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Transmiten un partido de fútbol usando solo cámaras de iPhone 17 Pro y Pro Max: este fue el resultado

El estadio de Los Ángeles fue escenario de una transmisión inédita con móviles de alta gama

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Estos fueron los iPhone que transmitieron el partido de fútbol de la MLS. Video: @ShishirShelke1/X

El encuentro entre Los Angeles Galaxy y Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) marcó un hito reciente en la producción audiovisual deportiva. Apple decidió retransmitir el partido empleando únicamente cámaras de iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, lo que supuso un desafío técnico y una demostración de las capacidades actuales de los dispositivos móviles.

La iniciativa, realizada en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, atrajo la atención internacional y planteó interrogantes sobre el futuro de las retransmisiones deportivas.

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Un estadio cubierto de iPhones

Durante el partido, Apple instaló 15 unidades de iPhone 17 Pro en posiciones estratégicas del estadio. Los dispositivos se situaron a pie de campo, en las gradas y en la zona habitualmente reservada para la cámara principal, con el objetivo de cubrir todos los ángulos del juego. Los espectadores pudieron seguir el encuentro gracias exclusivamente a imágenes captadas por teléfonos móviles, en una producción que prescindió de cámaras tradicionales de televisión.

Transmisión con iPhone 17 Pro Max
La iniciativa redujo significativamente los costes en comparación con equipos de televisión tradicionales. (Captura/@ShishirShelke1/X)

La experiencia no resultó completamente inédita para la compañía. El año pasado, Apple ya realizó una retransmisión de un partido de la Major League Baseball (MLB) con una estructura técnica similar. Sin embargo, la apuesta por el fútbol, un deporte con mayor dinamismo y exigencia visual, amplificó el impacto de la iniciativa.

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Equipamiento profesional y producción avanzada

Aunque la premisa de utilizar móviles como cámaras principales podría sugerir una solución improvisada, la operación técnica fue distinta. Apple recurrió a accesorios y aplicaciones de nivel profesional para garantizar la calidad de la transmisión. Los iPhone se montaron sobre estabilizadores, lentes externas y sistemas de sincronización de código de tiempo, herramientas habituales en producciones de alto nivel.

Entre los recursos empleados figuraron la aplicación Blackmagic Camera, gimbals de precisión y dispositivos como Tentacle Sync, que permiten coordinar múltiples cámaras y obtener una producción homogénea. Además, un equipo técnico profesional supervisó el flujo de trabajo para asegurar que la experiencia de retransmisión se asemejara a la de una producción tradicional. “No se trata solo de colocar un iPhone y grabar, sino de montar un flujo de producción profesional partiendo de un móvil”, explicó la compañía en un comunicado.

Transmisión con Iphone 17
Los dispositivos móviles se complementaron con accesorios profesionales y soporte técnico especializado. (Apple)

Diferencias de coste y alcance frente a la televisión tradicional

El uso de iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max representó una alternativa de coste más bajo frente a equipos profesionales de televisión. Una sola cámara de televisión para emisiones deportivas puede costar entre 20.000 y 80.000 euros, mientras que las ópticas de largo alcance superan los 100.000 euros por unidad. En contraste, cada iPhone utilizado por Apple ronda los 1.300 a 1.500 euros, a los que se suman accesorios que pueden elevar el coste total de cada unidad a 20.000 euros.

La diferencia en la inversión resulta evidente, aunque el resultado obtenido no igualó en todos los aspectos la calidad y versatilidad de las cámaras tradicionales. La producción con móviles alcanzó un estándar suficiente para la retransmisión en directo a millones de espectadores, pero se situó por debajo de las prestaciones de la televisión convencional en grandes eventos.

Una alternativa que democratiza la producción audiovisual

El experimento de Apple no implicó la sustitución inmediata de la tecnología profesional en retransmisiones deportivas de primer nivel, como las previstas para el Mundial 2026. Sí dejó un precedente para la industria al mostrar que la producción audiovisual de calidad puede quedar al alcance de más empresas y colectivos.

iPhone 17 Pro
Uno de los 15 iPhone 17 Pro dispuestos alrededor del campo de juego. (Captura/@ShishirShelke1/X)

La producción profesional se está democratizando poco a poco gracias a la evolución de los dispositivos móviles”, aseguró la compañía. El acceso a herramientas avanzadas y la posibilidad de reducir costes abren la puerta a nuevos formatos y propuestas en la cobertura de eventos deportivos, culturales y de interés general.

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