos durante estos trabajos, que siguen desarrollándose a lo largo de la jornada. De momento otras doce personas han podido ser rescatadas, si bien otras 18 siguen atrapadas.

El incidente tuvo lugar el lunes sobre las 15.00 horas (hora local) y las causas están siendo investigadas. Algunos de los trabajadores han explicado que antes del deslave es escuchó una fuerte explosión en el interior del túnel.

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El incidente ocurrió el lunes en el estado de Sikkim, en el Himalaya, donde se construye un túnel para un proyecto de hidroenergía sobre el río Teesta.

“Calculamos que había unas 25-27 personas atrapadas”, declaró a la AFP Rajiv Roka, director de la Autoridad de Gestión de Desastres de Sikkim.

El colapso habría sido provocado por una explosión, cuya causa no ha sido determinada.

Además, la región ha enfrentado lluvias torrenciales los últimos días.

Roka señaló que las autoridades “no están seguras de qué causó la explosión porque ocurrió en lo profundo del túnel”, y que “probablemente fue natural”.

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Una fuga de gas metano tóxico que emana desde formaciones rocosas subterráneas complicaba las tareas de rescate, y solo socorristas con tanques de oxígeno podían ingresar, señalaron las autoridades.

“Hay operaciones agresivas de rescate en marcha, pero el problema es que hay mucho gas presente allí”, explicó Roka.

Agregó que un equipo entrenado en rescates en minas se traslada al sitio para ayudar a los socorristas locales.

Los accidentes en grandes sitios de construcción de infraestructura son comunes en India, pero ambientalistas señalan que el exceso de proyectos de desarrollo ha provocado más desastres en las zonas frágiles del Himalaya.

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Una vista del Himalaya . (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que se difundían las noticias del accidente, seis funcionarios de la Corporación Nacional de Energía Hidroeléctrica (NHPC, por sus siglas en inglés), de propiedad estatal y encargada de construir el proyecto, ingresaron al túnel para ayudar en las labores de rescate, pero también quedaron atrapados, indicaron las autoridades.

“Hemos recuperado 10 cuerpos hasta ahora y se teme que otras 17 personas estén atrapadas”, dijo a los reporteros el jefe de la policía local, Sonam Dolma.

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Los equipos de rescate, incluida la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF, por sus siglas en inglés), han tenido dificultades para llegar a las personas atrapadas debido a las condiciones peligrosas dentro del túnel, donde se han acumulado gases tóxicos.

“Encontramos gases tóxicos como metano, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno dentro del túnel”, indicó a la prensa en el lugar el funcionario de la NDRF Nitin Kumar. Dijo que los rescatistas utilizaban equipos de respiración especializados para buscar sobrevivientes en medio de condiciones de aire peligrosas.

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Los accidentes de construcción no son poco comunes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con una geología frágil, fallas en la construcción, clima extremo y estándares de seguridad.

En la región del Himalaya, las montañas frágiles, la actividad sísmica y las condiciones subterráneas impredecibles hacen que los proyectos de túneles sean especialmente riesgosos. En 2023, se derrumbó una sección de un túnel en el estado norteño de Uttarakhand, atrapando a 41 trabajadores durante 17 días antes de que fueran rescatados.

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Expertos señalan que la cuenca del río Teesta, donde se construye el proyecto hidroeléctrico, se encuentra en una región sísmicamente activa, marcada por formaciones rocosas jóvenes y frágiles, llenas de fracturas y bolsas subterráneas que pueden atrapar gases antiguos.

El doctor Devesh Walia, profesor de geología en la Universidad North-Eastern Hill, en el vecino estado de Meghalaya, afirmó que la zona contiene formaciones rocosas relativamente jóvenes, algunas asociadas con estratos que contienen carbón.

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“Es muy posible que el metano, junto con otros gases, se haya acumulado bajo tierra y haya podido desencadenar una explosión”, dijo.

(Con información de AFP y Europa Press)