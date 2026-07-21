Descarga ya este juego gratis para tu Nintendo Switch: US Conflict - Tank Battles

US Conflict - Tank Battles ya está disponible gratis en la Nintendo eShop, un juego de estrategia en tiempo real situado en la Segunda Guerra Mundial. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Nintendo Switch tiene disponible el videojuego US Conflict - Tank Battles, un título de estrategia en tiempo real ambientado en la Segunda Guerra Mundial que puede descargarse de forma gratuita desde la Nintendo eShop.

Desarrollado por Yonko Electric Construction, propone al jugador construir bases, posicionar defensas y comandar ejércitos de tanques en enfrentamientos multijugador y misiones de campaña.

La versión gratuita incluye una campaña completa; las dos restantes se desbloquean mediante compra adicional dentro de la aplicación.

La eShop de Nintendo presenta el videojuego "US Conflict - Tank Battles" con descarga gratuita para Nintendo Switch. (Nintendo)

Cómo descargarlo en Nintendo Switch

El proceso de descarga se realiza directamente desde la Nintendo eShop. El usuario debe ingresar a la tienda digital desde su consola, buscar US Conflict - Tank Battles o acceder a la ficha oficial del juego en Nintendo.com, y seleccionar la opción de descarga gratuita.

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La consola debe estar actualizada a la versión más reciente, conectada a internet y con la opción ‘Descarga automática de programas’ activada. El juego ocupa 1,8 GB de espacio de almacenamiento.

Para completar la descarga se requiere una cuenta Nintendo activa y haber aceptado los términos del contrato de usuario.

El videojuego de estrategia en tiempo real US Conflict integra enfrentamientos con tanques militares. (Nintendo)

El modo multijugador exige un mando compatible por jugador y conexión estable a internet. El juego no es compatible con la función de guardado rápido en la nube de Nintendo Switch Online.

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De qué trata US Conflict - Tank Battles

US Conflict - Tank Battles es un juego de estrategia en tiempo real (RTS) con temática bélica de la Segunda Guerra Mundial.

El jugador elige entre nueve naciones jugables —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, Japón, Alemania, Hungría, Rumanía y Checoslovaquia— y comanda unidades de infantería y vehículos a lo largo de tres campañas con 28 misiones en total.

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Cada nación cuenta con 20 tipos de unidades mejorables, con un total de 200 mejoras disponibles que abarcan tanques, camiones, vehículos de comando y armamento estacionario. Entre las unidades especiales figuran el Maus, el IS-2, el Churchill, el T29, la Katyusha, el Gepard y el Sturmtiger.

El juego incorpora tácticas defensivas como campos minados y torretas fijas, ataques aéreos especiales, potenciadores temporales y una inteligencia artificial adaptativa que ajusta la dificultad al nivel del jugador.

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El juego gratuito tiene combates con tanques, camiones y explosiones en escenarios invernales. (Nintendo)

Los escenarios incluyen terrenos elevados que habilitan múltiples aproximaciones estratégicas.

El multijugador es ilimitado en modalidades jugador contra jugador (JcJ) y jugador contra entorno (JcE).

El título tiene clasificación PEGI 7 por violencia leve e incluye compras dentro de la aplicación. Está disponible en doce idiomas, entre ellos español, y es compatible con los modos portátil, sobremesa y televisor de Nintendo Switch.

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Cuáles son las principales características principales de Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 llegó al mercado el 5 de junio de 2025 con mejoras respecto a su predecesora. La consola híbrida mantiene los tres modos de juego, portátil, semiportátil y televisor, pero los eleva con hardware más potente.

La pantalla LCD táctil mide 7,9 pulgadas y soporta resolución Full HD. REUTERS/Issei Kato

La pantalla LCD táctil de 7,9 pulgadas admite resolución Full HD, compatibilidad con HDR y una tasa de refresco de hasta 120 fotogramas por segundo en títulos compatibles. Conectada a la base y a un televisor compatible, la consola alcanza salida en resolución 4K.

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El almacenamiento interno asciende a 256 GB, expandible mediante tarjetas microSD Express.

Los nuevos mandos Joy-Con 2 incorporan conexión magnética y un sensor óptico lateral que permite usarlos como ratón en títulos compatibles. La consola integra micrófono con reducción de ruido y estrena GameChat, una función que habilita chat de voz, videollamadas mediante cámara USB-C y uso compartido de pantalla entre jugadores en línea.

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El procesador es una unidad personalizada de Nvidia, con 12 GB de RAM. La batería es de 5.220 mAh. La consola pesa 535 gramos y mantiene retrocompatibilidad con gran parte del catálogo físico y digital de Nintendo Switch original.