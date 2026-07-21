Quién es el hombre detenido tras detonar un artefacto incendiario frente a los tribunales de inmigración de Manhattan

El ataque en Federal Plaza provocó un incendio, el uso de fuegos artificiales y disparos con una carabina de aire comprimido, con tres heridos leves (Robert Sullivan vía AP)

Andrew Arrabaca llegó al Bajo Manhattan en las primeras horas del lunes después de pasar la noche en la calle. Había viajado en metro desde Harlem hasta Penn Station y, cerca de las cinco de la mañana, se dirigió hacia el edificio de 26 Federal Plaza, un complejo donde funcionan dependencias de ICE y el FBI.

Horas más tarde, el veterano del Ejército de 43 años fue detenido frente al edificio de oficinas federales después de provocar un incendio, encender fuegos artificiales y apuntar a transeúntes con una carabina de aire comprimido. Durante el operativo, un inmigrante que había acudido a una audiencia y dos agentes sufrieron heridas leves.

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Arrabaca, residente de Poughkeepsie, Nueva York, sirvió en el Ejército entre 2001 y 2005 como mecánico de sistemas de misiles, según informó The New York Times. El FBI indicó que tenía antecedentes penales. Las autoridades todavía no determinaron el motivo del ataque, aunque señalaron que durante los interrogatorios hizo comentarios despectivos sobre ICE y afirmó que planeaba herir a más personas.

Según la policía, el hombre detenido provocó un incendio y lanzó fuegos artificiales contra un edificio, donde funciona una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

En un carrito de Arrabaca las autoridades hallaron dos hachas, un martillo, un machete y tres cuchillos. También encontraron un manifiesto, dos rifles de aire comprimido y lo que parecía ser gasolina. El carro llevaba un cartel con el lema “Fuera de nuestras calles”.

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Cómo ocurrió el ataque frente al edificio federal

Los vecinos que viven frente al edificio escucharon la explosión y se asomaron a las ventanas. Una de las residentes comenzó a grabar cuando vio al hombre acercarse al edificio con un arma.

Las imágenes, compartidas con The New York Times, muestran al sospechoso, vestido con pantalones holgados, una camiseta estampada y un casco, mientras saca de un carrito un balde naranja con líquido. Luego se acercó a la entrada del edificio, vertió el contenido sobre los escalones y lo prendió fuego.

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Las llamas comenzaron a crecer y una columna de humo oscuro se elevó desde la entrada. El hombre volvió al carrito, tomó un objeto rectangular y regresó hacia el fuego. Se detuvo a varios metros y arrojó el objeto a las llamas.

Cuando intentó volver al carrito, un agente se abalanzó sobre él. El sospechoso y el agente cayeron al suelo. Poco después llegaron refuerzos y los agentes inmovilizaron al hombre.

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Según fuentes policiales, el sospechoso llevó hasta la entrada de Federal Plaza un carrito con fuegos artificiales y líquido inflamable (Captura NBC News)

Un vecino que vive frente al edificio federal dijo a The New York Times que vio al hombre disparar perdigones cerca de la entrada para empleados. John Jang, dueño de una tienda cercana, también vio a varias personas que esperaban para entrar a su comercio salir corriendo. “Todos estaban confundidos. La gente corría, la gente se dispersaba”, relató.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que el primer llamado al 911 llegó alrededor de las 8:30 de la mañana y alertó sobre un hombre armado dentro del edificio. Poco después se recibieron otras dos denuncias: una por una explosión y otra por un hombre que lanzaba fuegos artificiales.

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Agentes de la Quinta Comisaría llegaron dos minutos más tarde, pero el sospechoso ya había sido detenido.

En sus redes sociales, el Director del FBI, Kash Patel, informó sobre la detonación de un artefacto incendiario con dos heridos leves en Federal Plaza (X @FBIDirectorKash)

Según The New York Times, tras el incidente se canceló una ceremonia de naturalización que estaba prevista y varias agencias del edificio cerraron antes de lo habitual. El alcalde Zohran Mamdani calificó el hecho de “profundamente inquietante”.

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Qué investigan las autoridades sobre el móvil

James Barnacle, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Nueva York, dijo que “el señor Arrabaca llegó con malas intenciones”. El funcionario añadió que, durante una entrevista con los investigadores, dijo que “su objetivo era el edificio y que no le importaba herir a las personas que entraban y salían, ya fueran empleados federales o civiles”.

Las autoridades localizaron en Harlem una Toyota RAV4 que pertenece a Arrabaca y solicitaron una orden judicial para registrar el vehículo, según informó el FBI. El SUV estaba estacionado cerca de la intersección de West 124th Street y Broadway, a poca distancia de un centro de salud comunitario cuya dirección figuraba en el registro electoral del detenido.

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El edificio de Federal Plaza alberga tribunales federales de inmigración y la oficina local del ICE. El lugar es escenario de arrestos de solicitantes de asilo e inmigrantes, que luego permanecen retenidos en celdas ubicadas en el décimo piso, según The New York Times.

La investigación del FBI apunta a que el objetivo era el inmueble y a que el riesgo alcanzó también a quienes entraban y salían de . Esa evaluación sitúa tanto a empleados federales como a civiles entre las personas que, según las autoridades, quedaron expuestas al ataque.

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