Estados Unidos

Retiran 13 mezclas para bebidas en polvo en Estados Unidos por riesgo de salmonella

La alerta, emitida por la FDA, abarca productos de una reconocida empresa chocolatera vendidos en restaurantes y plataformas digitales, tras la detección de un ingrediente potencialmente contaminado

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Primer plano de una mano sosteniendo una cuchara que vierte un polvo granulado en una taza blanca llena de líquido sobre una mesa de madera clara.
La FDA y Ghirardelli aconsejan no consumir los productos señalados, revisar lotes y solicitar la devolución o reemplazo si es necesario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un lote de mezclas para bebidas en polvo de la marca Ghirardelli fue retirado del mercado en Estados Unidos tras detectarse un posible riesgo de contaminación con salmonella. La empresa chocolatera Ghirardelli, en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), informó que el retiro afecta a 13 productos utilizados principalmente en el sector de servicios alimentarios, aunque algunos lotes pudieron llegar a consumidores particulares a través del comercio electrónico.

El aviso se oficializó el 28 de abril, luego de que la FDA recibiera el reporte sobre la leche en polvo sospechosa. Ghirardelli reaccionó comunicando la situación a sus clientes institucionales y a quienes hayan podido comprar los productos en línea.

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La compañía aseguró que la cooperación con las autoridades sanitarias y la transparencia en la información son claves para resolver la situación y proteger a los consumidores, según destacó el sitio de negocios Fox Business y el diario NY Post.

La medida busca evitar riesgos para la salud pública. Las autoridades recomiendan revisar las etiquetas y dejar de consumir las mezclas involucradas. Quienes tengan productos afectados pueden comunicarse con Ghirardelli para solicitar la devolución o el reemplazo, según detalló la FDA en su portal oficial.

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Lista oficial de mezclas retiradas: productos y presentaciones

El retiro abarca 13 mezclas para bebidas en polvo, entre ellas frappés, cocoa caliente, vainilla y moka. Las presentaciones incluyen formatos grandes diseñados para cafeterías, restaurantes y hoteles, aunque algunos paquetes pudieron llegar a consumidores individuales a través de compras en línea.

Dos cajas de cartón blancas con logotipos azules de Ghirardelli, una marcada como 'Chocolate Flavored' y otra como 'Classic White', sobre fondo blanco
La empresa Ghirardelli retiró trece mezclas para bebidas en polvo en Estados Unidos ante el riesgo de salmonella (FDA)

Según la FDA, los productos afectados están elaborados con leche en polvo de la compañía productora de lácteos California Dairies Inc., ingrediente clave que motivó la alerta por posible contaminación con salmonella.

Cinco botes de mezclas Ghirardelli para frappé y cacao. Los botes son de chocolate, moca blanco, blanco clásico, moca y cacao caliente congelado
Los productos afectados incluyen frappés, cocoa caliente, moka y vainilla, en presentaciones para cafeterías, hoteles y restaurantes (FDA)

Los lotes identificados figuran en la web de la agencia y en los canales oficiales de Ghirardelli.

Surtido de Ghirardelli: cajas de mezcla para frappé, bolsa de cacao caliente y botes de polvo (chocolate, chocolate blanco, vainilla)
Consumidores individuales pudieron adquirir lotes contaminados a través de plataformas de venta online y deben revisar sus productos (FDA)

Productos incluidos en el retiro:

  • Chocolate Flavored Frappe (13,6 kg)
  • Classic White Frappe (13,6 kg)
  • Premium Hot Cocoa Pouch Bulk (4 x 0,9 kg)
  • Chocolate & Cocoa Sweet Ground Powder (6 x 1,4 kg)
  • White Chocolate Flavored Sweet Ground Powder (6 x 1,4 kg)
  • Vanilla Frappe Mix (6 x 1,4 kg)
  • Chocolate Flavored Frappe Mix (6 x 1,4 kg)
  • Classic White Frappe Mix (6 x 1,4 kg)
  • Chocolate Flavored Frappe Mix (4,5 kg)
  • Classic White Frappe Mix (4,5 kg)
  • White Mocha Frappe Mix (6 x 1,4 kg)
  • Mocha Frappe Mix (6 x 1,4 kg)
  • Frozen Hot Cocoa Frappe Mix (6 x 1,4 kg)

Alcance de la distribución y sectores afectados

La distribución principal fue a nivel institucional, pero algunos lotes pudieron llegar a manos de usuarios finales mediante plataformas de venta online. Cafeterías, hoteles, cadenas de restaurantes y compradores individuales deben estar atentos a los productos adquiridos.

La FDA subrayó que la medida es preventiva y no se han registrado casos de salmonella relacionados con estas mezclas. Sin embargo, personas de grupos vulnerables —niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas inmunodeprimidas— tienen un mayor riesgo de complicaciones en caso de infección.

Información sobre salmonella y origen de la alerta

La salmonella es una bacteria que puede causar infecciones gastrointestinales serias. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En determinados casos, la infección puede complicarse y requerir hospitalización.

El motivo de la alerta radica en la leche en polvo de la compañía productora de lácteos California Dairies Inc., usada como insumo en las mezclas, lo que motivó el retiro inmediato de los lotes señalados. Según el portal especializado en seguridad alimentaria Food Safety News, la identificación temprana y la trazabilidad de los ingredientes permitieron actuar a tiempo para evitar riesgos.

Qué deben hacer los consumidores

Las autoridades y la empresa recomiendan:

  • No consumir ningún producto que figure en la lista del retiro.
  • Revisar cuidadosamente el nombre, la presentación y el número de lote en el empaque.
  • Comunicarse con el servicio de atención al cliente de Ghirardelli para gestionar devoluciones o reemplazos.
  • Consultar a un médico ante la aparición de síntomas compatibles con salmonella.

Mientras tanto, Ghirardelli mantiene abiertas sus líneas de contacto y ofrece información detallada sobre cómo proceder en su sitio web y comunicados oficiales.

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