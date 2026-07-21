Un adolescente encontró una histórica chaqueta de Wilt Chamberlainen y la subastó en casi USD 90.000

Una chaqueta de los Lakers usada por Wilt Chamberlain en las Finales de la NBA de 1972 se vendió por USD 89.600 en una subasta (Instagram/quinn.c.brown)

Una chaqueta de calentamiento de Los Angeles Lakers utilizada por Wilt Chamberlain en las Finales NBA de 1972, protagonizó una insólita historia en Oregón. Debido a que un adolescente la compró por USD 3,07 en una tienda de segunda mano y luego de verificar su originalidad, fue vendida este lunes por USD 89.600 en una subasta.

El hallazgo de la prenda que vistió el pívot durante la serie definitoria contra New York Knicks, no solo transformó la suerte del joven Quinn Brown, sino que también puso de relieve el valor que rodean a las reliquias del baloncesto estadounidense. “Ni siquiera pensaba que fuera posible encontrar algo así. Tuve muchísima suerte”, declaró en diálogo con Associated Press.

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Cómo accedió a la chaqueta de Wilt Chamberlain

A comienzos de año, Brown, quien se dedica a la reventa de ropa usada, recorría los montones de prendas de un local de Goodwill cerca de Portland. Observó cómo otro cliente arrojaba de vuelta al montón una chaqueta amarilla y violeta de Los Angeles Lakers con el nombre “Chamberlain” en la espalda.

Por poco más de USD 3, el adolescente decidió llevársela, sin imaginar el potencial detrás de ese artículo. Según narraron coberturas como las de Associated Press, él ya tenía experiencia detectando piezas valiosas, pero jamás había encontrado algo comparable.

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El adolescente compró la chaqueta de Wilt Chamberlain por USD 3,07 en una tienda Goodwill de Oregón (KGW News)

Proceso de autenticación y venta de la camiseta en Sotheby’s

Al llegar a casa, Brown investigó en internet si la chaqueta podía ser auténtica. Comparó fotografías encontradas en Google con la prenda que tenía en sus manos, revisando detalles de costuras y el bordado del logo de los Lakers.

Además, cotejó las medidas del saco con las de otras prendas que había utilizado Wilt Chamberlain, una figura de 2,2 metros de estatura. Tras asegurarse, publicó las imágenes en redes sociales, lo que atrajo la atención de Sotheby’s.

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Quinn Brown identificó la posible autenticidad de la chaqueta de los Lakers al comparar fotos, costuras y medidas en internet (KGW News)

La casa de subastas se ocupó del traslado de la chaqueta y realizó su propia verificación mediante análisis fotográficos, confirmando que la prenda fue utilizada por Chamberlain durante las finales de la NBA en 1972. Finalmente, se subastó por USD 89.600, tras recibir 48 ofertas, aunque la estimación inicial llegaba a USD 250.000.

Sotheby’s llevó a cabo su propia verificación fotográfica y en su página web, afirmó: “La comparación fotográfica de una prenda usada en un partido con una serie concreta de las Finales, en el caso de un jugador de esta época, es realmente excepcional”.

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Sotheby’s verificó con análisis fotográficos que la prenda fue utilizada por Wilt Chamberlain en la serie final ante los New York Knicks (KGW News)

Características y relevancia histórica del saco

La chaqueta, de manga corta y color amarillo, está considerada un objeto de colección extraordinario. El proceso de autenticación se apoyó en detalles como el desgaste, pliegues del tejido y costuras, así como en elementos únicos visibles en fotografías históricas de Chamberlain, incluyendo los botones tipo Scovill y la cinta atlética en las manos del jugador durante la final ante los New York Knicks.

De acuerdo con Sotheby’s, emparejar una prenda utilizada en juego con una serie final de la NBA de esa época es un caso excepcional y sitúa a la pieza en un grupo muy exclusivo de reliquias deportivas. La rareza de estos objetos, especialmente de las temporadas finales de un jugador, incrementa su valor y significado para coleccionistas y fanáticos.

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Quién fue Wilt Chamberlain y cuál es su legado en la NBA

Wilt Chamberlain es una de las figuras más imponentes en la historia del baloncesto profesional estadounidense. Activo entre 1959 y 1973, obtuvo dos campeonatos: uno con los Philadelphia 76ers en 1967 y otro con los Los Angeles Lakers en 1972, año en el que fue elegido Jugador Más Valioso de las Finales.

Sumado a esto, ostenta el récord insuperado de 100 puntos en un solo partido durante 1962. Es así que, su tamaño y dominio en la cancha establecieron estándares que aún perduran.

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La importancia de Chamberlain como icono de la NBA se refleja en el valor de objetos vinculados a su carrera; en 2023, una camiseta que usó en esas mismas finales fue subastada por USD 4,9 millones, convirtiéndose en una de las más costosas en la historia de la liga.

Wilt Chamberlain ganó dos títulos de la NBA y todavía posee el récord absoluto de más puntos anotados (100) en un solo partido (AP Foto/Paul Vathis, archivo)

Experiencia previa de Quinn Brown en la reventa y ventas anteriores

La experiencia de Quinn Brown en la reventa de ropa usada comenzó tres años antes de este hallazgo. Durante ese tiempo, su venta más significativa había sido una camiseta de Sub Pop Records, la discográfica que firmó a Nirvana, por USD 250.

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El salto experimentado al descubrir la chaqueta de Chamberlain resultó inesperado incluso para Brown, quien manifestó haberse sentido afortunado y sorprendido por la magnitud del hallazgo.

La subasta de Sotheby’s recibió 48 ofertas por la chaqueta de los Lakers, aunque la estimación inicial llegaba a USD 250.000 (Instagram/quinn.c.brown)

Su caso ilustró las posibilidades, aunque remotas, que existen en el mundo de la reventa de ropa vintage y la importancia de la investigación minuciosa para autenticar piezas de valor histórico.

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