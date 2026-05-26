La película “Michael” se acerca a los USD 800 millones y se convierte en el fenómeno mundial de 2026

La película Michael sobre la vida de Michael Jackson alcanzó 788 millones de dólares en recaudación global, consolidándose como el segundo estreno más taquillero de 2026. (Captura de video)

El biopic Michael sobre la vida de Michael Jackson se acercó a los 800 millones de dólares en recaudación global, consolidándose como el segundo estreno más relevante del año 2026 en la industria cinematográfica internacional, según el registro de Variety. El dato afecta tanto a los grandes estudios de Hollywood como a exhibidores y operadores de salas en los principales mercados internacionales, dado el peso de la franquicia y el interés en el género de películas basadas en figuras musicales.

De acuerdo con el monitoreo semanal de Variety, la película sumó 28,5 millones de dólares en mercados internacionales y 26,9 millones en Estados Unidos durante el último fin de semana reportado. El acumulado global llegó a 788 millones de dólares, de los cuales 468 millones corresponden a la recaudación fuera de Norteamérica y 319 millones a salas estadounidenses. Expertos del sector consideran que el estreno en Japón, programado para junio, puede incrementar aún más la cifra final del biopic dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson.

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El proyecto, una coproducción de Universal Pictures y Lionsgate, se estrenó en abril y ha sostenido su liderazgo en la cartelera internacional durante cinco semanas consecutivas. En el contexto del cine biográfico musical, la película apunta a superar marcas históricas como la de “Bohemian Rhapsody”, que finalizó su recorrido con 911 millones de dólares en 2018, según Deadline.

¿Cuánto recaudó Michael en taquilla mundial y cómo se compara con otros estrenos de 2026?

El reporte conjunto de Variety y Deadline detalla que Michael alcanzó 788 millones de dólares en su quinta semana de exhibición, situándose como el segundo filme más taquillero de 2026. El primer lugar lo ostenta Super Mario Galaxy Movie, cuya recaudación global asciende a 980 millones de dólares. Otros títulos destacados del año son “Project Hail Mary” (675 millones), “Pegasus 3” (653 millones) y “The Devil Wears Prada 2” (608 millones).

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La recaudación de Michael se distribuye en 468 millones de dólares provenientes del extranjero y 319 millones de dólares generados en Estados Unidos. La diferencia respecto a otros estrenos de la temporada subraya el efecto internacional del filme, impulsado por la estrategia de lanzamiento simultáneo en más de 80 territorios.

Michael superó los 319 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos y alcanzó 468 millones en mercados internacionales. (EFE/Lionsgate)

¿Qué países lideran la recaudación de Michael y cuál es su desempeño por región?

El análisis de las cifras por mercados, muestra que Reino Unido encabeza el ranking fuera de Estados Unidos, con un acumulado de 60 millones de dólares tras sumar 2,6 millones en el último fin de semana reportado. Francia registra 44,4 millones, mientras Alemania llegó a 29,6 millones y Italia alcanzó 27,1 millones. En España, la película sumó 24 millones de dólares, de acuerdo con los datos oficiales.

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En el continente americano, Brasil acumula 28,4 millones, cifra superior al total de “Oppenheimer” en ese país y la segunda más alta para una producción de Universal tras superar las recaudaciones finales de entregas de la saga “Rápidos y Furiosos”. México también sobresale con 29 millones, desempeño similar al de “Bohemian Rhapsody” en ese mercado.

En Asia, Corea del Sur suma 7,8 millones de dólares, mientras que Australia registra 26,7 millones y Japón espera el estreno para junio, lo que podría elevar el monto final, según proyecciones de Variety.

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¿Qué otras películas dominan la taquilla global en mayo de 2026?

De acuerdo al ranking difundido por Deadline y Variety, las diez películas más taquilleras de la última semana de mayo de 2026 son:

Super Mario Galaxy Movie (Universal): 980 millones de dólares. Michael (Universal/Lionsgate): 788 millones de dólares. Project Hail Mary (Amazon): 675 millones de dólares. Pegasus 3 (estreno en China): 653 millones de dólares. The Devil Wears Prada 2 (Disney): 608 millones de dólares. Star Wars: The Mandalorian & Grogu (Disney): 163 millones de dólares en su primera semana. Dear You (Alibaba, China): 151 millones de dólares. Obsession (Universal): 81,9 millones de dólares. The Sheep Detectives (Amazon): 86 millones de dólares. Passenger (Paramount): 15,3 millones de dólares.

Según el informe de Deadline, Star Wars: The Mandalorian & Grogu debutó con 163 millones en su primer fin de semana y lideró los rankings en Europa, Asia-Pacífico y América Latina, excluyendo algunos mercados. En China, la producción local “Dear You” desplazó a las películas estadounidenses, alcanzando los 151 millones de dólares en solo cuatro semanas.

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¿Cómo afectó la recaudación de Michael al género de los biopics musicales?

La cifra alcanzada por Michael refuerza la popularidad de los biopics musicales en la industria global, un fenómeno que ha mostrado resultados consistentes desde 2018 con “Bohemian Rhapsody” y “Rocketman”. Según el análisis de Deadline, el éxito de la película de Antoine Fuqua la sitúa por encima de otros títulos similares y la posiciona como la segunda biografía musical más exitosa de la historia, solo detrás del filme sobre Freddie Mercury.

La tendencia se explica por el atractivo de los catálogos musicales, la vigencia de artistas emblemáticos y la capacidad de movilizar audiencias en distintas franjas etarias. El desempeño de Michael en América Latina, Europa y Asia subraya la globalidad del fenómeno, según las agencias internacionales.

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El estreno simultáneo en más de 80 territorios posicionó a Michael como referente del género biopic musical y potenció su éxito internacional. (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

¿Qué factores explican el éxito comercial de Michael en la taquilla mundial?

El modelo de distribución simultánea en más de 80 territorios, la vigencia de la figura de Michael Jackson y la estrategia de marketing coordinada entre Universal Pictures y Lionsgate figuran entre los elementos destacados por Variety y Deadline para explicar el rendimiento del filme. La película fue lanzada en abril y desde entonces se mantuvo en el primer o segundo lugar de las listas de ingresos semanales en los principales mercados.

Especialistas de la industria, citados por Deadline, atribuyen el resultado a la combinación de un legado musical consolidado, el interés por la vida privada del artista y la capacidad de las biografías de conectar con públicos transgeneracionales. En mercados como Brasil y México, la respuesta superó las expectativas iniciales de los estudios y de los operadores de salas.

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¿Qué impacto tiene el estreno en Japón y cómo puede modificar el ranking global?

El estreno de Michael en Japón, programado para junio, representa el último gran impulso para la recaudación global del filme. Japón es uno de los principales mercados para el cine musical y biográfico, y las expectativas de los estudios apuntan a sumar una cifra significativa que podría acercar el total al récord de “Bohemian Rhapsody”.

De acuerdo con las proyecciones citadas por Variety, el seguimiento de la taquilla continuará hasta el cierre en este territorio, lo que podría modificar el ranking histórico de biopics musicales y consolidar a Michael como el fenómeno cinematográfico del año.

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¿Qué se puede esperar para el cierre de la temporada y cómo afecta a la industria?

Con la exhibición aún activa en mercados clave y la llegada a Japón pendiente, la película Michael mantiene la posibilidad de alcanzar nuevas marcas y redefinir los estándares de éxito para las producciones musicales biográficas. Para los estudios, el caso ofrece un modelo de análisis sobre estrategias de lanzamiento internacional y segmentación de audiencias, mientras que para los operadores de salas representa una oportunidad de extender la vigencia comercial de títulos de catálogo en un contexto de competencia intensa.

El desempeño de los otros títulos de la cartelera, como la adaptación de “Super Mario”, la secuela de “El Diablo Viste a la Moda” y los estrenos de “Star Wars”, confirma la diversidad de propuestas en la temporada y la dinámica de recuperación del mercado tras años de incertidumbre.