Retiran del mercado una popular marca de alimentos para perros por riesgo de bacteria potencialmente mortal

Raaw Energy retira todos sus alimentos para perros fabricados entre julio de 2025 y marzo de 2026 por presencia de Listeria monocytogenes, alerta la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante estadounidense Raaw Energy anunció la retirada de todos sus productos de alimento para perros fabricados entre el 17 de julio y el 23 de diciembre de 2025, junto con un lote adicional del 31 de marzo de 2026, tras la detección de Listeria monocytogenes en muestras analizadas por autoridades estatales y federales. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó oficialmente la alerta el 22 de mayo de 2026, tras confirmar riesgos sanitarios que afectan a consumidores en nueve estados del país.

De acuerdo con la FDA, la decisión de retirar los productos se tomó después de que los departamentos de agricultura de Nueva Jersey y Connecticut detectaron resultados positivos de listeria en muestras de alimentos Raaw Energy. El organismo subrayó que no todos los lotes fueron sometidos a prueba, por lo que recomendó tratar todos los productos incluidos en el aviso como potencialmente contaminados y deshacerse de ellos de manera segura.

PUBLICIDAD

El aviso sanitario amplía una alerta previa emitida en enero de 2026 y responde a nuevas denuncias de enfermedades en mascotas asociadas a la ingesta de alimentos contaminados. El retiro se suma a una serie de advertencias recientes sobre brotes de listeria y otras bacterias en productos cárnicos para animales distribuidos en Estados Unidos.

¿Cuáles son los alimentos para perros de Raaw Energy retirados del mercado según la FDA?

La FDA informó que el retiro abarca todas las variedades de Raaw Energy producidas entre el 17 de julio y el 23 de diciembre de 2025, además del lote “Beef and Turkey Medley” con fecha 31 de marzo de 2026. Los productos fueron distribuidos en Connecticut, Delaware, Massachusetts, Maryland, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Virginia.

PUBLICIDAD

Las presentaciones incluyen tubos plásticos transparentes de 2 o 5 libras (0,9 o 2,3 kilogramos), sellados con clips metálicos y empaquetados en cajas de cartón con etiquetas blancas adhesivas. Estas etiquetas informan sobre sabor, ingredientes y fecha de caducidad, datos que los consumidores deben revisar para identificar los lotes afectados, según detalla la FDA. La lista completa de códigos de lote afectados puede consultarse en el sitio oficial de la FDA, que recomienda desechar cualquier producto adquirido en ese periodo, incluso si la etiqueta está incompleta o ilegible.

La FDA confirma que la contaminación por listeria afecta productos distribuidos en nueve estados del noreste de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la Listeria monocytogenes y cuáles son los riesgos según la FDA?

La Listeria monocytogenes es una bacteria patógena capaz de causar infecciones graves en animales y personas, según la FDA. En mascotas, los síntomas incluyen vómitos, diarrea, fiebre, anorexia y letargo; en casos graves puede provocar meningitis, abortos y fallecimientos. En humanos, la listeriosis es potencialmente mortal para poblaciones vulnerables, como ancianos, embarazadas, niños pequeños y personas inmunodeprimidas.

PUBLICIDAD

La FDA advirtió que los perros infectados pueden ser portadores asintomáticos, excretando la bacteria en heces y saliva, con riesgo de transmisión a otras mascotas y personas. El comunicado oficial de la agencia federal señala: “Por su seguridad, trate estos productos como potencialmente contaminados. Le pedimos que los deseche de forma segura para que no puedan ser accedidos por personas ni animales”.

¿Cómo se detectó la contaminación y qué pruebas se realizaron?

Según la FDA, los departamentos de agricultura de Nueva Jersey y Connecticut recolectaron y analizaron ocho muestras de alimentos Raaw Energy, todas ellas fabricadas entre julio y diciembre de 2025. Las pruebas confirmaron la presencia de Listeria monocytogenes, así como de otras bacterias patógenas como salmonella y campylobacter en algunos lotes.

PUBLICIDAD

La alerta oficial precisa: “No se analizaron todos los alimentos fabricados en ese periodo, por lo que se recomienda tratar todos los productos incluidos en el aviso como potencialmente contaminados”. La decisión de retiro se tomó por precaución, ya que no es posible descartar riesgos sanitarios en lotes no analizados.

Los alimentos para perros Raaw Energy se presentan en tubos plásticos de 2 y 5 libras, con etiquetas blancas y fechas de caducidad clave para identificar lotes afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se distribuyeron los productos y cuál es el alcance geográfico del retiro?

La FDA confirmó que el retiro afecta a consumidores de nueve estados del noreste de Estados Unidos: Connecticut, Delaware, Massachusetts, Maryland, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Virginia. La distribución se realizó tanto a través de la tienda en línea de la empresa como por puntos de recogida presenciales, según los datos oficiales. No hay constancia de que los productos afectados hayan sido vendidos en otros estados fuera de los mencionados, de acuerdo con la última actualización publicada por la agencia federal.

PUBLICIDAD

¿Qué deben hacer los consumidores y distribuidores ante la alerta?

Ante el retiro de productos, la FDA recomienda a los consumidores no utilizar, vender, donar ni consumir alimentos para perros de la marca Raaw Energy incluidos en el aviso. Es indispensable desecharlos en contenedores cerrados, fuera del alcance de personas, mascotas y fauna silvestre. Se aconseja limpiar y desinfectar todos los recipientes, utensilios, juguetes y superficies que hayan estado en contacto con los alimentos retirados, así como lavar bien las manos tras manipularlos.

Si se detectan síntomas de enfermedad en mascotas o personas expuestas, se debe consultar a un veterinario o médico, detallando el antecedente de consumo o manipulación de alimentos Raaw Energy. El aviso oficial subraya la importancia de no donar estos productos a refugios u organizaciones, para prevenir nuevos casos de listeriosis y otras infecciones.

PUBLICIDAD

¿Qué acciones tomó la empresa Raaw Energy y qué seguimiento realiza la FDA?

Raaw Energy comunicó la suspensión temporal de toda su producción de alimento para perros desde el 21 de mayo de 2026, según el comunicado recogido por la FDA. La empresa señaló que la pausa permitirá “evaluar cuidadosamente los problemas actuales, abordarlos adecuadamente y tomar las medidas correctivas pertinentes”. Entre las acciones previstas figuran el refuerzo de la limpieza de instalaciones y la revisión de procesos sanitarios.

La FDA continuará el monitoreo de la situación y la recepción de denuncias sobre nuevas enfermedades relacionadas, además de supervisar el cumplimiento efectivo del retiro. La agencia mantiene un canal de consulta abierto en su sitio web, donde los consumidores pueden acceder a la lista actualizada de productos y a las recomendaciones sanitarias vigentes.

PUBLICIDAD

Las autoridades estatales recolectaron ocho muestras positivas a listeria y otras bacterias, recomendando desechar todos los productos potencialmente contaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la listeria en alimentos para perros representa un riesgo para humanos?

La FDA advierte que la listeria puede transmitirse de mascotas a humanos por contacto directo con heces, saliva o superficies contaminadas. El riesgo es especialmente alto para personas inmunodeprimidas, embarazadas, adultos mayores y niños. La agencia enfatizó: “Las infecciones graves pueden provocar meningitis, aborto y la muerte”.

Las personas que manipulen alimentos para mascotas deben lavarse minuciosamente las manos y limpiar todas las áreas y objetos que hayan estado en contacto con los productos afectados. El brote actual refuerza la necesidad de controles estrictos en la cadena de producción y distribución de alimentos para animales domésticos.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo estará vigente la suspensión y qué se espera a futuro?

Hasta el momento, Raaw Energy no ha comunicado una fecha estimada para la reanudación de su producción. La FDA mantiene la recomendación de vigilancia en los hogares donde haya existido exposición a los alimentos retirados, hasta que se anuncien nuevas acciones correctivas y se certifique la seguridad de los lotes futuros.

La agencia federal actualiza periódicamente su sitio web con información relevante para consumidores, distribuidores y veterinarios, e invita a reportar cualquier caso sospechoso de enfermedad relacionada con alimentos para mascotas.

Impacto del retiro y perspectivas en la industria de alimentos para mascotas

El retiro de productos Raaw Energy representa una medida preventiva orientada a proteger la salud pública y animal, de acuerdo con la FDA. El impacto inmediato afecta a los propietarios de mascotas de los estados implicados, así como a la cadena de distribución de alimentos para animales, que deberá reforzar sus procesos de control y vigilancia sanitaria.

Las investigaciones sobre el brote seguirán activas, y la autoridad federal mantendrá la vigilancia epidemiológica para prevenir nuevos casos y mejorar la trazabilidad de productos en el sector.