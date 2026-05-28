Estados Unidos

Walmart retiró un popular condimento de algunas sucursales por riesgo de Salmonella

La decisión de retirar el producto de Blackstone se produjo tras detectarse que uno de los ingredientes principales podría estar contaminado, lo que llevó a la empresa a alertar a quienes hayan adquirido el alimento

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El retiro de productos afecta exclusivamente a envases vendidos en Walmart y en la web de Blackstone Products a nivel nacional (REUTERS/Siddharth Cavale)
El retiro de productos afecta exclusivamente a envases vendidos en Walmart y en la web de Blackstone Products a nivel nacional (REUTERS/Siddharth Cavale)

La empresa Blackstone retiró del mercado en Estados Unidos varios lotes de su condimento Parmesan Ranch por un posible riesgo de Salmonella, después de que un proveedor vinculado a su cadena de producción retirara leche en polvo seca que se usó en ese producto, según el anuncio de la empresa publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

La medida fue anunciada el 15 de mayo de 2026 y, hasta ahora, no se informaron enfermedades asociadas al consumo del producto, de acuerdo con la FDA. Los envases alcanzados se vendieron en todo el país exclusivamente en tiendas Walmart y en el sitio web de Blackstone Products, de acuerdo con la misma notificación.

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El retiro afecta solo a los paquetes de 7,3 onzas de Blackstone Parmesan Ranch identificados como producto número 4106. Los lotes alcanzados son 2025-43282, con fecha de consumo preferente 07/02/2027; 2025-46172, con fecha 08/05/2027; y 2026-54751, con fecha 08/12/2027, detalló el aviso difundido por la FDA.

La empresa con sede en Providence, Utah, explicó que actuó a partir de un retiro previo de California Dairies, Inc. sobre leche en polvo seca por posible contaminación con Salmonella. “El ingrediente de leche en polvo afectado fue suministrado a un fabricante tercero y utilizado en el producto de condimento”, sostuvo Blackstone Products en el comunicado publicado por la FDA.

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Primer plano de la etiqueta de Blackstone Parmesan Ranch Seasoning, mostrando el nombre del producto, información nutricional y sugerencias de uso sobre un fondo de pollo, patatas y zanahorias cocidas
Blackstone retiró de Estados Unidos varios lotes de su condimento Parmesan Ranch por posible riesgo de Salmonella (FDA)

Retiro originado por una leche en polvo usada por otro fabricante

De acuerdo con Today, California Dairies había retirado esa leche en polvo en abril, lo que activó después la decisión de Blackstone de retirar su condimento por haber utilizado ese insumo.

El mismo ingrediente también fue usado en otros productos de distintas empresas, entre ellos pochoclos vendidos por Williams Sonoma y mezclas para bebidas comercializadas por Ghirardelli, según Today.

También se difundió que el mismo retiro de leche en polvo también alcanzó bebidas especiales fabricadas por SKS Copack, así como mezclas para postres y bebidas de marcas de Angel Specialty Products, Royal Gold, Boba Time, Fanale y Denda. Ese medio también señaló que hubo retiros vinculados en crutones de Sugar Foods LLC vendidos en tiendas Kroger de 17 estados y en varias pizzas congeladas comercializadas por Aldi y Walmart.

Blackstone indicó que los consumidores que tengan alguno de los productos afectados no deben consumirlo y deben desecharlo de inmediato, según la FDA. La empresa agregó que los compradores pueden comunicarse al 1-888-879-4610 para recibir un producto de reemplazo o hacer consultas, de lunes a viernes entre las 08:00 y las 17:00 horas del Este.

Vista superior de un envase transparente de condimento en polvo con fecha de caducidad "BB: 08/05/2027" y código de lote "2025-46172 05:35" visibles
El origen del retiro se encuentra en una leche en polvo seca contaminada con Salmonella, suministrada por California Dairies, Inc (FDA)

La Salmonella puede causar infecciones graves en niños pequeños y adultos mayores

La FDA advirtió que la Salmonella puede causar infecciones graves y, en algunos casos, mortales en niños pequeños, personas mayores frágiles y personas con sistemas inmunes debilitados. En personas sanas, la infección suele provocar fiebre, diarrea, que puede ser sanguinolenta, náuseas, vómitos y dolor abdominal, según el organismo sanitario.

En situaciones poco frecuentes, agregó la FDA, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y producir cuadros más severos, como infecciones arteriales, incluida la formación de aneurismas infectados, endocarditis y artritis. Otras fuentes añadieron que, también con base en información de la FDA, los síntomas pueden aparecer entre 12 y 72 horas después de ingerir alimentos contaminados y durar de cuatro a siete días.

Según Today, la Mayo Clinic define la salmonella como una bacteria que puede infectar el tracto intestinal y causar enfermedades transmitidas por alimentos, generalmente por el consumo de comidas o bebidas contaminadas.

Ese medio señaló que los grupos con mayor riesgo de desarrollar cuadros más graves incluyen a niños menores de cinco años, adultos mayores a 65 años y personas con enfermedades de base o con el sistema inmunitario debilitado.

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