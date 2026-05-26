Miles de personas en un estado de EEUU reciben recomendación de mantener las ventanas cerradas por mala calidad del aire

Miles de residentes del Valle de Coachella y el Valle Imperial reciben alertas por mala calidad del aire debido al aumento de partículas PM10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de residentes de California reciben alertas por mala calidad del aire en el Valle de Coachella y el Valle Imperial desde este lunes, según autoridades ambientales y meteorológicas. La situación responde a fuertes vientos que levantan polvo y elevan los niveles de partículas contaminantes, afectando a comunidades del sur del estado. Los avisos, vigentes hasta el miércoles, buscan minimizar riesgos sanitarios en la población expuesta.

De acuerdo con la South Coast Air Quality Management District (AQMD), la alerta se activó para el Valle de Coachella la tarde del lunes, extendiéndose hasta la mañana del miércoles. Ciudades como Palm Springs, Indio, Cathedral City, Palm Desert y La Quinta se encuentran bajo advertencia. Paralelamente, la National Weather Service (NWS) emitió una alerta similar para comunidades del Valle Imperial, incluyendo El Centro, Calexico, Brawley y Salton City, en vigencia desde el martes por la tarde hasta la noche del miércoles.

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Las alertas por polvo y partículas se han vuelto frecuentes en el sur de California durante temporadas de vientos fuertes, especialmente en zonas áridas y agrícolas. Según la AQMD, las partículas finas suspendidas pueden generar complicaciones de salud, sobre todo en personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

¿Por qué hay alerta de calidad del aire en el sur de California?

La South Coast Air Quality Management District señala que la alerta de calidad del aire en el sur de California se debe a vientos intensos que superan los 80 kilómetros por hora (50 mph) en áreas desérticas, lo que provoca la suspensión de polvo y partículas PM10 en la atmósfera. Esta situación incrementa los riesgos para la salud de miles de habitantes del Valle de Coachella y el Valle Imperial.

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La National Weather Service informa que el fenómeno se mantendrá al menos hasta el miércoles, con posibilidad de extenderse si las condiciones persisten. Según la agencia, “la calidad del aire puede fluctuar entre niveles moderados y no saludables para grupos sensibles, dependiendo de la intensidad del viento y la sequedad del terreno”.

De acuerdo con la AQMD, las partículas PM10 provienen principalmente de suelos secos y actividades agrícolas, y se transportan a grandes distancias por el viento. El organismo monitorea en tiempo real los niveles de contaminación y actualiza los avisos conforme evoluciona el pronóstico meteorológico.

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La South Coast Air Quality Management District y la National Weather Service emiten alertas que abarcan ciudades como Palm Springs, Indio, El Centro y Calexico hasta el miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades ambientales en California?

Las autoridades recomiendan a los residentes de las zonas bajo alerta seguir medidas de prevención para minimizar la exposición a partículas contaminantes. Entre las principales recomendaciones de la AQMD y la National Weather Service destacan:

Permanecer en interiores y cerrar puertas y ventanas durante los periodos de alerta.

Utilizar sistemas de aire acondicionado o purificadores de aire para mantener el ambiente interior libre de polvo.

Evitar el uso de aparatos que introduzcan aire exterior, como ventiladores de extracción o enfriadores evaporativos.

Limitar la realización de actividades físicas o laborales al aire libre, especialmente en los momentos de mayor concentración de polvo.

Consultar los informes oficiales de calidad del aire antes de salir o planificar actividades en exteriores.

La South Coast AQMD subraya que estas recomendaciones buscan reducir riesgos en personas con enfermedades respiratorias crónicas, niños, adultos mayores y quienes trabajan o permanecen largos periodos al aire libre.

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¿Qué zonas de California están bajo alerta por polvo y partículas PM10?

El aviso de la South Coast Air Quality Management District abarca todo el Valle de Coachella, incluyendo las ciudades de Palm Springs, Indio, Cathedral City, Palm Desert y La Quinta. La alerta de la National Weather Service se extiende al Valle Imperial, donde se encuentran El Centro, Calexico, Brawley, Salton City y comunidades cercanas.

Estas áreas concentran gran parte de la actividad agrícola y presentan condiciones climáticas propicias para la suspensión de polvo durante los meses de vientos intensos. De acuerdo con la AQMD, las advertencias afectan a decenas de miles de habitantes y se actualizan conforme varían los niveles de contaminación.

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La agencia mantiene herramientas en línea para consultar mapas interactivos y el índice de calidad del aire por municipio, permitiendo a los residentes verificar la situación en tiempo real.

¿Qué son las partículas PM10 y cómo afectan la salud?

Las partículas PM10 son partículas sólidas o líquidas con un diámetro menor a 10 micras, lo suficientemente pequeñas para penetrar en las vías respiratorias y llegar hasta los pulmones. Según la AQMD, la exposición a PM10 puede desencadenar síntomas como tos, dificultad para respirar, irritación de ojos y garganta, así como ataques de asma.

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La National Weather Service indica que los efectos sobre la salud pueden ser más severos en personas con enfermedades pulmonares, niños y adultos mayores, quienes presentan mayor sensibilidad a la contaminación por partículas. La exposición prolongada o a concentraciones elevadas puede agravar patologías cardíacas y pulmonares, e incrementar el riesgo de infecciones respiratorias.

“Las partículas PM10 representan un riesgo para la salud pública, especialmente durante episodios de viento y polvo en zonas áridas”, señala el informe de la AQMD publicado el martes.

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Fuertes vientos en zonas desérticas de California elevan los niveles de polvo y partículas contaminantes, afectando especialmente a comunidades agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto durará la alerta de calidad del aire en Coachella e Imperial?

La alerta en el Valle de Coachella se mantiene desde la tarde del lunes hasta la mañana del miércoles, según la South Coast AQMD. Para el Valle Imperial, la National Weather Service prevé que la advertencia continúe al menos hasta la noche del miércoles, aunque no descarta que se prolongue si persisten las condiciones meteorológicas adversas.

Las autoridades monitorean constantemente la situación y actualizan los avisos en sus portales oficiales y redes sociales. “Las condiciones pueden cambiar de manera repentina, por lo que es fundamental estar atentos a los comunicados oficiales”, indica la AQMD.

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¿Dónde consultar el índice de calidad del aire en California?

El portal oficial de la South Coast Air Quality Management District ofrece información en tiempo real sobre la calidad del aire en el sur de California. Los residentes pueden acceder a mapas interactivos, reportes diarios y pronósticos actualizados para cada municipio. Además, la National Weather Service publica alertas y comunicados en su sitio web y canales oficiales.

Para obtener información actualizada sobre la calidad del aire y recomendaciones específicas, las autoridades sugieren consultar:

South Coast Air Quality Management District (AQMD)

National Weather Service

¿Qué impacto tiene la alerta de polvo en la vida diaria y actividades en California?

Las restricciones afectan a trabajadores agrícolas, estudiantes, personas en tránsito y quienes desarrollan actividades al aire libre en el Valle de Coachella y el Valle Imperial. Las escuelas y centros de salud reciben instrucciones para adaptar sus rutinas, priorizando la protección de grupos vulnerables.

Las autoridades instan a evitar desplazamientos innecesarios y a restringir el uso de vehículos en caminos de tierra o no pavimentados, con el objetivo de disminuir la generación de polvo adicional. Los servicios de emergencia permanecen en alerta para atender posibles incidentes relacionados con la contaminación atmosférica.

Las partículas PM10, generadas por suelos secos y actividades agrícolas, representan un riesgo para la salud respiratoria de la población expuesta en el sur de California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar tras la alerta de calidad del aire en California?

El pronóstico de la National Weather Service prevé una mejora gradual de la calidad del aire tras el miércoles, en caso de que disminuyan los vientos intensos en la región. No obstante, las autoridades advierten que la situación podría repetirse si se mantienen las condiciones meteorológicas que favorecen la suspensión de polvo.

El monitoreo continuará en los próximos días, y los organismos ambientales actualizarán los avisos según la evolución del clima. La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales para reducir riesgos y proteger su salud durante estos episodios.