La ciudad de Dallas se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026: dónde ver los partidos

Miles de aficionados vibran de alegría en Dallas durante la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, con una mujer levantando un trofeo mientras cae confeti sobre la multitud entusiasta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan pocas semanas para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 empiece en Estados Unidos donde 48 equipos competirán en 16 ciudades del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Dallas es una de las ciudades claves del torneo dado que tendrá nueve partidos.

La ciudad esperará a países como Inglaterra, Argentina, Países Bajos, Japón, Jordania, Austria y Croacia, además de ser sede de un partido de semifinales. En ese sentido, los bares, los parques y las fiestas improvisadas contarán con pantallas gigantes, bebidas frías para compartir reacciones ante cada gol y cada sorpresa.

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Los bares recomendados por la ciudad apuestan por pantallas gigantes y transmisiones de todos los partidos

Entre los espacios destacados por Visit Dallas aparece Harwood Arms, en 2823 McKinnon St, un pub de estilo británico que, según la guía, transmitirá todos los partidos del Mundial 2026.

El local, identificado además como bar oficial para muchos aficionados de Chelsea FC en Dallas, sumará televisores extra y ofrece whisky, scotch, sausage rolls y shepherd’s pie, además de un happy hour extendido los viernes de 11 a 19.

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Miles de aficionados se congregan en Dallas para ver y celebrar un partido del Mundial de Fútbol, con confeti y serpentinas llenando el cielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las recomendaciones es Frankie’s Downtown, en 1303 Main St, que emitirá todos los partidos con reuniones temáticas y más de 40 televisores HD, según Visit Dallas. El lugar a su oferta de cervezas texanas de barril y la quesadilla “Texican”, preparada con pollo ahumado y salsa de chile verde.

En el área de Victory Park, Hero es un bar y restaurante de 25.000 pies cuadrados con seis barras de servicio completo, una pantalla HD de 24 pies y una sala privada en la planta superior. La guía también menciona su salón recreativo vintage y una carta con opciones tex-mex y platos clásicos estadounidenses.

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En Deep Ellum, Backyard Dallas figura como otro punto de reunión para seguir el torneo. El lugar tiene un espacio abierto y climatizado de 12.500 pies cuadrados, pantallas LED de 20 pies y juegos interactivos como tenis de mesa, Jenga, cornhole y shuffleboard.

Dallas esperará a países como Inglaterra, Argentina, Países Bajos, Japón, Jordania, Austria y Croacia, además de ser sede de un partido de semifinales. Foto: Imagen Ilustrativa de Infobae

La selección de bares incluye además a Christies Sports Bar, en 2817 Greenville Ave, que transmitirá todos los partidos y organizará, “las mayores watch parties gratuitas”. El lugar tiene 69 televisores, pantallas LED en la azotea y un proyector de 120 pulgadas, además de promociones de comida y bebida con patrocinadores como Casamigos Tequila.

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La guía de la ciudad también recomienda The Londoner Pub para los aficionados de Inglaterra, The Dubliner y The Crafty Irishman para quienes prefieran pubs irlandeses, y Chelsea Corner, que ofrece más de 22 televisores HD y una pantalla gigante en su patio trasero climatizado, según Visit Dallas.

Katy Trail Ice House, cuenta con una barra de 50 pies y unas 50 cervezas de barril en un beer garden; Peticolas Brewing Company, identificado como uno de los favoritos de los seguidores de FC Dallas; Jaquval Brewing Co., con 12 cervezas de barril y una cocina de influencia centroeuropea y de Nueva Orleans; y El Chingon, definido por la guía como un espacio de tacos, tequila y pantallas grandes para no perder detalle de los partidos.

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Dallas espera a personas de distintos países para festejar la Copa FIFA Mundial 2026. Foto: Imagen Ilustrativa de Infobae

Dallas concentrará partidos de grupos, eliminación directa y una semifinal

De acuerdo al sitio oficial Visit Dallas, la ciudad tendrá los siguientes partidos en el Dallas Stadium Arlington, Texas, sede de los Dallas Cowboys.

Fase de grupos:

14 de junio de 2026 : Países Bajos vs. Japón

17 de junio de 2026 : Inglaterra vs. Croacia

22 de junio de 2026 : Argentina vs. Austria

25 de junio de 2026 : Japón vs. Ganador de la repesca B de la UEFA

27 de junio de 2026 : Jordania vs. Argentina

Fase eliminatoria

30 de junio de 2026 : Ronda de 32

3 de julio de 2026 : Ronda de 32

6 de julio de 2026 : Ronda de 16

14 de julio de 2026 : Semifinal