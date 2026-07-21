Sharon Stone revela romance con un hombre de 38 años cuando tenía 19: “Él se habría casado conmigo”

Sharon Stone reveló que a los 19 años tuvo una relación con un diseñador de 38 y que el vínculo intermitente se extendió durante 30 años (REUTERS/Manon Cruz)

Sharon Stone reveló en una entrevista que, durante su juventud, mantuvo una relación con un hombre mucho mayor, con quien recorrió el mundo y sostuvo un vínculo intermitente durante tres décadas.

La actriz lo contó al recordar su regreso a las pasarelas de París en junio pasado, el primero en 33 años.

“Cuando tenía 19 años, tenía un novio de 38 que era diseñador, un diseñador de sedas, y conocí a todos los diseñadores gracias a él”, declaró a Variety. “Viajamos por todo el mundo juntos. Salimos de forma intermitente durante 30 años. Seguimos siendo mejores amigos”.

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La revista le preguntó si alguna vez consideraron casarse. “Él se habría casado conmigo, pero yo no quería vivir en Europa”, respondió.

En la entrevista, afirmó que no se casó con su expareja porque no quería vivir en Europa y sostuvo que siempre supo que sería actriz (StudioCanal/Shutterstock)

Y agregó: “Sabía que iba a ser actriz. Sabía cuál era mi destino. Sabía de verdad, desde pequeña, que esto era lo que me iba a pasar. No era solo la actuación. Sabía que iba a ser superfamosa y que tenía muchas cosas que debía hacer. Lo sabía”.

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El recuerdo llegó a propósito de su participación como modelo de cierre en el desfile de menswear de Vetements en París. Sobre el diseñador Guram Gvasalia, dijo al medio que “es muy inteligente, y hace algo que para mí es bastante punk. Y yo estuve presente en el punk, así que me identifico mucho con eso”.

La entrevista tuvo lugar en la residencia de Stone en Beverly Hills, donde la actriz recibió al equipo de Variety junto a jóvenes de Social Network Studios, empresa de gestión de redes sociales fundada por su hijo mayor, Roan Stone, quien también administra la presencia digital de su madre.

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“Tenía cuatro o cinco millones de seguidores en Instagram, pero no mucho engagement. Ahora tengo millones en engagement“, señaló.

La entrevista con Variety retomó el regreso de Stone a las pasarelas de París, el primero en 33 años, durante un desfile de Vetements (REUTERS/Mario Anzuoni)

En cuanto a su carrera actoral, Variety recoge que en el último año Stone tuvo apariciones en Euphoria, la comedia de acción Nobody 2 y el drama independiente In Memoriam.

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La estrella de cine también tiene planes en Broadway: intentó sin éxito hacerse con los derechos de una versión teatral de All About Eve para interpretar a Margo Channing, el papel que Bette Davis llevó a la pantalla en 1950. “Podría hacer una buena Margo Channing. Con los ojos cerrados”, dijo ante el medio.

Entre sus otros proyectos figura una versión de Mame ambientada en la era punk, con música de Debbie Harry y la participación de Billy Idol, y una adaptación con reparto femenino de La Cage aux Folles, el musical ganador del Tony sobre una pareja gay que regenta un club de drag.

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En el último año, Sharon Stone participó en "Euphoria", "Nobody 2" e "In Memoriam", y además impulsó proyectos teatrales como "All About Eve", "Mame" y "La Cage aux Folles" (REUTERS/Mario Anzuoni)

El duro camino de Sharon Stone para dejar la marihuana y los fármacos

El proceso de desintoxicación que Sharon Stone atravesó en el último año fue, según sus propias palabras, físicamente devastador.

La actriz de 67 años había sufrido un ictus casi fatal en 2001, tras el cual le prescribieron varios fármacos. A lo largo de los años fue abandonando la mayoría, pero uno persistió hasta septiembre pasado.

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“Me bajé de uno de mis medicamentos para el ictus en septiembre pasado, y me dijeron que no podía hacerlo”, declaró Stone a Variety. “Me dijeron: ‘No puedes dejarlo. Nunca podrás dejarlo’. Y yo: ‘Me lo estoy dejando’. Fue como dejar la maldita heroína. Estuve enferma como un perro durante cuatro meses y medio”.

Una vez superada esa etapa, Stone decidió también poner fin al consumo de cannabis, algo que tampoco resultó sencillo.

“Ya no es como antes, cuando éramos niños. Me puse bastante mal durante un mes”, explicó al medio.

Sharon Stone contó que dejó un fármaco recetado tras su ictus de 2001 y también abandonó la marihuana en un proceso de desintoxicación que definió como devastador (REUTERS/Matteo Minnella)

Su neurólogo le advirtió que la situación era más grave de lo que muchos creen: “Sharon, he tenido gente muriendo en urgencias por marihuana”, le dijo el médico.

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“Quería recuperar mi vida. Quería una vida libre de drogas”, afirmó Stone.

La actriz precisó que este período representó para ella una etapa de reconquista personal: “Este ha sido un período en el que, durante este último año, he recuperado realmente mi vida”.

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