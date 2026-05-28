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Jack Nicholson y su devoción por Marlon Brando: “Fue el más grande de todos los tiempos”

El actor estadounidense, tres veces ganador del Oscar, expresó sin matices que el protagonista de “El padrino” es una figura histórica cuyo impacto trasciende el arte dramático y las generaciones

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Jack Nicholson considera a Marlon Brando el más grande de todos los tiempos y destaca su papel histórico en el cine de Hollywood (Photo by J. Vespa/WireImage)

La admiración de Jack Nicholson hacia Marlon Brando ha sido expresada con una contundencia poco habitual en el mundo del cine: el actor, galardonado en tres ocasiones con el Oscar, ha declarado que Brando fue “el más grande de todos los tiempos”, haciendo de esa afirmación una declaración de principios que, lejos de aceptar matices, se sostiene como una certeza incuestionable para él.

El juicio de Nicholson y su peso en Hollywood

La trayectoria de Nicholson, marcada por éxitos como “Alguien voló sobre el nido del cuco”, “La fuerza del cariño” y “Mejor... imposible”, le ha permitido construir una voz de autoridad dentro de la industria cinematográfica, según explica Espinof.

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Su visión sobre los grandes nombres del cine cobra especial relevancia no solo por los premios obtenidos, sino también por las múltiples nominaciones a lo largo de su carrera, que incluyen títulos como “Easy Rider” y “Algunos hombres buenos”.

Jack Nicholson
La admiración de Nicholson hacia Brando refleja la fuerte influencia del actor en la industria cinematográfica y en varias generaciones (Photo by Vera Anderson/WireImage)

Para Nicholson, la figura de Brando eclipsa cualquier comparación posible. En una entrevista concedida a Rolling Stone en 2004, ya en ese momento el actor afirmaba: “Fue el más grande de todos los tiempos. Es una verdad evidente por sí misma”.

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De esta manera, Nicholson no solo elogia el talento interpretativo de Brando, sino que lo posiciona como una figura histórica cuyo impacto trasciende el arte dramático. Una expresión que aún mantiene, según detalla Espinof.

El legado y la influencia de Marlon Brando

Las películas protagonizadas por Brando, como “El padrino”, “La ley del silencio” y “Un tranvía llamado deseo”, se han convertido en hitos que marcan un antes y un después en la historia del cine. Nicholson subraya que la influencia de Brando no solo se limita a su época, sino que continúa vigente para nuevas generaciones de actores y espectadores.

Marlon Brando como Vito Corleone en 'El padrino' (Youtube)
Las películas emblemáticas de Marlon Brando, como 'El padrino' y 'Un tranvía llamado deseo', marcan un hito en la historia del cine (Youtube)

En palabras de Nicholson, la capacidad de Brando para transformar cada escena es insuperable. El actor considera que ningún otro intérprete ha logrado igualar la fuerza y la presencia que Brando imprimía en pantalla. La sola presencia de Brando, según Nicholson, “redimensiona” cualquier fotograma en el que aparece, otorgándole una profundidad que permanece intacta con el paso de los años.

Esto convierte a Brando en una referencia obligada para quienes buscan comprender la evolución del cine y las bases de la actuación contemporánea. El respeto de Nicholson hacia Brando es tan profundo que, según sus propias palabras recogidas por Espinof, no entender la admiración a Brando supone “una línea roja” para entablar relaciones personales.

Opinión y debate en la industria

Las declaraciones de Nicholson sobre Brando han despertado interés y debate entre los amantes del cine. El prestigio del actor estadounidense, reflejado en sus múltiples galardones y en la constancia de su carrera, otorga una relevancia especial a sus opiniones sobre otros colegas.

Jack Nicholson reapareció en público después de 18 meses (Foto: Archivo)
La opinión de Jack Nicholson sobre Brando ha generado debate en la comunidad cinéfila y refuerza el prestigio de ambos actores (Foto: Archivo)

Por ello, cada vez que Nicholson se refiere a Brando, el comentario adquiere un peso particular dentro de la comunidad cinematográfica.

La influencia de Brando, tal como la describe Nicholson, se extiende más allá del ámbito estrictamente profesional. El legado de Brando sigue siendo tema de análisis y discusión en círculos cinéfilos y académicos, reafirmando su lugar como uno de los grandes protagonistas del siglo XX.

Vigencia del legado de Brando

Más allá de los reconocimientos formales y las menciones en entrevistas, la figura de Brando permanece presente en la cultura popular y en la memoria colectiva de quienes han seguido su carrera. Las películas que protagonizó continúan atrayendo a nuevas audiencias, consolidando su reputación como un referente insustituible.

La influencia de Marlon Brando en la cultura popular y la memoria colectiva sigue consolidando su reputación como leyenda del cine
La influencia de Marlon Brando en la cultura popular y la memoria colectiva sigue consolidando su reputación como leyenda del cine

Nicholson ha señalado que la admiración por Brando es un elemento que trasciende modas y tendencias. Para el actor, el poder de Brando para influir en la percepción del público y de sus colegas se mantiene intacto, independientemente de los cambios en la industria o de la aparición de nuevas estrellas.

Quienes se preguntan por qué Marlon Brando sigue considerado una leyenda del cine, encuentran en las palabras de Nicholson una respuesta clara: “No solo fue el mejor intérprete; fue uno de los grandes hombres de los siglos XX y XXI”. La convicción con la que Nicholson sostiene esta idea refuerza el carácter indiscutible del legado de Brando.

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